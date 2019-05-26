Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов примут участие в проекте «План Б», где будут искать свою вторую половинку

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов известны в средствах массовой информации тем, что неоднократно пытались найти свою любовью, но так и остались в свободном статусе. Однако в скором времени им представится очередной шанс изменить ситуацию. Осенью на канале ТНТ планируется выход нового развлекательного шоу, где они оба будут искать свою вторую половинку.

Ольга и Тимур должны будут выступить в качестве ведущих. Интересным является тот момент, что если они все же не смогут найти свою любовь, им самим придется стать парой.

Как Бузова, так и Батрутдинов уже пытались построить отношения, принимая участие в различных проектах. Так, нашумевшим стало шоу «Замуж за Бузову», а Тимур прославился участием в шоу «Холостяк». Примечательно, что он даже пытался всерьез строить отношения с Дарьей Кананухой, которую он тогда выбрал, но в результате пара рассталась. Причиной тому стал плотный рабочий график шоумена.

Как известно, уже на протяжении долгого времени подогреваются слухи о возможном романе между двумя знаменитостями – Бузовой и Батрутдиновым. Сами звезды активно подогревают интерес, выставляя фото, где они вместе. Многие прогнозируют, что проект «План Б» поспособствует развитию их отношений и роман будет не только на слуху, но и в реальной жизни.