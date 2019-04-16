Яна Рудковская объяснила, почему на соревнованиях в России ее сын выступал под песню Майкла Джексона

Всем поклонникам четы Рудковская-Плющенко давно известно, что их сын Саша, или Гном Гномыч, как они называют его любя, настоящая гордость мамы и папы. В своем нежном возрасте мальчик уже неплохо зарабатывает, а еще он прекрасно катается на коньках, что и было продемонстрировано 14 апреля на фестивале "Кубок Евгения Плющенко", где шестилетний наследник фигуриста и продюсера занял первое место.

Те, кто давно следят за достижениями Гном Гномыча, не видят в этом ничего удивительного, ведь ребёнок упорно тренируется, желая пойти по стопам прославленного отца. Следует заметить, что в своей группе Саша оказался самым юным участником, но это не помешало ему одержать победу со значительным отрывом от более старших конкурентов. Казалось бы, всё хорошо, но и здесь не обошлось без скандала накануне выступления.

Всё дело в музыке, ведь для выступления Александра родители выбрали композицию Майкла Джексона, певца, который находится под запретом во многих странах мира. Ещё до начала соревнований Яне и Евгению настоятельно рекомендовали сменить музыкальное сопровождение. Однако Рудковская категорически воспротивилась этому, заявив в своем Инстаграм, что не собирается верить в эту ерунду. "Мой муж катал одну из Олимпийских программ под Майкла", - заявила бизневумен, выразив надежду, что музыканта оправдают. Отдельно продюсер подчеркнула, что программу за несколько дней до соревнований не меняют, поэтому в России, где официального запрета на песни короля поп-музыки нет, Саша будет кататься именно под выбранную композицию. А вот для выступления в Италии и Азии номер "Посвящение Майклу Джексону" уже не годится, и Яна признала, что его придётся менять.

Скептически отнеслась к такой реакции Яны и скандальный блогер Лена Миро. Девушка заявила, что Рудковская не хочет менять песню не потому, что верит в невиновность музыканта, а потому что "хочет денег прямо здесь и сейчас". Более того, Миро подчеркнула, что в отличие от известного продюсера она верит в признания жертв насилия, прозвучавшие в картине "Покидая Неверленд", именно поэтому считает оправданным, что во всёх странах на время расследования из радио и телеэфиров убрали композиции Джексона. "А для России и так сойдёт, верно, Яна?", - обратилась Миро к матери Саши.