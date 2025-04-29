Литрес запускает новый сезон премии "Электронная буква"

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29 апреля стартовал приём произведений на «Электронную букву — 2025» — крупнейшую в России литературную премию в области электронных и аудиокниг.

Проект, организованный группой компаний "Литрес", поддерживает digital-авторов и чтецов и помогает открывать новые имена в литературе. В этом году лучшие голоса и произведения выберут Сергей Чонишвили, Прохор Чеховской, Дмитрий Череватенко, Софья Лебедева, Антон Комолов, Дмитрий Дибров, Седа Каспарова, Лина Арифулина, Александр Цыпкин, Александр Снегирев, Ксения Буржская, Анна Матвеева, Ольга Птицева, Вера Богданова и Дарья Благова. Общий призовой фонд премии в 2025 году составит более 24 миллионов рублей, включая продвижение лауреатов на ресурсах группы компаний "Литрес". В этом сезоне появились новые номинации – "Аудиоспектакль" при поддержке радиостанции Москва FM и "Автор года", оценивающая совокупную выручку от всех книг автора, опубликованных в 2025 году. 

"Электронная буква – 2025" станет восьмым сезоном премии в обновлённом формате. Она была учреждена группой компаний "Литрес" в 2011 году, а с 2017 года стала вручаться digital-авторам и чтецам со всего мира, опубликовавшим произведения на русском языке с помощью платформ Литрес Самиздат и Литрес Чтец. 

Приём работ в новом сезоне премии будет вестись с 28 апреля по 11 августа. Затем эксперты сформируют лонг-лист, который будет объявлен в сентябре. Шорт-лист, также составленный экспертами, планируется представить в декабре. Награждение лауреатов премии пройдёт в марте 2026 года. 

К участию в "Электронной букве" принимаются электронные и аудиокниги, опубликованные только для платного прочтения и прослушивания (от 149 рублей – для электронных книг) в период с 13.08.2024 по 11.08.2025, объёмом от 4 до 16 авторских листов. Длительность аудиокниг должна составлять не менее 90 минут. 

Общий призовой фонд "Электронной буквы" в 2025 году составит более 24 миллионов рублей, включая продвижение на самую большую читательскую аудиторию в digital-пространстве в России на ресурсах группы компаний "Литрес". В номинациях "Книга года" и "Голос года" победители получат по 300 000 рублей, в категории "Дебют года" – 100 000 рублей. Также будут вручены призы в 16 специальных номинациях. 

В этом году группа компаний "Литрес" добавила несколько новых номинаций: "Автор года", в которой наградят digital-писателя c наибольшей совокупной выручкой от книг, опубликованных в 2025 году. Победитель получит 100 000 рублей и продвижение по индивидуальному плану. Появилась и специальная номинация "Аудиоспектакль" при поддержке Москвы FM. Отрывок из лучшего произведения в этой категории прозвучит в эфире радиостанции. 

Генеральным спонсором премии стал realme – технологический бренд, специализирующийся на производстве смартфонов и умных устройств. Представители компании примут участие в выборе лучшего произведения в номинациях "Дебют года" и "Книга года" среди авторов и вручат победителям специальные призы. В спецноминации "Книга для экранизации" победителя выберут и наградят представители продюсерской компании "Амедиа Продакшн". В качестве приза они проведут автору консультацию о том, как написать книгу с высоким потенциалом для экранизации, а также дадут возможность напрямую обратиться с новыми сценариями к экспертам компании. Специальную номинацию "Грани будущего" поддерживает "Мир фантастики" – глянцевый журнал и портал о фантастике, фэнтези и гик-культуре, "Актуальность вне времени" в жанре современной прозы – Creative Writing School, "Любовь в каждом слове" – сайт 7Дней.ru. Чтецов в номинации "Голос года" наградит компания-производитель студийных и портативных микрофонов SOYUZ, а "Дебюту года" вручит подарок компания по производству студийных микрофонов, телефонных и микрофонных капсюлей, гарнитур, слуховых аппаратов "Октава". 

Среди экспертов премии в этом году – шеф-редактор группы компаний "Литрес" Екатерина Писарева, литературный редактор Ольга Дергачёва, книжный блогер Екатерина Есипчук и многие другие. Координатором экспертного совета премии "Электронная буква" в этом году стала Алена Щербакова, книжный редактор, переводчица, заведующая редакцией детской художественной литературы издательства "РОСМЭН". 

Произведения, включенные в шорт-лист, будет оценивать специальное жюри, в которое вошли представители сферы литературы, культуры и шоу-бизнеса, в том числе те, кто уже выбирал лучших авторов и чтецов в предыдущих сезонах: артист театра и кино, писатель, телеведущий Сергей Чонишвили, писатель, поэт и журналист Ксения Буржская, писатель, сценарист, основатель литературно-театрального проекта "БеспринцЫпные чтения", ведущий радиостанции Москва FM Александр Цыпкин, теле– и радиоведущий Антон Комолов, писатель и переводчик Вера Богданова, актёры кино и дубляжа Дмитрий Череватенко и Прохор Чеховской, а также коуч по речи и основательница проекта по голосу и речи Седа Каспарова. В новом сезоне к жюри присоединились: Софья Лебедева – актриса театра и кино, одна из самых снимаемых российских актрис в Голливуде, писатели Ольга Птицева, Александр Снегирев и Дарья Благова, актёр кино и дубляжа Александр Шаронов, педагог по ораторскому мастерству Лина Арифулина, а также журналист, телеведущий и продюсер Дмитрий Дибров. 

Информационными партнёрами премии выступили: общественно-политическое издание "Российская газета", издание "Клео.ру", "Мир фантастики" – глянцевый журнал и портал о фантастике, фэнтези и гик-культуре, информационный портал KudaGo, центр развития и поддержки творческого бизнеса и креативной инфраструктуры города Москвы Агентство креативных индустрий, Российский книжный союз (РКС), журнал "Год литературы", школа писательского мастерства Creative Writing School, радио Москва FM, сайт 7Дней.ru. 

Редакция «Клео»

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