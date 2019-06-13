Гузеева назвала свою основную ошибку в борьбе с лишним весом

Лариса Гузеева часто общается с подписчиками. Актриса откровенно рассказывает им обо всех проблемах, с которыми ей приходится сталкиваться в жизни. Не так давно она честно призналась в алкогольной зависимости, а на днях рассказала, что на протяжении многих лет пытается похудеть, но тщетно.

Гузеева пояснила, что желание сбросить лишние килограммы у нее появлялось сразу же после интересных предложений о съемках новых фильмов или проектов. К значимым для себя событиям она готовилась всегда по одному и тому же принципу – актриса на протяжении нескольких дней голодала.

Полный отказ от пищи приводил к тому, что ей удавалось сбросить около 5 кг. Правда, по признанию Лары, в очень скором времени они возвращались в двойном объеме.

Этой весной она решила пойти по другому пути. Женщина обратилась к специалистам и решила отныне бороться с лишним весом под их наблюдением. Гузеева узнала, что голодать, если очень хочется похудеть, категорически нельзя.

Вместо такого радикального способа специалисты предложили ей индивидуально разработанную диету. Лариса призналась, что новый формат питания вкупе с процедурами дал долгожданный результат. Ей действительно удалось похудеть. Теперь, по заверению врачей, если актриса будет соблюдать их дальнейшие рекомендации и полностью откажется от своих экспериментов с голодовкой, сброшенные килограммы больше не вернутся.

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Со своей стороны артистка отметила, что этот отдых был ей жизненно необходим. В канун своего юбилея она была сломлена психологически. Телеведущая призналась, что до сих пор очень тяжело переживает уход мамы из жизни. Она настолько была привязана к родительнице эмоционально, что даже задумалась об уходе с «Первого канала». К счастью, детям удалось переубедить артистку.