Полицейский, сопровождавший кортеж принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил женщину

В понедельник 17 июня Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям отправились на очередное светское мероприятие в Виндзорский замок, где должна была состояться церемония Ордена Подвязки. Как всегда, автомобиль королевской четы на улицах Лондона сопровождали представители полиции. И так вышло, что один из стражей правопорядка, управлявший мотоциклом, стал виновником серьезного ДТП.

Как выяснилось, под колеса транспортного средства полицейского попала 83-летняя англичанка Ирэн Мэйор, которая в момент движения кортежа по проезжей части шла по улице, направляясь к собственному дому. Тогда-то на нее и был совершен наезд. По рассказам очевидцев, от столкновения женщина упала на асфальт, где и находилась до прибытия скорой помощи. А недалеко от нее лежал и "тот самый мотоцикл".

К счастью на место происшествия быстро прибыли врачи и оказали пострадавшей первую необходимую медицинскую помощь. После чего англичанка была доставлена в ближайшую больницу. В настоящее время ее состояние квалифицируется как тяжелое. У Ирэн были диагностированы многочисленные травмы, в числе которых переломы тазовых костей. Как сообщила журналистам ее дочь Фиона, которая также проживает недалеко от места происшествия, сейчас специалисты стараются сделать все возможное, чтобы помочь пожилой женщине выйти из этого критического состояния.

Очень переживает за пострадавшую и один из её давних друзей. В интервью журналистам мужчина рассказал, что Ирэн является частой прихожанкой ближайшей церкви, а еще она много лет занимается благотворительностью.

Обеспокоены произошедшим и герцог и герцогиня Кембриджские, которые узнали о случившемся лишь вечером. Как сообщил их представитель, едва услышав о трагедиия, Кейт и Уильям отправили в больницу цветы. Также они связались с родственниками Ирэн Мэйор, извинились за произошедшее и выразили готовность увидеться с пожилой британкой, как только она почувствует себя лучше и будет в состоянии принимать гостей.

Также сообщается, что принц и его супруга саму аварию не видели. А вот полицейские действовали в момент столкновения согласно протоколу, который требует не останавливать кортеж в случае дорожно-транспортных происшествий. Данный инцидент поручено расследовать независимому управлению полиция и Скотланд-Ярду. Известно, что полицейский, ставший виновником аварии, уже дал свои показания.