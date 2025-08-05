Том Фелтон против генетической элиты в трейлере фантастического боевика «Альтер»

Компания "НМГ Кинопрокат" (входит в холдинг "Национальная Медиа Группа") представляет официальный трейлер фантастического боевика "Альтер". Главную роль исполнил Том Фелтон. Культовый актер, известный по роли Драко Малфоя в серии фильмов о Гарри Поттере, возвращается на экран в неожиданном амплуа – конструктора-изобретателя Леона, живущего в мире, где генетические улучшения стали нормой, а обычные люди – изгоями. "Альтер" появится на больших экранах 18 сентября.

О фильме



По сюжету в альтернативной реальности, где Карибский кризис закончился ядерной войной, человечество сделало ставку на генные модификации. Уже в 1970-х появляется первое поколение "генетиков" – людей с усиленными физическими и когнитивными способностями. Но 10% населения не поддаются модификациям – они остаются "особыми". Их изолируют в бедных, криминализованных районах.



Леон, талантливый инженер, прикованный к инвалидному креслу, создает из подручных материалов уникальный экзоскелет, питаемый энергией таинственного растения – цветка Генезиса. Когда его несправедливо обвиняют в преступлении, он выходит на след глобального заговора и становится символом сопротивления для миллионов "особых", лишенных прав.

Почему "Альтер" точно зацепит





Том Фелтон в своей самой глубокой роли. Леон – герой нового типа: не супермен, не спаситель, а человек с ограничениями, который отказывается быть сломленным. Его внутренний конфликт и сила – в деталях.

"Том – невероятный актер, поклонником которого я стал еще со времен фильмов о Гарри Поттере, но его последние работы окончательно убедили меня в его многогранности и глубине. В нем есть все, что мне было нужно для главной роли – юмор, сила, уязвимость и харизма", – отмечает режиссер Тимо Вуоренсола.

Уникальный визуальный стиль: от киберпанка и дистопий до конструктивизма и органической биомеханики. "Альтер" вдохновлен "Гаттакой", "Бегущим по лезвию", "Районом №9", "Никополем" Энки Билала и даже архитектурой Гауди.

"В нашем фильме линии модерна и Антонио Гауди стали не нишевым стилем XX века, а распространились в качестве основного", – говорит художник по костюмам "Альтера" Светлана Михаленко.

Глубокая социальная тематика. Фильм задает важные вопросы – доступен ли прогресс для всех, а не только для привилегированных? Какие угрозы несут технологии? Всегда ли стремление к прогрессу – благо?

"Мы хотели показать, как технологии могут не объединять, а разобщать", – подчеркивает режиссер.

Живой, органичный мир: визуальные эффекты CG создавались на основе живых сканов, 3D-моделей и натуральных текстур. Экзоскелет Леона, созданный вручную, был усилен компьютерной графикой, при этом оставался максимально физическим и реалистичным.

"Так как костюм питает энергия цветка Генезиса, все эффекты должны были иметь "растительный" характер. Мы старались создать эффект живой, органичной структуры. Но не буду раскрывать все сюрпризы, смотрите кино", – рассказывает CG-супервайзер Данила Лаврентьев.





Сильные женские персонажи:

– Хлоя – подросток, мечтающий объединить людей, создана с драйвом и умом восходящей звездой российского кино Лизой Бугуловой.

– Мира – поп-икона и голос сопротивления, исполненная Эгги К. Адамс, разрывается между славой и личной болью.

"Она мечтала стать врачом, но родители определили для нее карьеру певицы", – отмечают создатели "Альтера".

Уникальные визуальные решения: съемки проходили в Казахстане в суровых условиях, температура воздуха достигала -47°C. Это лишь усилило дух съемочной группы и придало фильму особенный антураж. В кадре зрителя ждет целый мир: от городов-контейнеров до футуристических костюмов, вдохновленных бионикой и модерном.

"Альтер" больше, чем просто захватывающий экшен-фильм





В центре истории – человек, лишенный всего, кроме собственного ума, принципов и воли. И сыгран он одним из самых известных актеров поколения – Томом Фелтоном. Этот фильм объединяет в себе масштабность, эмоциональность, социальную остроту и визуальную изобретательность. "Альтер" – не просто зрелищный фантастический экшен, это – социальная драма о неравенстве и праве быть собой.

"Фильм рассчитан на широкую аудиторию, но я думаю, что он особенно найдет отклик у тех, кто растет в мире, где огромные технологические скачки становятся нормой, – говорит Вуоренсола. — В идеале хотелось бы, чтобы "Альтер" побудил зрителей задуматься о сочувствии, равенстве и обществе, в котором мы хотим жить".

В кино уже с 18 сентября!