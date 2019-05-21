Поклонники недовольны финалом сериала "Игра престолов"
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Вот и подошел к концу самый известный сериал современности - "Игра престолов". И у многих фанатов его финал оставил неприятное послевкусие. Конечно, создатели фэнтези-саги предупреждали, что увиденное понравится далеко не всем. Но что концовка вызовет такой шквал недовольства у поклонников во всем мире, не ожидал никто. (Осторожно, спойлеры!)
То, что сценаристы начали безжалостно расправляться с мало-мальски значимыми героями, было понятно уже с третей серии восьмого сезона. Тогда в схватке с Королем Ночи погибло просто огромное количество персонажей. Затем следовала битва за Королевскую гавань, которая уменьшила и без того сузившийся круг действующих лиц до крохотного колечка. Вот тут-то фанатов и охватило неприятное предчувствие.
Всю неделю в ожидании финальной серии они выдвигали свои версии происходящего, но ни одна из них не подготовила мир к тому, что правителем Шести королевств станет калека Бран Старк. И да, здесь нет оговорки, речь действительно идет только о Шести королевствах, ведь Санса, сестра Брана, объявила, что отныне Винтерфелл никому подчиняться не будет, и лишь она останется там единоличной правительницей. На что Старк-младщий великодушно согласился. Но больше всего поклонников возмутило не это, а фраза, произнесенная Браном в тот момент, когда ему предложили стать королем Вестероса: "А зачем я по-твоему прошел весь этот путь?.." И вот здесь зрители задумались, а не этого ли и добивался тихий калека?
А что же два самых любимых ключевых персонажа? К огромному разочарованию фанатов, Дейенерис и Джона ждал по-настоящему грустный конец. Уже после пятой серии, когда обезумевшая от горя, гнева и потерь Матерь Драконов жгла Королевскую гавань, поклонники поняли - для нее самой сценаристы тоже приготовили страшную участь. Так оно и вышло. Любимая всеми Дени погибла от руки своего избранника Джона Сноу. И, конечно, после такого ни о каком Железном троне для единственного законного наследника Вестороса речи больше не было. Сноу сослали в Новый дозор к одичалым, где он и будет до конца дней влачить жалкое существование за стеной.
"Позор", - так назвали поклонники финал самого популярного сериала современности. "У сценаристов закончились идеи, и шоу завершилось худшим финалом в истории телевидения", "Продюсеры просто позволили своему эго разрушить окончание такой эпичной истории", - писали возмущенные зрители. А кто-то и вовсе в шутку предположил, что отправившаяся на запад в неизведанные земли Арья Старк решила поквитаться с Дэвидом Бениофом и Д.Б. Уайссом.
Впрочем, у фанатов еще есть крохотная надежда исправить "скомканную и нелогичную", по их мнению, концовку "Игры престолов". Ведь петицию с требованием переснять финал сериала подписало уже около полутора миллионов человек.
Краткая информация об Эмилии Кларк
Имя: Эмилия Кларк
День рождения: 26.10.1986
Возраст: 32 года
Место рождения: г. Лондон, Великобритания
Рост: 157 см
Вес: 52 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А вы довольны финалом "Игры престолов"? 5
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Кейт / 21.05.19 23:51Сериал не закончили, а прекратили ))) В последней серии умилили абсолютно целые строения в разрушенном до основания в прошлой серии городе А также целехонькая Стена - ее в прошлом сезоне снес дракон Короля ночи
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Моника Симферополе / 21.05.19 16:19Нет очень не довольна так испортили концовку . Жалею что каждый год ждала новые сезоны . Зря потраченное время. Понять не могу к чему тогда Джона оживили . Галимый конец !!!!!!!!!
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KoKo / 21.05.19 13:17Конечно, глупо было ждать, что финал такого реалистичного и жестокого сериала окажется ванильно-розовым. Но, когда дракон тыкался носом в свою убитую Мать, я не могла сдержать слез. Все это слишком... Сценаристы перестарались с тем, чтобы сделать непредсказуемую развязку. Они забыли о логике и совершенно не пощадили чувства фанатов. Мне искренне грустно за Джона и Дейнерис - она не заслуживали такой участи. Против короля Брана я тоже ничего не имею, он воскресит Вестерос своей мудростью. Но Джон и Дени... Их должно было ждать другое будущее.
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Ники / 22.05.19 08:33Реалистичного? Что-то все к этому относятся серьезно: драконы, зомби, восставшие мертвые, это реалистично? Народ посходил с ума от этого сериала.
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