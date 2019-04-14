Валерий Комиссаров, создатель "Дома-2", назвал все происходящее на проекте аморальным
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11 мая самый скандальный телепроект отечественного телевидения - "Дом 2" отметит свой пятнадцатилетний юбилей. В преддверии этого события впервые высказаться обо всем происходящем в периметре решил основатель шоу Валерий Комиссаров.
Известный телеведущий и режиссер принял участие в передаче "Судьба человека", где рассказал, что за последние 5 лет, с того самого момента, как он отошел от дел, реалити сильно изменилось. По его мнению, сейчас в "Доме-2" происходят действительно "аморальные вещи", которые он никогда не допускал в бытность своей причастности к телепроекту. Комиссаров подчеркнул, что изначально он сам занимался отбором участников, и это были действительно яркие, талантливые, харизматичные ребята, которые отлично справлялись со своими ролями и полностью соответствовали выбранным образам.
Так Валерий Яковлевич назвал Мая Абрикосова "классическим романтиком", по которому сходили с ума все девушки страны, а Степана Меньшикова "классическим шутом в хорошем смысле этого слова", которому можно было говорить все. Ксения Собчак в качестве "старшей" по стройке, и Ксения Бородина в качестве прораба также были его выбором, который Комиссаров считает удачным.
Отдельно режиссер отметил, что всегда очень внимательно следил за тем, чтобы провинившиеся участники получали заслуженное наказание. Под запретом было все - драки, оскорбления, проявление неуважения к родителям. "Во времена, когда я отвечал за проект, там не было таких аморальных вещей, как сейчас", - отмечает Комиссаров. Также он рассказал, что с интересом относился и к критике зрителей, но сейчас, по признанию ведущего, даже ему неприятно видеть все происходящее на экране.
Напомним, что за все время существования "Дома-2" в прокуратуру неоднократно приходили запросы на проверку телешоу. А в 2009 году Пресненский суд Москвы и вовсе вынес запрет на показ реалити с 4 утра и до 23:00. Однако это не помешало ему просуществовать еще десять лет. Но, в последнее время в Сети появляются настойчивые слухи, что к концу года телестройка будет закрыта. Косвенно это подтвердила и новая ведущая проекта Ольга Орлова. Певица отметила, что "Дом-2" закроют не на совсем. Скорее, его ждет реорганизация, после которой он вернется на экраны в новом формате, что станет для зрителей сюрпризом.
А как вы относитесь к "Дому-2"? 5
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Эрика / 14.04.19 20:24Не скажу, что первые выпуски шоу кардинально отличались от того, что сейчас происходит.
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И / 14.04.19 15:57Как зоопарку.
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Лучик / 14.04.19 14:45Давно пора закрыть и разогнать это мракобесие! И никаких реорганизаций и продолжений. Ничего хорошего дом 2 этот в себе не несет!
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Евгения / 14.04.19 13:59Отрицательно я отношусь к "Дому-2". Никогда оно мне не нравилось и никогда его не смотрела. И считаю, что его давным-давно надо прикрыть. Объясню почему: сколько в последнее время случилось скандалов - Друзьяк, Шевцова и прочий сброд, который вырос, смотря Дом -2. Они скопировали ту модель поведения, которая демонстрировалась на шоу, и вышли с ней в мир, начав все с того же "Дома-2". А сейчас без стыда и совести позорят достойных и знаменитых людей, считая, что так и надо.