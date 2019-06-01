Блогер Татьяна Карматкова рассказала о потасовке между Алексеем Воробьевым и Гошей Куценко в ресторане Москвы
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Неожиданная новость появилась вчера утром на просторах Интернета. Известный портал "Стархит" сообщил об инциденте, произошедшем еще на прошлой неделе в одном из столичных ресторанов. Сообщалось, что в самый разгар частной вечеринки между двумя знаменитыми гостями произошла серьезная потасовка.
Алексей Воробьев и Гоша Куценко были на вечере почетными гостями. Как рассказала корреспондентам присутствовавшая там блогер Татьяна Карматкова, поначалу все было просто прекрасно. Леша находился в приподнятом настроении, охотно общался со всеми, много шутил и развлекался. Но все внезапно изменилось, когда в ресторан приехал Гоша Куценко. Знаменитости поздоровались друг с другом, о чем-то поговорили, а потом вышли один за другим - сначала Куценко, потом Воробьев.
А уже спустя несколько минут очевидцы увидели, как к туалетной комнате для мужчин бегут несколько охранников. Они-то и разняли дерущихся актеров. По словам Татьяны Карматковой, ни Гоша, ни Алексей серьезно не пострадали, поэтому от госпитализации отказались. В чем была причина конфликта, присутствовавшие на светском рауте гости так и не поняли. Воробьев и Куценко также объяснять никому ничего не стали и скоро покинули заведение.
Многие из свидетелей потасовки искренне удивлялись всему произошедшему, ведь ни для кого не секрет, что актеры довольно неплохо между собой общались до этого происшествия. За их плечами имеются совместные проекты, например, фильм "Сокровища озера Кабан", вышедшей на экраны в 2013 году, и несколько лет дружбы. Сами Воробьев и Куценко комментировать журналистам драку отказались.
Краткая информация о Гоше Куценко
Имя: Гоша Куценко
Отчество: Георгиевич
День рождения: 20.05.1967
Возраст: 52 года
Место рождения: Запорожье, Украина
Рост: 185 см
Вес: 83 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Коза
Деятельность: актёр, режиссёр, сценарист, певец, продюсер
Фотографии
Фотографии
А как вы думаете, драка была настоящей или это просто пиар? 4
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Сама / 02.06.19 18:01Вот что бойся - блогеров, на каждом углу развелось. Что-нибудь не так сделаешь, и на весь Интеренет прославишься. Им лайки/просмотры/подписчики, тебе позор. Люди совсем уже перестали уважать чужую личную жизнь, личное пространство - все грязь готовы на всеобщее обозрение выставлять.
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Ирка / 02.06.19 15:01Хотела бы я на это посмотреть)) Не представляю дерущихся душку Лешу Воробьева и добряка Гошу Куценко. Интересно, что не поделили.
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влад Гродно / 02.06.19 13:43Хотят попасть в программу к малахову, там теперь очередь к этому пошляку...
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Лана из города П / 01.06.19 13:29Пиар, я уверена. Причем именно со стороны блогера. Там сама ситуация, возможно, вообще внимания не стоит, тем более больше из гостей никто об инциденте не упоминал. А она же блогер, ей же подписчики нужны, вот и растрепала. А люди-то может всего лишь в шутку силами померились.