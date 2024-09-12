Трибьют Валерии 3 октября

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Трибьют Валерии – это 16 топовых фрешменов российского шоу-бизнеса и самые известные хиты одной из главных певиц страны.

«Часики», «Ты грустишь», «Не обижай меня», «Нежность», «Рига-Москва», «Маленький самолёт» – зрители услышат иное звучание уже давно полюбившихся песен. 3 октября в 20:00 Live Арена. 

Среди приглашённых исполнителей: Instasamka, МОТ, Xolidayboy, L’One, Клава Кока, MONA, Мари Краймбрери, Миша Марвин, Ханна, Amirchik, HammAli & Navai, NLO, Анет Сай, Kamazz, Akmal’, Chris Yank и другие «новые звёзды» российской сцены. 

Фото: пресс-служба

Альбом-трибьют выпущен весной 2023 года и посвящен юбилею Народной артистки России. Новое звучание хитов Валерии в исполнении молодых артистов взорвало чарты и создало небывалый интерес к проекту. Теперь у зрителей есть возможность познакомиться с нашумевшим альбомом в офлайн формате.

Редакция "Клео"

Журналист

 

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