Умер журналист Сергей Доренко

Вчера 9 мая не стало знаменитого российского журналиста Сергея Доренко. Мужчина скончался на 59-м году жизни. Причиной его смерти стала остановка сердца. Трагическое происшествие случилось на одной из дорог столицы в момент, когда Сергей управлял мотоциклом.

По словам очевидцев, транспортное средство двигалось по своей полосе. Внезапно мотоцикл повело, и он стал заваливаться набок. После удара транспортного средства о землю, мужчина пролетел несколько метров и упал рядом с отбойником. Прибывшие на место происшествия врачи констатировали смерть. Помочь мужчине они уже ничем не могли.

Интересно, что на проблемы со здоровьем Сергей Доренко никому из знакомых не жаловался. Его кончина стала неожиданностью для большинства коллег. Свои соболезнования уже выразили: Тина Канделаки, Андрей Разин, а также руководство каналов, с которыми ранее мужчина сотрудничал.

Напомним, что знаменитым Сергея сделала программа «Время». В 90-е годы он на протяжении 4 лет являлся бессменным ведущим новостей. После руководство доверило ему авторский проект.

В 2000-х годах Доренко сменил должность ведущего на кресло главного редактора «Русской службы новостей». Пять лет назад он стал участником команды радиостанции «Говорит Москва». Параллельно мужчина вел свой блог в сети. Он комментировал значимые события, происходящие в мире и в России. Ведущий, не боясь запретов, рассказывал секреты проектов, в которых он был заявлен в качестве приглашенного гостя.

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На момент смерти Сергей состоял в браке с Юлией Силявиной. Женщина была младше журналиста на 24 года. В браке с ней у него появилось двое детей. Всего же у Сергея было 5 отпрысков. С двумя дочками от предыдущей супруги он не общался. Причиной таких отношений стала обида девочек на уход мужчины из семьи. А вот единственный сын отношения с отцом поддерживал.