Трибьют Валерии 3 октября

«Часики», «Ты грустишь», «Не обижай меня», «Нежность», «Рига-Москва», «Маленький самолёт» – зрители услышат иное звучание уже давно полюбившихся песен. 3 октября в 20:00 Live Арена.

Среди приглашённых исполнителей: Instasamka, МОТ, Xolidayboy, L’One, Клава Кока, MONA, Мари Краймбрери, Миша Марвин, Ханна, Amirchik, HammAli & Navai, NLO, Анет Сай, Kamazz, Akmal’, Chris Yank и другие «новые звёзды» российской сцены.





Альбом-трибьют выпущен весной 2023 года и посвящен юбилею Народной артистки России. Новое звучание хитов Валерии в исполнении молодых артистов взорвало чарты и создало небывалый интерес к проекту. Теперь у зрителей есть возможность познакомиться с нашумевшим альбомом в офлайн формате.

