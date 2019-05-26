Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов примут участие в проекте «План Б», где будут искать свою вторую половинку
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Ольга и Тимур должны будут выступить в качестве ведущих. Интересным является тот момент, что если они все же не смогут найти свою любовь, им самим придется стать парой.
Как Бузова, так и Батрутдинов уже пытались построить отношения, принимая участие в различных проектах. Так, нашумевшим стало шоу «Замуж за Бузову», а Тимур прославился участием в шоу «Холостяк». Примечательно, что он даже пытался всерьез строить отношения с Дарьей Кананухой, которую он тогда выбрал, но в результате пара рассталась. Причиной тому стал плотный рабочий график шоумена.
Как известно, уже на протяжении долгого времени подогреваются слухи о возможном романе между двумя знаменитостями – Бузовой и Батрутдиновым. Сами звезды активно подогревают интерес, выставляя фото, где они вместе. Многие прогнозируют, что проект «План Б» поспособствует развитию их отношений и роман будет не только на слуху, но и в реальной жизни.
Краткая информация об Ольге Бузовой
Имя: Ольга Бузова
Отчество: Игоревна
День рождения: 20.01.1986
Возраст: 33 года
Место рождения: Санкт-Петербург, Россия
Рост: 176 см
Вес: 53 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: радиоведущая, актриса, модель, певица
Фотографии
Фотографии
А как Вы считаете, смогут ли Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов найти свою вторую половинку на этом шоу? 2
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Аня / 27.05.19 07:50Это всего лишь очередной пиар ход с целью привлечь больше внимания, в частности, к Бузовой. Понятно, что у многих вызовет интерес ее совместное участие в шоу с Тимуром, слухи об их романе ходили задолго до того, поэтому многим интересно узнать, как они поведут себя на проекте
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Инна / 27.05.19 07:48Мне кажется, что этот проект закончится так же, как и предыдущие, в которых Ольга и Тимур пытались найти свою вторую половинку. Ни в шоу "Замуж за Бузову", ни в "Холостяке" это не привело к должному результату, скорее всего так будет и в этот раз