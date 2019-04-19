 
 
 

 
 
На главную
 
 

Андрей Аполлонов опроверг слухи о разводе и заявил, что своих детей никому не отдаст


1 1

На этой неделе в сети появились публикации о том, что Андрей Григорьев-Аполлонов и его вторая супруга Марина Банкова не живут вместе. По сведениям журналистов, женщина якобы еще полгода назад ушла от супруга, забрав с собой двоих детей. Избранником Банковой при этом назывался юный баскетболист клуба «Химки», который на 21 год младше самого Аполлонова.

Немногим позже в ряде СМИ появились заметки, что и сам Андрей отлично проводит время. По словам очевидцев, пожелавших остаться неизвестными, мужчина активно развлекается в компании девушек.

Устав от потока слухов, рыжий исполнитель из «Иванушек» пообщался с журналистами. Мужчина пояснил, что все публикации относительно его семейной жизни – выдумки. Они с Мариной продолжают жить вместе и воспитывать детей. Никто ни от кого никуда не уходил.

Григорьев предположил, что основанием для публикаций стало появление его супруги в компании с предполагаемым соперником на матче старшего ребенка. Сам исполнитель был в курсе, с кем Марина отправилась. Он отметил, что помимо Зубкова там были и другие их знакомые. Сам он по уважительным причинам присутствовать на матче не смог.

Сделав несколько фотографий находящихся рядом Марины и баскетболиста, пресса посчитала их весомым основанием для публикаций и того, чтобы отправить супругу с детьми к другому. Певец подчеркнул, что своих детей сильно любит и отдавать кому-либо не готов.


1 Не нравится 1 Нравится 19.04.2019 Теги: Андрей Григорьев-Аполлонов

Как вы считаете, СМИ следует привлекать к ответственности за ложную информацию? 4  

Оставить комментарий
Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору