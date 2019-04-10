Принц Уильям намерен подать в суд на издание, распространившее слухи о его измене жене

Совсем недавно ряд британских таблоидов выпустили в свет публикации, уличающие принца Уильяма в измене своей супруге Кейт Миддлтон. Первым заподозрил примерного семьянина в неверности журнал "In Touch", опубликовавший статью о любовных отношениях между мужем герцогини Кэтрин и одной из ее подруг - Роуз Ханбери. К слову, принц Уильям тут же принялся категорически отрицать свою вину, а сегодня стало известно, что он намерен наказать сплетников, подав на них в суд.

Как заявляют адвокаты обвиненного в измене принца Уильяма, он абсолютно уверенно отвергает свою связь с приятельницей супруги. Правозащитники продолжают настаивать, что брак герцога и герцогини Кембриджских по-прежнему остается вполне благополучным, а слухи о том, что предполагаемая измена якобы очень сильно ударила по их отношениям - неправдивы. Напомним, что едва появились первые сплетни о тайной интрижке супруга и подруги, герцогиня Кэтрин тут же поспешила отлучить Роуз Ханбери от своего дома. Поклонники уверены, что сделала она это не по тому, что поверила россказням, а для того, чтобы пресечь дальнейшее их распространение. Однако из этого мало что получилось, и теперь принц Уильям намерен защищать свою честь в суде.

Что же касается западных СМИ, то они всё это время активно продолжали подогревать слухи об отношениях между Уильямом и Роуз. Якобы эта привязанность возникла еще тогда, когда Кейт была беременна в третий раз. Чтобы как-то развеется, герцог с завидной периодичностью стал заглядывать в гости к подруге жены, которая жила неподалеку. И, по мнению журналистов, их встречи носили далеко не дружеский характер.

Напомним, что уже 29 апреля герцог и герцогиня Кембриджские будут отмечать восьмилетнюю годовщину свадьбы. В этот день, в 2011 году, весь мир с замиранием сердца наблюдал за роскошной церемонией, которая состоялась в Вестминстерском аббатстве. Впоследствии красавица Кейт подарила своему мужу троих детей: сыновей Джорджа и Луи, и малышку Шарлотту.