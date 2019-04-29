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Пугачева не согласна с результатами «Голоса». Она лично встретилась с проигравшими детьми


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История с победой дочери Алсу на музыкальном конкурсе «Голос. Дети» продолжает набирать обороты. Звезды российского шоу-бизнеса, которые призывали в день голосования поддержать девочку, продолжают утверждать, что ее выигрыш был справедливым. Не согласны с происходящим только простые зрители и пользователи сети. Тысячи оставленных комментариев в профильных пабликах, а также под публикациями в различных СМИ говорят о том, что люди возмущены и результаты считают оплаченными богатыми родителями девочки.

Пользователи отмечают, что конкуренты Микеллы имели сильные голоса и попадали в ноты. Сказать это же о таланах дочери Алсу они не могут. Не понравилась зрителям и песня, исполненная победительницей. Пользователи сети отмечали, что это была очередная спекуляция на теме смерти Началовой.

Сторону простых зрителей поддержали лишь немногие публичные персоны. Первым на эту тему высказался Максим Галкин. Он считает, что в рамках данного конкурса были дети с действительно сильными от природы голосами и прекрасным музыкальным слухом. Юморист рассказал, что это отметила и Алла Борисовна. Она лично болела за Ержан Максима и отправляла сообщения в поддержку его кандидатуры.

Когда стало известно, что в конкурсе победила Микелла, Пугачева приняла решение встретиться с проигравшими ребятами и теми, кого она лично выделила, как талантливых участников.

Встречу Примадонны с детьми организовала Светлана Лобода. Происходило все в том же ресторане на Рублевке, в котором Пугачева праздновала собственный юбилей.

  • А вы считаете справедливой победу дочери Алсу?
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Звезды пообщались с участниками проекта, и Алла Борисовна лично вручила им по «Золотой звезде Аллы Пугачевой» и прилагающуюся к награде премию для поддержания молодых талантов.

Вадим Манукян, занимающий должность эксперта в Совете по развитию информационного общества, отметил решение Пугачевой. Он заявил, что на фоне разразившегося скандала и публичных высказываний других звезд, поступок Аллы оказался по-настоящему правильным, мудрым и благородным. Он рекомендовал остальным меньше разглагольствовать и брать с нее пример.

Краткая информация об Алле Пугачевой

Имя: Алла Пугачева

Отчество: Борисовна

День рождения: 15.04.1949

Возраст: 70 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 162 см

Вес: 68 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: певица

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3 Не нравится 12 Нравится 29.04.2019 Теги: Алла Пугачева

А вы считаете благородным поступок Пугачевой? 5  

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