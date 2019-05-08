Настасья Самбурская ушла из театра на Малой Бронной после конфликта с руководством

Все, кто хоть немного следят за жизнью Настасьи Самбурской знают, что эта актриса является настоящей возмутительницей спокойствия. Она никогда не будет молчать, если почувствует, что ее интересы хоть в чем-то ущемляют. Так было всегда. Так произошло и вчера, когда артистка объявила о своем решении уйти из театра на Малой Бронной.

На сцене этого театра Настасья успешно выступала почти одиннадцать лет. Но поняв, что ей так и не удается полностью реализовать свой творческий потенциал, девушка решила покинуть храм Мельпомены, сделав ставку на карьеру певицы шансонье. Ее неожиданное решение очень озадачило руководство театра, и они спешно начали искать Самбурской замену. Сама же актриса ожидала, что перемены будут проходить постепенно и она, как и планировала, доиграет этот сезон до конца. Однако все произошло гораздо быстрее, чем Настя даже могла себе представить.

Поняв, что меняют ее не плавно, а прямо "здесь и сейчас", Анастасия написала возмущенное послание режиссеру-постановщику Антону Яковлеву. В нем девушка заявила, что пока не готова полностью отдавать свои спектакли, так как не хочет "подставить своего зрителя и лишить его возможности посмотреть на нее на сцене". Но, судя по всему, Антон Юрьевич на эмоциональный выпад Самбурской не ответил. А вместо этого на официальной страничке театра на Малой Бронной в Инстаграм появилось объявление, что спектакль "Макбет", в котором Настасья играла главную роль, перенесен с 20 на 29 мая, а саму леди Макбет теперь будет воплощать актриса Елена Николаева. Как и ожидалось, первой, кто прокомментировал данный пост была Настя. Она пожаловалась зрителям, что режиссер взял новую артистку без ее ведома, не дав ей спокойно доиграть сезон. "Прошу всех тех, кто брал билеты на меня, сдать их обратно в кассу", - обратилась Самбурская к поклонникам.

Рассказать о случившемся Настасья поспешила и своей многомиллионной аудитории в Инстаграм. Там девушка опубликовала скрин сообщения, адресованного режиссеру Яковлеву, а также еще раз призвала верных фолловеров сдавать билеты. "Ни одного спектакля больше со мной на Бронной не будет. Заходить в стены театра после такого неуважительного отношения в мою сторону я больше не желаю. Простите, мои дорогие зрители, и попробуйте меня понять", - написала возмущенная артистка.

Впрочем, некоторые подписчики искренне удивились самоуверенности Настасьи. "Помимо Вас есть масса актеров, на которых стоит посмотреть", " Не думаю, что все побегут сдавать билеты. Как будто только на Настю все шли в театр. Не надо так обольщаться", - советовали зрители.