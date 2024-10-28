Артисты против олимпийцев: как прошел "Арт-футбол 2024"

Футбольно-музыкальный фестиваль "Арт-футбол 2024" состоялся в манеже "Спартак" в Сокольниках 3 и 4 ноября 2024 года. О том, как это было, читайте в нашем репортаже.

В первый день на поле вышли 16 российских артистических команд из разных регионов России: "Арт-Мордовия", "Артист", "Зодчие", "Комсомольская правда", "Москонцерт", "Моцарт", "Музыканты Москвы", "Налетчики", "Росич", "Сборная артистов Санкт-Петербурга", "Старко", "Стармикс", "Уралан", "Уральский клуб", Comedy Club и единственная женская команда на турнире Music Box.

Участники матчей продемонстрировали красивую игру и несокрушимую волю к победе. Так, команда "Уральский клуб", проиграв сначала два матча, победила со счетом 4:1 в третьем.

"Мы сделали правильные выводы, переставили игроков местами и выиграли этот матч",

– пояснил основоположник уральского рока, композитор Александр Пантыкин, пожелав всем участникам "Арт-футбола" всегда быть в хорошей форме и никогда не сдаваться.

По итогам первого дня тройка лидеров выглядела следующим образом:

1 место – "Росич"

2 место – "Уралан"

3 место – "Star Mix"





Организатор фестиваля, президент футбольного клуба "Старко" Юрий Давыдов вручил победителям памятные кубки. Кроме того, специальные награды получили самые отличившиеся игроки турнира:

Самый вежливый игрок – Никита Волков ("Сборная артистов Санкт-Петербурга")

Самый добрый игрок – Владимир Беспалов ("Москонцерт")

Самый позитивный игрок – Роман Рыжов ("Зодчие")

Джентльмен турнира – Александр Пантыкин ("Уральский клуб")

Самый креативный игрок – Владимир Полупанов ("Комсомольская правда")

Самый веселый игрок – Лиджи Горяев ("Уралан")

Самый техничный игрок – Антон Лютов (Comedy Club)

Открытие турнира – Николай Сафонов ("Артист")

Лучший полунападающий – Михаил Зимин ("Музыканты Москвы")

Лучший капитан команды – Андрей Сапрыкин ("Налетчики")

Лучший вратарь – Глеб Гервассиев ("Старко")

Лучший полузащитник – Александр Кемпо ("Моцарт")

Лучший защитник – Никита Ларьков – "Арт-Мордовия"

Лучший бомбардир – Алексей Епифанов ("Стармикс")

Лучший нападающий – София Лисичкина (Music Box)

Лучший игрок – Сергей Жабинский ("Росич")

Второй день фестиваля открылся гала-матчем между командами звезд "Старко" и сборной олимпийских чемпионов в разных видах спорта "Герои Олимпа". За "Старко" играли Дмитрий Маликов, Сергей Минаев, Михаил Гребенщиков, Гия Гагуа, Андрей Лефлер, Юрий Давыдов и другие артисты и общественные деятели. В команду "Героев Олимпа" вошли олимпийские чемпионы Алексей Немов, Николай Гуляев, Павел Колобков, Александр Бородюк, Сергей Горлукович, Алексей Прудников, Владимир Татарчук, Владимир Мышкин, Василий Первухин, Сергей Светлов, Андрей Сильнов, Иван Ухов, Евгений Гришин, Дмитрий Борсуковский, Сергей Федоровцев, Максим Опалев, Дмитрий Саутин, Татьяна Лебедева, Галина Чистякова и другие прославленные спортсмены.

Приветствуя гостей, Юрий Давыдов отметил, насколько символично то, что любимые всеми артисты и звезды спорта выходят вместе на поле 4 ноября – в День народного единства.

"Ведь если говорить о народном единстве, то что в этом мире способно объединять людей сильнее, чем футбол и музыка?!" – обратился к собравшимся Давыдов.

Надо сказать, спортсмены и артисты показали по-настоящему зрелищную игру, выкладываясь до последней секунды гала-матча. Первый гол в ворота "Героев Олимпа" забил актер Театра им. Маяковского Денис Денисов. Второй мяч олимпийцы получили от ноги Дмитрия Маликова с подачи Михаила Гребенщикова. Третий мяч "Героям Олимпа" отправил в ворота Баир Бадмаев.





Но потом "Герои Олимпа" собрались и перехватили инициативу: первый гол в ворота "Старко", которые защищал Юрий Давыдов, забил Максим Опалев. Он же вскоре повторно попал в ворота соперника. Однако затем юный Саша Градский, 10-летний сын певца Александра Градского, трижды спас ворота "Старко" от поражения. А потом игрок "Старко" Виктор Царев принес своей команде четвертое очко.

Во втором тайме на ворота "Героев Олимпа" встал Алексей Прудников, а в "Старко" – Глеб Гервассиев. Его защиту пробил Алексей Немов, после чего функцию вратаря взял на себя Григорий Иргашев, не пропустивший более ни одного мяча. В итоге победителями гала-матча со счетом 6:3 стала команда "Старко".





Матч-реванш ожидается через год, на очередном фестивале "Арт-футбол" в ноябре 2025 года.