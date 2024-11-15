В Москве вручили премию в области недвижимости URBAN 2024

21 ноября Москва стала центром, где встретились культурное наследие и современные тенденции девелопмента. На премии URBAN 2024 определились лучшие из лучших, а тема года – Made in Россия – подчеркнула уникальность отечественного подхода к строительству и архитектуре.



"Мы любим нашу страну и искренне верим, что нам есть чем гордиться. Тема 'Made in Россия' – это наш ответ на вызовы времени, попытка уйти от заимствования чужих образов и стереотипов. Мы уверены: отечественный девелопмент – это мощный и перспективный сектор, который заслуживает уважения," – отметила Ольга Хасанова, CEO и учредитель проектов URBAN.

Открытие вечера сопровождалось красочным шоу: под звуки барабанной дроби выступили воздушные гимнасты, а награды лауреатам торжественно вручались под балетные номера.

"Говорят, что архитектура – это музыка, замершая в камне. Наша задача сделать так, чтобы музыка звучала без фальши, гармонично и вдохновляюще," – подчеркнула исполнительный директор URBAN Grade Ольга Бушуева.

39 номинаций, более 80 жилых комплексов – за этими цифрами стоит труд экспертов, жюри и участников. Каждый проект и каждая награда – это вклад в создание комфортной, современной и эстетичной городской среды.

По итогам онлайн-голосования гостей 16-й Московской премии URBAN большинство ключевых наград досталось MR Group. Grand Prix завоевал проект SLAVA, в номинации "Девелопер года" победу одержала сама компания, а звание "Персона года" досталось Марии Литинецкой. В номинации "Лучшее агентство недвижимости" победу одержала компания "Метриум", подтверждая высокий уровень профессионализма и доверие клиентов.