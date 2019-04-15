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Агата Муцениеце считает, что Собчак накручивает просмотры в YouTube


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Когда Ксения Собчак заявила о запуске своего нового авторского шоу на платформе YouTube, многие отнеслись к заявлению скептически, считая, что достойного конкурентоспособного продукта у Ксении создать не получится. Однако она, вопреки мнению скептиков, с первого выхода авторской передачи сумела показать неожиданно успешные результаты.

Уже два месяца на телеканале еженедельно выходит новый выпуск передачи с известным героем. Каждый ролик Ксении набирает минимум по миллиону просмотров, а число подписчиков канала неумолимо растет. На сегодняшний день их почти полмиллиона.

Такой успех телеведущей не мог оставить равнодушными ее коллег по той же платформе. На днях относительно успеха Ксении высказалась Агата Муцениеце. Актриса и жена Павла Прилучного на протяжении нескольких лет ведет свой блог. Она публикует будни собственной семьи, рассказывает интересные случаи из жизни и делится впечатлениями из путешествий.

Каждый ее ролик набирает в среднем около полумиллиона просмотров, а число подписчиков за несколько лет существования канала только подобралось к отметке 500 тысяч.

Агата отметила, что Ксения ворвалась как фурия на просторы платформы и к удивлению для всех сразу стала собирать миллионы просмотров. Правда, актриса сомневается в том, что ее успех оказался успехом на самом деле. По мнению Муцениеце, Ксения покупает подписчиков и накручивает просмотры.

Подобные методы актриса осуждает. Агата убеждена, что в этом случае создатели каналов обманывают сами себя.

Пока что предположения супруги Павла Прилучного Собчак никак не комментировала. Вместо этого в пабликах, посвященных звездам, пользователи ее защитили. Они считают, что Муцениеце просто завидует Ксении, которая прекрасно владеет технологиями пиара и умеет создавать скандальные и привлекающие внимание пользователей медиа продукты.

Краткая информация об Агате Муцениеце

Имя: Агата Муцениеце

День рождения: 01.03.1989

Возраст: 30 лет

Место рождения: Рига, Латвия

Рост: 172 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 2 Нравится 15.04.2019 Теги: Агата Муцениеце

А как вы думаете, подозрения Агаты обоснованы? 2  

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  • Лилианна / 15.04.19 17:59
    -
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    +
    Не думаю, что Собчак сидела бы и покупала просмотры. Весьма сомнительно, у нее в одной инсте больше 6 млн. подписчиков. Добавьте к этому ее известность и умение устраивать треш из всего.
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  • Кирианна / 15.04.19 13:15
    -
    4
    +
    Нет. Собчак в плане скандалов дока. Так, что Агате с ее семейной жизнью никуда. Если бы она в онлайн трансляции скандалы с Прилучным крутила, хайпанула бы, а так нет.
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