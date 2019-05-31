Подруга Элины Быстрицкой уверена, что имуществом актрисы тайно распорядилась сестра Софья

Новую версию о судьбе наследства прославленной советской актрисы Элины Быстрицкой озвучило вчера издание "Комсомольская правда". Их корреспонденту удалось пообщаться с подругой Элины Авраамовны, которая уверена, что сестра артистки Софья Шегельман продала квартиру в Москве, где жила Быстрицкая, еще при ее жизни.

Ни для кого не секрет, что Элина Быстрицкая, у которой не было своих детей, всегда активно помогала деньгами сестре Софье и ее семье, проживающим в Израиле. Неоднократно знаменитость отправляла крупные суммы на нужды близких родственников. Поэтому не было ничего удивительного в том, что узнав о тяжелом состоянии Элины Авраамовны, Софья поспешила в Москву заботиться об актрисе. Здесь-то, по словам госпожи Шегельман, она и обнаружила, что помощница Быстрицкой Ксения Рубцова не только выполняла свои обязанности недобросовестно, но и злоупотребляла положением. После этого последовали затяжные суды.

А вот одна из подруг артистки Людмила Голяндина выдвигает другую версию событий. По ее мнению, Ксения делала для Быстрицкой очень многое, в том числе устраивала ей концерты, "чтобы Элина чувствовала себя востребованной". А приехавшая осенью 2018 года Софья установила свои порядки, и фактически заперла Быстрицкую дома под присмотром нанятых ею сиделок. Все это было сделано потому, что Элина Авраамовна собиралась указать в завещании Рубцову.

Более того, кроме помощницы, в завещание Быстрицкая хотела внести свою сестру по отцу Анну, которая живёт на Украине, а также племянника Сергея из Донецка. Возможно, там могли оказаться и друзья Элины Авраамовны, которыми она очень дорожила. Однако, по мнению Людмилы Голяндиной, Софья сыграла на опережение. Например, продав квартиру актрисы в Леонтьевском переулке Москвы. Случилось это за 3 недели до смерти Быстрицкой. "По сути, квартиру с живой сестрой продала", - возмущена Людмила.

Выведен из наследственной массы и дом в Вильнюсе, в котором когда-то жили родители сестер. В 2017 году Элина Авраамовна выкупила его и оформила по долям на себя и Соню. Однако соседи уверяют, что верховодила здесь всегда Шегельман, несмотря на то, что содержала дом Быстрицкая, ежегодно высылая на него по 15 тысяч долларов. А теперь, после смерти Элины, сестра переоформила недвижимость по доверенности на мужа своей внучки.

В настоящее время близкие друзья Элины Быстрицкой собрали подписи, и отправили обращение на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой провести расследование обстоятельств смерти артистки. Также они просят выяснить, как и в каких условиях жила последние полгода Элина Авраамовна. Ведь, как известно, Софья Шегельман абсолютно никого к ней не подпускала.