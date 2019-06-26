Меган Маркл изменила обручальное кольцо

Коллекция украшений герцогини Сассекской является предметом всеобщего восхищения. Конечно, особое место в ней занимает подарок принца Гарри – обручальное кольцо. Однако в последнее время, когда Меган Маркл появлялась на публике, было замечено, что украшение несколько изменилось.

Как выяснили СМИ, знаменитость решила обновить кольцо и внести в него дополнения по своему вкусу. Так, если ранее в нем присутствовала оправа из желтого золота, отличающаяся массивностью, то теперь она стала выглядеть тоньше. Благодаря этому стал более выигрышно смотреться огромный бриллиант, который является изюминкой этого украшения. Кроме того, добавилась и микросеть из тонких камушков, которые тоже делают колечко гораздо изящнее.

В разработке первоначального дизайна украшения непосредственное участие принимал сам принц Гарри. Он подошел к этому с необычайной ответственностью и постарался, чтобы каждый момент был продуман до мельчайших подробностей и символизировал значимые события. Так, выбор на желтое золото для оправы пал из-за того, что это любимый драгоценный металл невесты.

Большой бриллиант, выступающий основой ювелирной композиции, был получен из Ботсваны, где было положено начало романтических отношений пары. Бриллиантики по бокам символизируют очень серьезные намерения принца, поскольку они были взяты из коллекции самой принцессы Дианы.

Получив подарок, Меган была в восхищении и заявила, что он идеален. То, что она решила внести изменения в дизайн, вызывает самые разные предположения. Одна из версий заключается в том, что колечко стало несколько маловато после родов, поэтому герцогиня Сассекская и решила его обновить.

Стоит отметить, что для этого должна была проводиться самая тонкая ювелирная работа, кроме того, на мастерах лежала огромная ответственность из-за того, что приходилось иметь дело с украшениями столь влиятельных лиц. Однако результат действительно впечатляет, колечко приобрело дополнительный шарм и невероятную изысканность.