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Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов примут участие в проекте «План Б», где будут искать свою вторую половинку


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Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов известны в средствах массовой информации тем, что неоднократно пытались найти свою любовью, но так и остались в свободном статусе. Однако в скором времени им представится очередной шанс изменить ситуацию. Осенью на канале ТНТ планируется выход нового развлекательного шоу, где они оба будут искать свою вторую половинку.

Ольга и Тимур должны будут выступить в качестве ведущих. Интересным является тот момент, что если они все же не смогут найти свою любовь, им самим придется стать парой.

Как Бузова, так и Батрутдинов уже пытались построить отношения, принимая участие в различных проектах. Так, нашумевшим стало шоу «Замуж за Бузову», а Тимур прославился участием в шоу «Холостяк». Примечательно, что он даже пытался всерьез строить отношения с Дарьей Кананухой, которую он тогда выбрал, но в результате пара рассталась. Причиной тому стал плотный рабочий график шоумена.

Как известно, уже на протяжении долгого времени подогреваются слухи о возможном романе между двумя знаменитостями – Бузовой и Батрутдиновым. Сами звезды активно подогревают интерес, выставляя фото, где они вместе. Многие прогнозируют, что проект «План Б» поспособствует развитию их отношений и роман будет не только на слуху, но и в реальной жизни.

Краткая информация об Ольге Бузовой

Имя: Ольга Бузова

Отчество: Игоревна

День рождения: 20.01.1986

Возраст: 33 года

Место рождения: Санкт-Петербург, Россия

Рост: 176 см

Вес: 53 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица

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1 Не нравится 3 Нравится 26.05.2019 Теги: Ольга Бузова

А как Вы считаете, смогут ли Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов найти свою вторую половинку на этом шоу? 2  

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  • Аня / 27.05.19 07:50
    -
    0
    +
    Это всего лишь очередной пиар ход с целью привлечь больше внимания, в частности, к Бузовой. Понятно, что у многих вызовет интерес ее совместное участие в шоу с Тимуром, слухи об их романе ходили задолго до того, поэтому многим интересно узнать, как они поведут себя на проекте
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  • Инна / 27.05.19 07:48
    -
    0
    +
    Мне кажется, что этот проект закончится так же, как и предыдущие, в которых Ольга и Тимур пытались найти свою вторую половинку. Ни в шоу "Замуж за Бузову", ни в "Холостяке" это не привело к должному результату, скорее всего так будет и в этот раз
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