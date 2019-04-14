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Валерий Комиссаров, создатель "Дома-2", назвал все происходящее на проекте аморальным


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11 мая самый скандальный телепроект отечественного телевидения - "Дом 2" отметит свой пятнадцатилетний юбилей. В преддверии этого события впервые высказаться обо всем происходящем в периметре решил основатель шоу Валерий Комиссаров.

Известный телеведущий и режиссер принял участие в передаче "Судьба человека", где рассказал, что за последние 5 лет, с того самого момента, как он отошел от дел, реалити сильно изменилось. По его мнению, сейчас в "Доме-2" происходят действительно "аморальные вещи", которые он никогда не допускал в бытность своей причастности к телепроекту. Комиссаров подчеркнул, что изначально он сам занимался отбором участников, и это были действительно яркие, талантливые, харизматичные ребята, которые отлично справлялись со своими ролями и полностью соответствовали выбранным образам.

Так Валерий Яковлевич назвал Мая Абрикосова "классическим романтиком", по которому сходили с ума все девушки страны, а Степана Меньшикова "классическим шутом в хорошем смысле этого слова", которому можно было говорить все. Ксения Собчак в качестве "старшей" по стройке, и Ксения Бородина в качестве прораба также были его выбором, который Комиссаров считает удачным.

Отдельно режиссер отметил, что всегда очень внимательно следил за тем, чтобы провинившиеся участники получали заслуженное наказание. Под запретом было все - драки, оскорбления, проявление неуважения к родителям. "Во времена, когда я отвечал за проект, там не было таких аморальных вещей, как сейчас", - отмечает Комиссаров. Также он рассказал, что с интересом относился и к критике зрителей, но сейчас, по признанию ведущего, даже ему неприятно видеть все происходящее на экране.

Напомним, что за все время существования "Дома-2" в прокуратуру неоднократно приходили запросы на проверку телешоу. А в 2009 году Пресненский суд Москвы и вовсе вынес запрет на показ реалити с 4 утра и до 23:00. Однако это не помешало ему просуществовать еще десять лет. Но, в последнее время в Сети появляются настойчивые слухи, что к концу года телестройка будет закрыта. Косвенно это подтвердила и новая ведущая проекта Ольга Орлова. Певица отметила, что "Дом-2" закроют не на совсем. Скорее, его ждет реорганизация, после которой он вернется на экраны в новом формате, что станет для зрителей сюрпризом.  

 


5 Не нравится 5 Нравится 14.04.2019 Теги: Валерий Комиссаров

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