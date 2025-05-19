В кино теперь можно с собакой — новый летний проект «Кинокрыша» стартовал в «КАРО»

Пространства на крышах районных центров "Место встречи София" и "Место встречи Будапешт", превратятся в уютные летние кинозалы под звездами. Зрителей ждёт незабываемая атмосфера, любимые фильмы и главное – возможность провести вечер вместе со своими питомцами.

Проект реализуется при поддержке бренда зоотоваров Alleva. Благодаря сотрудничеству со всемирно известной компанией концепция "Кинокрыши" выходит за рамки обычных open-air показов и является по-настоящему dog-friendly – здесь рады не только людям, но и их четвероногим друзьям.

"Лето – время каникул, и передышка нужна не только школьникам, но и взрослым. Мы видим встречи на "Кинокрыше" как возможность сбежать от шума и скоростей мегаполиса, насладиться прохладой после дневной жары и остаться наедине с самыми близкими за просмотром классного кино. А благодаря партнерам наши четвероногие друзья смогут провести время с тем же комфортом, что и их хозяева", – отмечает вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров "КАРО" Ольга Проскурякова.

Что делает "Кинокрышу" особенной?

🌃 Летние вечера с видом на город

Романтическая атмосфера тёплого вечера, закат над городом и уютные кресла прямо под звёздным небом создадут идеальные условия для неспешного отдыха.

🐶 Dog-friendly формат

Владельцы собак смогут приходить на кинопоказы со своими питомцами. Каждому псу предоставят индивидуальный плед, чтобы он мог уютно устроиться рядом с хозяином.

🦴 Лакомства и забота от Alleva

В зоне встречи зрителей всех собак будут ждать угощения, вода и миски, предоставленные брендом Alleva – международным производителем премиальных зоотоваров. Все продукты безопасны, сбалансированы и подходят для собак любых пород.

📸 Фотозона для памятных кадров

На площадке будет установлена стилизованная фотозона, где гости смогут сделать атмосферные фотографии со своими питомцами – прекрасный способ сохранить воспоминания о вечере, проведённом вместе.

🎬 Кино, которое сближает

В рамках проекта будут демонстрироваться фильмы различных жанров, подходящие для просмотра в компании с питомцем – это и атмосферные экшн-картины, и лёгкие комедии, и семейное кино. Все сеансы пройдут в вечернее время, когда жара спадает и на крыше особенно комфортно.

Первый показ – 31 мая

Первый вечер на "Кинокрыше" пройдет уже 31 мая в 21:30 на крыше кинотеатра "КАРО София". Проект откроет фантастический боевик "Кракен", ставший хитом весеннего проката – на этой неделе сборы картины превысили отметку в 1 млрд руб.

Узнать о расписании показов в рамках "Кинокрыши", а также приобрести билеты на сеансы можно на сайте "КАРО".