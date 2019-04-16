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Яна Рудковская объяснила, почему на соревнованиях в России ее сын выступал под песню Майкла Джексона


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Всем поклонникам четы Рудковская-Плющенко давно известно, что их сын Саша, или Гном Гномыч, как они называют его любя, настоящая гордость мамы и папы. В своем нежном возрасте мальчик уже неплохо зарабатывает, а еще он прекрасно катается на коньках, что и было продемонстрировано 14 апреля на фестивале "Кубок Евгения Плющенко", где шестилетний наследник фигуриста и продюсера занял первое место.

Те, кто давно следят за достижениями Гном Гномыча, не видят в этом ничего удивительного, ведь ребёнок упорно тренируется, желая пойти по стопам прославленного отца. Следует заметить, что в своей группе Саша оказался самым юным участником, но это не помешало ему одержать победу со значительным отрывом от более старших конкурентов. Казалось бы, всё хорошо, но и здесь не обошлось без скандала накануне выступления.

Всё дело в музыке, ведь для выступления Александра родители выбрали композицию Майкла Джексона, певца, который находится под запретом во многих странах мира. Ещё до начала соревнований Яне и Евгению настоятельно рекомендовали сменить музыкальное сопровождение. Однако Рудковская категорически воспротивилась этому, заявив в своем Инстаграм, что не собирается верить в эту ерунду. "Мой муж катал одну из Олимпийских программ под Майкла", - заявила бизневумен, выразив надежду, что музыканта оправдают. Отдельно продюсер подчеркнула, что программу за несколько дней до соревнований не меняют, поэтому в России, где официального запрета на песни короля поп-музыки нет, Саша будет кататься именно под выбранную композицию.  А вот для выступления в Италии и Азии номер "Посвящение Майклу Джексону" уже не годится, и Яна признала, что его придётся менять.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все познаётся в сравнении... разница в катании -ровно год,спасибо @angelsofplushenko и тренеру Саши @amir_habi и хореографу @anastasya_2312 ! Разница -колоссальная ) ... В связи со скандальным фильме о Майкле Джексоне.... только в России разрешили катать Саше @gnomgnomych на соревнованиях эту программу, а на шоу за границей, пишут,что нежелательно , при чём не только Европа,,но и Азия , которая его так любила ..., но тем не менее.. Я не хочу верить в этот бред ..,мой муж катал одну из Олимпийских программ под Майкла , я очень надеюсь, что Майкла оправдают, фильм не смотрела.. в показания не верю, но тем не менее 15.04 2018 Саша катает на « Кубке Плющенко» - заключительный раз эту программу на соревнованиях! 💪🏻 ps Кто видел этот фильм ... неужели Вы верите этим людям,которые после смерти Легенды делают подобные заявления ?

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

Скептически отнеслась к такой реакции Яны и скандальный блогер Лена Миро. Девушка заявила, что Рудковская не хочет менять песню не потому, что верит в невиновность музыканта, а потому что "хочет денег прямо здесь и сейчас". Более того, Миро подчеркнула, что в отличие от известного продюсера она верит в признания жертв насилия, прозвучавшие в картине "Покидая Неверленд", именно поэтому считает оправданным, что во всёх странах на время расследования из радио и телеэфиров убрали композиции Джексона. "А для России и так сойдёт, верно, Яна?", - обратилась Миро к матери Саши.

Краткая информация о Яне Рудковской

Имя: Яна Рудковская

Отчество: Александровна

День рождения: 02.01.1975

Возраст: 44 года

Место рождения: г. Москва

Рост: 165 см

Вес: 48 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: музыкальный продюсер

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0 Не нравится 0 Нравится 16.04.2019 Теги: Яна Рудковская

А как вы думаете, должны ли песни Майкла Джексона запретить в России? 6  

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  • Диана уфа / 17.04.19 07:22
    -
    2
    +
    Оправдан при жизни судом и присяжными, расследован ФБР, нашлись несостыковки в лже-фильме. Уже и СМИ об этом пишут. вот лишь малая часть. В то время как Сейфчак утверждал, что он подвергался растлению на железнодорожной станции в Неверлэнде Джексона, оказалось, что строительство железнодорожной станции не начиналось до конца 1993 года, а сама станция не была открыта до 1994 года - через два года после того, как, со слов Сейфчака, насилие закончилось при достижении им возраста 14 лет. Майк Смоллком даже выложил в Твиттере изображения разрешений на строительство железнодорожной станции, чтобы доказать свою правоту.
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  • Диана уфа / 17.04.19 07:19
    -
    1
    +
    вся правда уже вылазеет и нашлись несостыковки в фильме. фильм построен на лжи. даже Викилис стал в защиту певца. Организация WikiLeaks присоединилась к всеобщему обсуждению фильма "Leaving Neverland". Вчера они опубликовали сразу два твитта на эту тему: "Является ли продвигаемый везде фильм о Майкле Джексоне, "Leaving Neverland", правдивым? Cовременные высокобюджетные технологии способны убедить аудиторию в чём угодно, в независимости от того правда это или нет." Несколько часов спустя последовал еще один твитт, в котором они опубликовали ссылку на обнародованный архив файлов ФБР по Майклу Джексону, что очень расстроило тех, кто спекулирует на тему "не было никакого расследования ФБР".
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  • Н / 16.04.19 22:01
    -
    0
    +
    Не думала, что когда-то напишу такое, но в этот раз я согласна с Миро
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  • Света / 16.04.19 19:32
    -
    0
    +
    Согласна с Миро. Яне пора бы уже немного думать, что хорошо, а что деньги. Иногда ими можно и поступиться. Но Яна ж ни копейки от себя не упустит.
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  • 777 / 16.04.19 19:15
    -
    3
    +
    Красивая семья, и в принципе, они все правильно делают. Я думаю, что большинство людей, была бы только такая возможность, также развивали свое чадо по-максимуму. Просто у многих возможности нет, вот они и кричат, что Рудковская плохая мать. Но ничего она не плохая. Умная баба! А Миро, это ж Миро Ей лишь бы ядом брызнуть.
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  • Ник / 16.04.19 13:23
    -
    3
    +
    Не хочу касаться фильма "Покидая Неверленд", не знаю, как к нему отнестись, но то, что ребенок откатал приготовленную программу под одну из песен Майкла - это ведь не страшно. Да, открывшаяся правда (или нет) неприятна, но миллионы людей во всем мире все равно не перестанут слушать песни Джексона. И здесь очень сложно решить, хорошо это, или плохо.
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