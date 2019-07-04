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Тодоренко и Топалов сыграли свадьбу в Италии


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Церемония в итальянском стиле была организована для друзей пары. На мероприятии присутствовала сестра Влада с мужем, Мария Ивакова с Никитой Ефремовым и Алина Астровская.

Свои отношения Влад и Регина узаконили еще в конце прошлого года. Пышного торжества по этому поводу они устраивать не стали, поскольку невеста была глубоко беременной. Тогда, сразу после ЗАГСа молодожены отправились в ресторан со своими близкими родственниками. Свадьбу они обещали устроить попозже, когда их сын немного подрастет.

Как оказалось, торжество было намечено на июль. Для этого новоиспеченные родители прилетели в Сорренто. Без проблем не обошлось. Багаж Влада задержали в Шереметьево. В итоге, за два дня до свадьбы он оказался в другой стране, фактически в одних трусах. По признанию Топалова, даже плавательные шорты ему пришлось взять у мужа собственной сестры.

Проблему с отсутствием одежды решить удалось, и свадьба все-таки состоялась. Вечеринка проходила на открытой террасе с прекрасным видом на залив. Площадка была оформлена в итальянском стиле, гости с удовольствием шутили и поздравляли пару еще раз.

Для торжества невеста выбрала элегантное белое платье с вшитой полупрозрачной накидкой. Топалов надел черно-белый костюм.

В ходе торжества пользователи сети узнали и еще одну тайну. Оказалось, что коллега Регины и Влада – Мария Ивакова на самом деле встречается с внуком Михаила Ефремова, Никитой.

Подозрение, что парень и девушка все чаще проводят время вместе не просто как друзья, закрались у поклонников еще месяц назад, но никаких комментариев по этому поводу Мария и Никита не давали.

Регина торжеством осталась довольна. Она отметила, что девчонка, родившаяся в небольшом провинциальном городке Украины, о такой свадьбе и с таким мужчиной в свое время могла только мечтать. Она очень рада, что эти мечты сбылись.

Краткая информация о Владе Топалове

Имя: Влад Топалов

Отчество: Михайлович

День рождения: 25.10.1985

Возраст: 33 года

Место рождения: г. Москва

Рост: 173 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певец

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1 Не нравится 2 Нравится 04.07.2019 Теги: Влад Топалов

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