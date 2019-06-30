В Сети обсуждают очередной поцелуй Дэвида Бекхэма и его семилетней дочери Харпер

Известный футболист Дэвид Бекхэм уже ни раз был раскритикован хейтерми за свои публичные поцелуи с младшей дочерью Харпер в губы. Конечно, все поклонники знают, что спортсмен является прекрасным семьянином и отцом, но подобные проявления нежности по отношению к семилетней малышке многих ставят в тупик.

На днях 44-летний Дэвид Бекхэм посетил матч, который проходил в рамках чемпионата мира по женскому футболу во Франции. Вместе со своей дочерью Харпер он наблюдал за игрой английской и норвежской команд. К радости знаменитого футболиста, британки выиграли с уверенным счетом 3:0. И когда об их победе было объявлено официально, Дэвид и Харпер не смогли сдержать эмоций, и поцеловались. А так как на стадионе абсолютно все заметили присутствие столь знаменитой персоны, то нет ничего удивительного в том, что уже спустя считанные часы вся Сеть обсуждала очередной поцелуй в губы отца и дочери. И конечно, вокруг этих снимков тут же разгорелись нешуточные споры.

Так, самые преданные поклонники футболиста, пристально следящие за его жизнью, знают, что Бекхэм - прекрасный отец. А в малышке Харпер он просто души не чает. Девочка часто сопровождает его на различные спортивные мероприятия, которые Дэвид посещает в качестве зрителя, в походах за продуктами и даже на показы мод. Особенно укрепляет отцовскую любовь интерес малышки к спорту. Именно поэтому фанаты спортсмена не видят ничего особенного, что мужчина таким образом демонстрирует свою любовь к ребенку. И многие находят эти поцелуи умилительными. "Какой прекрасный, чистый и сладкий поцелуй с дочерью!", "Этот поцелуй так сладок! А для тех, кому неудобно - он целует ее в нижнюю губу. Так делают все родители", "Сначала мне было неудобно, но потом я вспомнила, что они отец и дочь, так что, все нормально".

А вот хейтеры со своей стороны пытаются доказать, что в таких поцелуях есть что-то противоестественное. "Нет-нет, родители никогда не должны целовать ТАК своих детей! Это выглядит ужасно!", "Мне кажется, целовать ребенка старше 4 лет в губы - это странно. А ей 7", "Родители не могут целовать так своих детей, и все мы знаем почему...", - писали возмущенные пользователи Инстаграм в паблике Just Jared, освещающем жизнь звезд.

Напомним, чуть ранее Дэвид Бекхэм уже отвечал на критику относительно поцелуев с дочерью. Тогда футболист заявил, что для него подобные проявления нежности - это нормально. И он целует абсолютно всех своих отпрысков, кроме старшего сына Бруклина, которому 20 лет.