30 января в прокат выйдет семейный фэнтези-фильм "Чертов камень"

По сюжету пятеро подруг отправляются на велопрогулку в окутанный тайнами заповедник. Во время путешествия школьницы переходят дорогу черному колдуну, который переносит их в волшебный лес. Чтобы выбраться из западни, подруги должны объединить свои усилия и противостоять силам зла. Удастся ли девчонкам разгадать тайну леса и победить темных колдунов? Ответ на этот вопрос можно будет получить в кино уже с 30 января.

Фильм впечатлит любителей приключенческих фэнтези-сериалов про школьников, которые борются с нечистью. Помимо "Очень странных дел" и "Пищеблока", в списке референсов – нашумевшие сериалы "Ривердэйл", "Леденящие душу приключения Сабрины" и "Уэнсдей".

Режиссер картины Арсений Гончуков известен в качестве автора и шоураннера первого в России веб-сериала "Район тьмы". Его фильм "Сын" получил Гран-при кинофестиваля "Окно в Европу" в основной конкурсной программе "Игровое кино. Осенние премьеры".

"Я думаю, кино все скажет за нас. Мы много работали и очень старались – снимали эффектно, красиво, изобретательно. Наши актеры выложились на полную, – отметил Арсений Гончуков. – Мы очень надеемся, что фильм доберется до зрительского сердца и тронет души – и взрослых, и главное – детей. Ведь мы работали для них. Захватывающая история и эмоции людей, сидящих перед экраном – самое главное в кино".

Роли в "Чертовом камне" исполнили народный артист России Валерий Кухарешин ("Мастер и Маргарита", "Серебряные коньки"), Галина Стаханова ("Елки 2", "Ночной дозор"), а также молодые восходящие звезды Александрина Олексюк ("Плейлист волонтера", "Внутри убийцы"), Афина Лукиди ("Плакса"), Иван Рысин ("Инсомния") и другие. Сценаристом и генеральным продюсером фильма выступил Рафаэль Ахмадуллин.

Всероссийская премьера картины состоялась в прошлом году на Московском международном кинофестивале. Программный директор ММКФ Иван Кудрявцев заявил, что "Чертов камень" сделан в одном из самых редких жанров: "Это фильм для детей и подростков, фильм для семейной аудитории. Несмотря на успехи наших сказок, этот продукт всё ещё остаётся дефицитным. В жанре фантастика и фэнтези у нас на 100 самых кассовых фильмов в прокате всего 6 российских картин. Но российская киноиндустрия шаг за шагом приближается к тому, чтобы и в этом жанре взять инициативу на собственном рынке в свои руки. Картина "Чёртов камень" учит зрителей внимательно смотреть по сторонам и чувствовать дыхание истории в каждой улочке, в каждом здании, в каждой трещинке, понимать, что у всего есть причина и следствие".

Синопсис: Пятеро подруг отправляются на велопрогулку в Царицыно и неожиданно перемещаются в альтернативную вселенную. Вместе им предстоит разгадать тайны зачарованного места и спасти мир от заговора темных колдунов. Получится ли у девушек победить силы зла и вернуться домой?

Возрастное ограничение: 16+