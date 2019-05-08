Настасья Самбурская ушла из театра на Малой Бронной после конфликта с руководством
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Все, кто хоть немного следят за жизнью Настасьи Самбурской знают, что эта актриса является настоящей возмутительницей спокойствия. Она никогда не будет молчать, если почувствует, что ее интересы хоть в чем-то ущемляют. Так было всегда. Так произошло и вчера, когда артистка объявила о своем решении уйти из театра на Малой Бронной.
На сцене этого театра Настасья успешно выступала почти одиннадцать лет. Но поняв, что ей так и не удается полностью реализовать свой творческий потенциал, девушка решила покинуть храм Мельпомены, сделав ставку на карьеру певицы шансонье. Ее неожиданное решение очень озадачило руководство театра, и они спешно начали искать Самбурской замену. Сама же актриса ожидала, что перемены будут проходить постепенно и она, как и планировала, доиграет этот сезон до конца. Однако все произошло гораздо быстрее, чем Настя даже могла себе представить.
Поняв, что меняют ее не плавно, а прямо "здесь и сейчас", Анастасия написала возмущенное послание режиссеру-постановщику Антону Яковлеву. В нем девушка заявила, что пока не готова полностью отдавать свои спектакли, так как не хочет "подставить своего зрителя и лишить его возможности посмотреть на нее на сцене". Но, судя по всему, Антон Юрьевич на эмоциональный выпад Самбурской не ответил. А вместо этого на официальной страничке театра на Малой Бронной в Инстаграм появилось объявление, что спектакль "Макбет", в котором Настасья играла главную роль, перенесен с 20 на 29 мая, а саму леди Макбет теперь будет воплощать актриса Елена Николаева. Как и ожидалось, первой, кто прокомментировал данный пост была Настя. Она пожаловалась зрителям, что режиссер взял новую артистку без ее ведома, не дав ей спокойно доиграть сезон. "Прошу всех тех, кто брал билеты на меня, сдать их обратно в кассу", - обратилась Самбурская к поклонникам.
Уважаемые зрители! ⠀ Спектакль «Макбет» перенесен с 20 на 29 мая. ⠀ В роли леди Макбет впервые Елена Николаева! ⠀ Ваши билеты действительны. ⠀ Телефоны для справок: +7(495) 690-59-53, +7(495) 690-43-97. ⠀ #Макбет #Шекспир #УильямШекспир #ДаниилСтрахов #Страхов #ЕленаНиколаева #ВладимирЯворский #ЛедиМакбет #АнтонЯковлев #афишаМосквы #кудапойтивМоскве #театрыМосквы
Рассказать о случившемся Настасья поспешила и своей многомиллионной аудитории в Инстаграм. Там девушка опубликовала скрин сообщения, адресованного режиссеру Яковлеву, а также еще раз призвала верных фолловеров сдавать билеты. "Ни одного спектакля больше со мной на Бронной не будет. Заходить в стены театра после такого неуважительного отношения в мою сторону я больше не желаю. Простите, мои дорогие зрители, и попробуйте меня понять", - написала возмущенная артистка.
Хотела уйти из Театра по-хорошему, никого не подставляя, оповестив почти за 3 месяца. Но режиссёр Яковлев в срочном порядке решил ввести мне состав, не оповестив даже лично и никак не отреагировал на мою просьбу доиграть сезон. Руководство тоже не влияет на его самодурство, заходить в стены Театра после такого неуважительно отношения в мою сторону я больше не желаю. Ни одного спектакля больше со мной на Бронной не будет. Сдавайте пожалуйста билеты. Это свинство, я провела там 10 лет, пришёл приглашённый режиссёр и начал вести себя как боженька. Простите дорогие мои зрители, но попробуйте меня понять. Я туда больше ни ногой.😞
Впрочем, некоторые подписчики искренне удивились самоуверенности Настасьи. "Помимо Вас есть масса актеров, на которых стоит посмотреть", " Не думаю, что все побегут сдавать билеты. Как будто только на Настю все шли в театр. Не надо так обольщаться", - советовали зрители.
Краткая информация о Настасье Самбурской
Имя: Настасья Самбурская
Отчество: Аниславовна
День рождения: 01.03.1987
Возраст: 32 года
Место рождения: Приозерск, Ленинградская обл.
Рост: 177 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
А вам нравится Настасья Самбурская как актриса? 3
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Ильина / 08.05.19 18:49Неприятная особа. Высокомерная и злая.
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Лариса / 08.05.19 18:24А с чего она вообще взяла, что все ходят в театр на Малую Бронную только для того, чтобы на нее посмотреть. Она что, Путин? Нет. И как киноактриса на самом деле Самбурская не очень. Как театральная не знаю, возможно и лучше. Но, как говориться, незаменимых людей нет. Изволила податься в кабацкие певички, да пожалуйста. Свято место пусто не бывает.
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Юлия / 08.05.19 13:13Самбурская в своем репертуаре. Вечно на всех обозлена и всем недовольна. У нее, конечно, жутко раздутое ЭГО и при этом какая-то ненависть к людям. Гремучая смесь. Тяжело ей дальше жить будет, если не поменяется.