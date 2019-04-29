Пугачева не согласна с результатами «Голоса». Она лично встретилась с проигравшими детьми
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История с победой дочери Алсу на музыкальном конкурсе «Голос. Дети» продолжает набирать обороты. Звезды российского шоу-бизнеса, которые призывали в день голосования поддержать девочку, продолжают утверждать, что ее выигрыш был справедливым. Не согласны с происходящим только простые зрители и пользователи сети. Тысячи оставленных комментариев в профильных пабликах, а также под публикациями в различных СМИ говорят о том, что люди возмущены и результаты считают оплаченными богатыми родителями девочки.
Пользователи отмечают, что конкуренты Микеллы имели сильные голоса и попадали в ноты. Сказать это же о таланах дочери Алсу они не могут. Не понравилась зрителям и песня, исполненная победительницей. Пользователи сети отмечали, что это была очередная спекуляция на теме смерти Началовой.
Сторону простых зрителей поддержали лишь немногие публичные персоны. Первым на эту тему высказался Максим Галкин. Он считает, что в рамках данного конкурса были дети с действительно сильными от природы голосами и прекрасным музыкальным слухом. Юморист рассказал, что это отметила и Алла Борисовна. Она лично болела за Ержан Максима и отправляла сообщения в поддержку его кандидатуры.
Когда стало известно, что в конкурсе победила Микелла, Пугачева приняла решение встретиться с проигравшими ребятами и теми, кого она лично выделила, как талантливых участников.
Встречу Примадонны с детьми организовала Светлана Лобода. Происходило все в том же ресторане на Рублевке, в котором Пугачева праздновала собственный юбилей.
Звезды пообщались с участниками проекта, и Алла Борисовна лично вручила им по «Золотой звезде Аллы Пугачевой» и прилагающуюся к награде премию для поддержания молодых талантов.
Смотрите «Микелла Абрамова. Специальный репортаж. За кадром..» на YouTube канале The Voice Kids Russia @voice1tv И не пропустите прямой эфир #ГолосДети6 в эту пятницу! У зрителей будет возможность проголосовать и выбрать третьего финалиста в каждую команду! Мы очень надеемся на вашу поддержку и голоса🙏🏻 @mikellaabramova ❤️
Вадим Манукян, занимающий должность эксперта в Совете по развитию информационного общества, отметил решение Пугачевой. Он заявил, что на фоне разразившегося скандала и публичных высказываний других звезд, поступок Аллы оказался по-настоящему правильным, мудрым и благородным. Он рекомендовал остальным меньше разглагольствовать и брать с нее пример.
Краткая информация об Алле Пугачевой
Имя: Алла Пугачева
Отчество: Борисовна
День рождения: 15.04.1949
Возраст: 70 лет
Место рождения: г. Москва
Рост: 162 см
Вес: 68 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица
Фотографии
Фотографии
А вы считаете благородным поступок Пугачевой? 5
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Писк урюпинск / 29.04.19 21:40нет, не благородный, к сожалению. Это пиар ход, изображают борцов за справедливость. А сами всю жизнь как поступали?
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Божий Суд Липецк / 29.04.19 16:43Это все разборки олигархов от шоу-бизнеса, поэтому и Максим был "на шухере", поэтому и Алла Б. встрепенулась. Не верю я этой банде наибогатейших (50 человек не более собирают денежные потоки со все), нагло захвативших экраны, концерты, гастролди и т.п.
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Елена Алексеевна / 29.04.19 12:04Алла мне не нравится, особенно с ее последним концертом, но здесь молодец и она, и Максим. Не побоялись пойти против всех.