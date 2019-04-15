Агата Муцениеце считает, что Собчак накручивает просмотры в YouTube

Когда Ксения Собчак заявила о запуске своего нового авторского шоу на платформе YouTube, многие отнеслись к заявлению скептически, считая, что достойного конкурентоспособного продукта у Ксении создать не получится. Однако она, вопреки мнению скептиков, с первого выхода авторской передачи сумела показать неожиданно успешные результаты.

Уже два месяца на телеканале еженедельно выходит новый выпуск передачи с известным героем. Каждый ролик Ксении набирает минимум по миллиону просмотров, а число подписчиков канала неумолимо растет. На сегодняшний день их почти полмиллиона.

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Такой успех телеведущей не мог оставить равнодушными ее коллег по той же платформе. На днях относительно успеха Ксении высказалась Агата Муцениеце. Актриса и жена Павла Прилучного на протяжении нескольких лет ведет свой блог. Она публикует будни собственной семьи, рассказывает интересные случаи из жизни и делится впечатлениями из путешествий.

Каждый ее ролик набирает в среднем около полумиллиона просмотров, а число подписчиков за несколько лет существования канала только подобралось к отметке 500 тысяч.

Агата отметила, что Ксения ворвалась как фурия на просторы платформы и к удивлению для всех сразу стала собирать миллионы просмотров. Правда, актриса сомневается в том, что ее успех оказался успехом на самом деле. По мнению Муцениеце, Ксения покупает подписчиков и накручивает просмотры.

Подобные методы актриса осуждает. Агата убеждена, что в этом случае создатели каналов обманывают сами себя.

Пока что предположения супруги Павла Прилучного Собчак никак не комментировала. Вместо этого в пабликах, посвященных звездам, пользователи ее защитили. Они считают, что Муцениеце просто завидует Ксении, которая прекрасно владеет технологиями пиара и умеет создавать скандальные и привлекающие внимание пользователей медиа продукты.