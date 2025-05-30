В Доме музыки пройдет синтетический спектакль «В списках не значился»

Герой знаменитой повести Бориса Васильева о Великой Отечественной войне лейтенант Николай Плужников в буквальном смысле обретет голос – им станет народный артист России Дмитрий Певцов, а за музыкальную составляющую спектакля будет отвечать Государственный Кремлевский оркестр под руководством Константина Чудовского.

"В списках не значился" мы называем синтетическим проектом, потому что он находится на стыке сразу множества искусств. Это придает ему необыкновенный эмоциональный заряд", – рассказывают продюсеры проекта.

Сюжет повести разворачивается в начале Великой Отечественной войны в осажденной Брестской крепости. Главный герой – лейтенант Николай Плужников – приезжает в Брест перед самым началом войны и не успевает явиться в часть с рапортом о прибытии. Так он не попадает в списки боевого состава. В центре сюжета – история его борьбы за жизнь и за Родину, его любовь и переживания о сложнейшем выборе, который иногда приходится совершать.

"Актерский талант Дмитрия Певцова оживит бессмертные строки знаменитой повести Бориса Васильева, а шедевры музыкальной классики прозвучат в исполнении одного из самых ярких оркестров страны под руководством харизматичного дирижера Константина Чудовского. Вместе они превратят литературный монолог о героической обороне Брестской крепости в яркое, актуальное, проникновенное действо", – отмечают представители Фонда содействия организациям образования и культуры "Кремлёвский", выступающего организатором концерта.

Где: ММДМ

Космодамианская наб., 52, стр. 8

Начало в 19:00

Категория 6+