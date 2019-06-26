Меган Маркл изменила обручальное кольцо
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Как выяснили СМИ, знаменитость решила обновить кольцо и внести в него дополнения по своему вкусу. Так, если ранее в нем присутствовала оправа из желтого золота, отличающаяся массивностью, то теперь она стала выглядеть тоньше. Благодаря этому стал более выигрышно смотреться огромный бриллиант, который является изюминкой этого украшения. Кроме того, добавилась и микросеть из тонких камушков, которые тоже делают колечко гораздо изящнее.
В разработке первоначального дизайна украшения непосредственное участие принимал сам принц Гарри. Он подошел к этому с необычайной ответственностью и постарался, чтобы каждый момент был продуман до мельчайших подробностей и символизировал значимые события. Так, выбор на желтое золото для оправы пал из-за того, что это любимый драгоценный металл невесты.
Большой бриллиант, выступающий основой ювелирной композиции, был получен из Ботсваны, где было положено начало романтических отношений пары. Бриллиантики по бокам символизируют очень серьезные намерения принца, поскольку они были взяты из коллекции самой принцессы Дианы.
Получив подарок, Меган была в восхищении и заявила, что он идеален. То, что она решила внести изменения в дизайн, вызывает самые разные предположения. Одна из версий заключается в том, что колечко стало несколько маловато после родов, поэтому герцогиня Сассекская и решила его обновить.
Стоит отметить, что для этого должна была проводиться самая тонкая ювелирная работа, кроме того, на мастерах лежала огромная ответственность из-за того, что приходилось иметь дело с украшениями столь влиятельных лиц. Однако результат действительно впечатляет, колечко приобрело дополнительный шарм и невероятную изысканность.
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981
Возраст: 37 лет
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
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А Вам понравилась новая версия обручального кольца Меган Маркл? 2
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Полина / 26.06.19 16:10Мне кажется, что мелкие бриллиантики действительно дополнительно украсили колечко, и оно стало более утонченным. В остальном особых отличий я не наблюдаю, новая версия почти не изменилась по сравнению со старой. Основной акцент делает крупный камень, а остальное - лишь мелкие детали
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Ася / 26.06.19 16:07На мой взгляд, и старая версия кольца выглядела шикарно, учитывая то, какую ценность оно носило. Дизайн нового и старого украшения особо не отличаются. Конечно, если переделка вызвана физической необходимостью, из-за того, что пальцы стали полнее после родов, то это можно понять