Вот и подошел к концу самый известный сериал современности - "Игра престолов". И у многих фанатов его финал оставил неприятное послевкусие. Конечно, создатели фэнтези-саги предупреждали, что увиденное понравится далеко не всем. Но что концовка вызовет такой шквал недовольства у поклонников во всем мире, не ожидал никто. (Осторожно, спойлеры!)

То, что сценаристы начали безжалостно расправляться с мало-мальски значимыми героями, было понятно уже с третей серии восьмого сезона. Тогда в схватке с Королем Ночи погибло просто огромное количество персонажей. Затем следовала битва за Королевскую гавань, которая уменьшила и без того сузившийся круг действующих лиц до крохотного колечка. Вот тут-то фанатов и охватило неприятное предчувствие.

Всю неделю в ожидании финальной серии они выдвигали свои версии происходящего, но ни одна из них не подготовила мир к тому, что правителем Шести королевств станет калека Бран Старк. И да, здесь нет оговорки, речь действительно идет только о Шести королевствах, ведь Санса, сестра Брана, объявила, что отныне Винтерфелл никому подчиняться не будет, и лишь она останется там единоличной правительницей. На что Старк-младщий великодушно согласился. Но больше всего поклонников возмутило не это, а фраза, произнесенная Браном в тот момент, когда ему предложили стать королем Вестероса: "А зачем я по-твоему прошел весь этот путь?.." И вот здесь зрители задумались, а не этого ли и добивался тихий калека?

А что же два самых любимых ключевых персонажа? К огромному разочарованию фанатов, Дейенерис и Джона ждал по-настоящему грустный конец. Уже после пятой серии, когда обезумевшая от горя, гнева и потерь Матерь Драконов жгла Королевскую гавань, поклонники поняли - для нее самой сценаристы тоже приготовили страшную участь. Так оно и вышло. Любимая всеми Дени погибла от руки своего избранника Джона Сноу. И, конечно, после такого ни о каком Железном троне для единственного законного наследника Вестороса речи больше не было. Сноу сослали в Новый дозор к одичалым, где он и будет до конца дней влачить жалкое существование за стеной.

"Позор", - так назвали поклонники финал самого популярного сериала современности. "У сценаристов закончились идеи, и шоу завершилось худшим финалом в истории телевидения", "Продюсеры просто позволили своему эго разрушить окончание такой эпичной истории", - писали возмущенные зрители. А кто-то и вовсе в шутку предположил, что отправившаяся на запад в неизведанные земли Арья Старк решила поквитаться с Дэвидом Бениофом и Д.Б. Уайссом.

Впрочем, у фанатов еще есть крохотная надежда исправить "скомканную и нелогичную", по их мнению, концовку "Игры престолов". Ведь петицию с требованием переснять финал сериала подписало уже около полутора миллионов человек.