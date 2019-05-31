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Подруга Элины Быстрицкой уверена, что имуществом актрисы тайно распорядилась сестра Софья


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Новую версию о судьбе наследства прославленной советской актрисы Элины Быстрицкой озвучило вчера издание "Комсомольская правда". Их корреспонденту удалось пообщаться с подругой Элины Авраамовны, которая уверена, что сестра артистки Софья Шегельман продала квартиру в Москве, где жила Быстрицкая, еще при ее жизни.

Ни для кого не секрет, что Элина Быстрицкая, у которой не было своих детей, всегда активно помогала деньгами сестре Софье и ее семье, проживающим в Израиле. Неоднократно знаменитость отправляла крупные суммы на нужды близких родственников. Поэтому не было ничего удивительного в том, что узнав о тяжелом состоянии Элины Авраамовны, Софья поспешила в Москву заботиться об актрисе. Здесь-то, по словам госпожи Шегельман, она и обнаружила, что помощница Быстрицкой Ксения Рубцова не только выполняла свои обязанности недобросовестно, но и злоупотребляла положением. После этого последовали затяжные суды.

А вот одна из подруг артистки Людмила Голяндина выдвигает другую версию событий. По ее мнению, Ксения делала для Быстрицкой очень многое, в том числе устраивала ей концерты, "чтобы Элина чувствовала себя востребованной". А приехавшая осенью 2018 года Софья установила свои порядки, и фактически заперла Быстрицкую дома под присмотром нанятых ею сиделок. Все это было сделано потому, что Элина Авраамовна собиралась указать в завещании Рубцову.

Более того, кроме помощницы, в завещание Быстрицкая хотела внести свою сестру по отцу Анну, которая живёт на Украине, а также племянника Сергея из Донецка. Возможно, там могли оказаться и друзья Элины Авраамовны, которыми она очень дорожила. Однако, по мнению Людмилы Голяндиной, Софья сыграла на опережение. Например, продав квартиру актрисы в Леонтьевском переулке Москвы. Случилось это за 3 недели до смерти Быстрицкой. "По сути, квартиру с живой сестрой продала", - возмущена Людмила.

Выведен из наследственной массы и дом в Вильнюсе, в котором когда-то жили родители сестер. В 2017 году Элина Авраамовна выкупила его и оформила по долям на себя и Соню. Однако соседи уверяют, что верховодила здесь всегда Шегельман, несмотря на то, что содержала дом Быстрицкая, ежегодно высылая на него по 15 тысяч долларов. А теперь, после смерти Элины, сестра переоформила недвижимость по доверенности на мужа своей внучки.

В настоящее время близкие друзья Элины Быстрицкой собрали подписи, и отправили обращение на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой провести расследование обстоятельств смерти артистки. Также они просят выяснить, как и в каких условиях жила последние полгода Элина Авраамовна. Ведь, как известно, Софья Шегельман абсолютно никого к ней не подпускала.

 

Краткая информация об Элине Быстрицкой

Имя: Элина Быстрицкая

Отчество: Авраамовна

День рождения: 04.04.1928

Возраст: 91 год

Место рождения: г. Киев, Украина

Рост: 165 см

Вес: 57 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: актриса театра и кино

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1 Не нравится 1 Нравится 31.05.2019 Теги: Элина Быстрицкая

А что вы думаете о действиях Софьи Шегельман? 3  

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  • Гость / 01.06.19 08:19
    -
    0
    +
    Успокойтесь уже , и хватит писать неправеренную информацию всяких подруг и сиделок . Понятно , что СМИ работают на них , а другую сторону конфликта даже не слышат и не слушают . Адвокат сестры опроверг информацию о продажи квартиры , только вы почему то об этом не указали . Ну , а этих помощниц ,друзей уже от злости , зависти уже перекосило . Кинь им деньги в печку они за ними полезут.
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  • Михаил г. Москва / 31.05.19 13:46
    -
    5
    +
    Софья Шегельман, проживающая уже очень много лет в Израиле, даже не представляет насколько в России, Украине и других странах постсоветского пространства люди любили и любят Элину Быстрицкую. Скажу больше, ей на это наплевать - она преследует свои меркантильные цели. Мне же, как обычному человеку невероятно горько, что имя обожаемой мною артиски сейчас все чаще упоминается в связи со скандалом о наследстве. И я тоже считаю, что СК просто обязан разобраться и выяснить, как жила последние месяцы "наша Аксинья"
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  • С.М.П. / 31.05.19 13:02
    -
    5
    +
    Отвратительная история! Бедная Элина Авраамовна, слезы наворачиваются от той грязи, что развели вокруг этой прекрасной актрисы. Особенно противно, что родная сестра может быть такой жестокой. Это все жажда денег и зависть.
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