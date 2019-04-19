Андрей Аполлонов опроверг слухи о разводе и заявил, что своих детей никому не отдаст

На этой неделе в сети появились публикации о том, что Андрей Григорьев-Аполлонов и его вторая супруга Марина Банкова не живут вместе. По сведениям журналистов, женщина якобы еще полгода назад ушла от супруга, забрав с собой двоих детей. Избранником Банковой при этом назывался юный баскетболист клуба «Химки», который на 21 год младше самого Аполлонова.

Немногим позже в ряде СМИ появились заметки, что и сам Андрей отлично проводит время. По словам очевидцев, пожелавших остаться неизвестными, мужчина активно развлекается в компании девушек.

Устав от потока слухов, рыжий исполнитель из «Иванушек» пообщался с журналистами. Мужчина пояснил, что все публикации относительно его семейной жизни – выдумки. Они с Мариной продолжают жить вместе и воспитывать детей. Никто ни от кого никуда не уходил.

Григорьев предположил, что основанием для публикаций стало появление его супруги в компании с предполагаемым соперником на матче старшего ребенка. Сам исполнитель был в курсе, с кем Марина отправилась. Он отметил, что помимо Зубкова там были и другие их знакомые. Сам он по уважительным причинам присутствовать на матче не смог.

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Сделав несколько фотографий находящихся рядом Марины и баскетболиста, пресса посчитала их весомым основанием для публикаций и того, чтобы отправить супругу с детьми к другому. Певец подчеркнул, что своих детей сильно любит и отдавать кому-либо не готов.