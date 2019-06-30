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В Сети обсуждают очередной поцелуй Дэвида Бекхэма и его семилетней дочери Харпер


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Известный футболист Дэвид Бекхэм уже ни раз был раскритикован хейтерми за свои публичные поцелуи с младшей дочерью Харпер в губы. Конечно, все поклонники знают, что спортсмен является прекрасным семьянином и отцом, но подобные проявления нежности по отношению к семилетней малышке многих ставят в тупик.

На днях 44-летний Дэвид Бекхэм посетил матч, который проходил в рамках чемпионата мира по женскому футболу во Франции. Вместе со своей дочерью Харпер он наблюдал за игрой английской и норвежской команд. К радости знаменитого футболиста, британки выиграли с уверенным счетом 3:0. И когда об их победе было объявлено официально, Дэвид и Харпер не смогли сдержать эмоций, и поцеловались. А так как на стадионе абсолютно все заметили присутствие столь знаменитой персоны, то нет ничего удивительного в том, что уже спустя считанные часы вся Сеть обсуждала очередной поцелуй в губы отца и дочери. И конечно, вокруг этих снимков тут же разгорелись нешуточные споры.

Так, самые преданные поклонники футболиста, пристально следящие за его жизнью, знают, что Бекхэм - прекрасный отец. А в малышке Харпер он просто души не чает. Девочка часто сопровождает его на различные спортивные мероприятия, которые Дэвид посещает в качестве зрителя, в походах за продуктами и даже на показы мод. Особенно укрепляет отцовскую любовь интерес малышки к спорту. Именно поэтому фанаты спортсмена не видят ничего особенного, что мужчина таким образом демонстрирует свою любовь к ребенку. И многие находят эти поцелуи умилительными. "Какой прекрасный, чистый и сладкий поцелуй с дочерью!", "Этот поцелуй так сладок! А для тех, кому неудобно - он целует ее в нижнюю губу. Так делают все родители", "Сначала мне было неудобно, но потом я вспомнила, что они отец и дочь, так что, все нормально".

А вот хейтеры со своей стороны пытаются доказать, что в таких поцелуях есть что-то противоестественное. "Нет-нет, родители никогда не должны целовать ТАК своих детей! Это выглядит ужасно!", "Мне кажется, целовать ребенка старше 4 лет в губы - это странно. А ей 7", "Родители не могут целовать так своих детей, и все мы знаем почему...", - писали возмущенные пользователи Инстаграм в паблике Just Jared, освещающем жизнь звезд.

Напомним, чуть ранее Дэвид Бекхэм уже отвечал на критику относительно поцелуев с дочерью. Тогда футболист заявил, что для него подобные проявления нежности - это нормально. И он целует абсолютно всех своих отпрысков, кроме старшего сына Бруклина, которому 20 лет.

 

Краткая информация о Дэвиде Бекхэме

Имя: Дэвид Бекхэм

День рождения: 02.05.1975

Возраст: 44 года

Место рождения: г. Лондон, Великобритания

Рост: 185 см

Вес: 78 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: футболист, полузащитник

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0 Не нравится 3 Нравится 30.06.2019 Теги: дэвид бекхэм

А что вы думаете о таких поцелуях дочери и отца? 4  

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  • Мару / 30.06.19 20:46
    -
    1
    +
    Я не отношусь к числу хейтеров Бекхэма, но зря он так целует свою дочь. Возможно мы здесь в России все ханжи, но выглядит такое проявление чувств странно. Я, например, тоже очень люблю своего отца, но в губы никогда с ним не целовалось. И это не мешало нам с папой всю жизнь быть эмоционально близкими и родными людьми.
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  • Девочка Урюпинск / 30.06.19 17:46
    -
    1
    +
    Можно было поцеловать девочку в щёчку!
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  • sgse / 30.06.19 14:13
    -
    2
    +
    Странно все это. Вроде с одной стороны понимаешь, что это отец и дочь, и тут не может быть ничего такого. Но с другой стороны смотреть на поцелуй взрослого мужчины и маленькой девочки в губы как-то неприятно. Может не стоит Дэвиду так открыто демонстрировать свою привязанность к девочке?
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  • Анна П. / 30.06.19 12:01
    -
    7
    +
    Для меня такой поцелуй слишком интимный. Конечно, отец должен целовать свою дочь, но не так. Со стороны смотрится отталкивающе.
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