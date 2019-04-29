Пугачева не согласна с результатами «Голоса». Она лично встретилась с проигравшими детьми

История с победой дочери Алсу на музыкальном конкурсе «Голос. Дети» продолжает набирать обороты. Звезды российского шоу-бизнеса, которые призывали в день голосования поддержать девочку, продолжают утверждать, что ее выигрыш был справедливым. Не согласны с происходящим только простые зрители и пользователи сети. Тысячи оставленных комментариев в профильных пабликах, а также под публикациями в различных СМИ говорят о том, что люди возмущены и результаты считают оплаченными богатыми родителями девочки.

Пользователи отмечают, что конкуренты Микеллы имели сильные голоса и попадали в ноты. Сказать это же о таланах дочери Алсу они не могут. Не понравилась зрителям и песня, исполненная победительницей. Пользователи сети отмечали, что это была очередная спекуляция на теме смерти Началовой.​

Сторону простых зрителей поддержали лишь немногие публичные персоны. Первым на эту тему высказался Максим Галкин. Он считает, что в рамках данного конкурса были дети с действительно сильными от природы голосами и прекрасным музыкальным слухом. Юморист рассказал, что это отметила и Алла Борисовна. Она лично болела за Ержан Максима и отправляла сообщения в поддержку его кандидатуры.

Когда стало известно, что в конкурсе победила Микелла, Пугачева приняла решение встретиться с проигравшими ребятами и теми, кого она лично выделила, как талантливых участников.

Встречу Примадонны с детьми организовала Светлана Лобода. Происходило все в том же ресторане на Рублевке, в котором Пугачева праздновала собственный юбилей.

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Звезды пообщались с участниками проекта, и Алла Борисовна лично вручила им по «Золотой звезде Аллы Пугачевой» и прилагающуюся к награде премию для поддержания молодых талантов.

Вадим Манукян, занимающий должность эксперта в Совете по развитию информационного общества, отметил решение Пугачевой. Он заявил, что на фоне разразившегося скандала и публичных высказываний других звезд, поступок Аллы оказался по-настоящему правильным, мудрым и благородным. Он рекомендовал остальным меньше разглагольствовать и брать с нее пример.