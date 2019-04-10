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Принц Уильям намерен подать в суд на издание, распространившее слухи о его измене жене


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Совсем недавно ряд британских таблоидов выпустили в свет публикации, уличающие принца Уильяма в измене своей супруге Кейт Миддлтон. Первым заподозрил примерного семьянина в неверности журнал "In Touch", опубликовавший статью о любовных отношениях между мужем герцогини Кэтрин и одной из ее подруг - Роуз Ханбери. К слову, принц Уильям тут же принялся категорически отрицать свою вину, а сегодня стало известно, что он намерен наказать сплетников, подав на них в суд.

Как заявляют адвокаты обвиненного в измене принца Уильяма, он абсолютно уверенно отвергает свою связь с приятельницей супруги. Правозащитники продолжают настаивать, что брак герцога и герцогини Кембриджских по-прежнему остается вполне благополучным, а слухи о том, что предполагаемая измена якобы очень сильно ударила по их отношениям - неправдивы. Напомним, что едва появились первые сплетни о тайной интрижке супруга и подруги, герцогиня Кэтрин тут же поспешила отлучить Роуз Ханбери от своего дома. Поклонники уверены, что сделала она это не по тому, что поверила россказням, а для того, чтобы пресечь дальнейшее их распространение. Однако из этого мало что получилось, и теперь принц Уильям намерен защищать свою честь в суде.

Что же касается западных СМИ, то они всё это время активно продолжали подогревать слухи об отношениях между Уильямом и Роуз. Якобы эта привязанность возникла еще тогда, когда Кейт была беременна в третий раз. Чтобы как-то развеется, герцог с завидной периодичностью стал заглядывать в гости к подруге жены, которая жила неподалеку. И, по мнению журналистов, их встречи носили далеко не дружеский характер.

Напомним, что уже 29 апреля герцог и герцогиня Кембриджские будут отмечать восьмилетнюю годовщину свадьбы. В этот день, в 2011 году, весь мир с замиранием сердца наблюдал за роскошной церемонией, которая состоялась в Вестминстерском аббатстве. Впоследствии красавица Кейт подарила своему мужу троих детей: сыновей Джорджа и Луи, и малышку Шарлотту.

Краткая информация о Принце Уильяме

Имя: Принц Уильям

День рождения: 21.06.1982

Возраст: 36 лет

Место рождения: г. Лондон, Великобритания

Рост: 191 см

Вес: 87 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: герцог Кембриджский

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3 Не нравится 4 Нравится 10.04.2019 Теги: принц Уильям

А как вы считаете, принц Уильям относится к тем мужчинам, которые изменяют своим женам? 3  

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  • 797 / 10.04.19 20:51
    -
    13
    +
    Не похож Уильям на мужика-гуляку. Там вполне осмысленные отношения и брак. Уверена, это происки журналистов. Таких надо учить. Правильно, что в суд пошел.
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  • Морошка / 10.04.19 20:45
    -
    6
    +
    Герцог и герцогиня очень красивая и гармоничная пара. Если Уильям действительно решился на измену, то он круглый идиот. Роуз эта так тебе выбор в качестве любовницы, разве что близко живёт, один плюс. Кейт абсолютно права, что отлучила ее от своего дома. Я думаю, она понимает, что такие слухи на ровном месте не образуются. И как ни прискорбно это признавать, но похоже, Уильям всё-таки грешен. А суд это так, показуха.
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  • Марго / 10.04.19 16:17
    -
    10
    +
    Измена ((( Очень жаль, если это действительно окажется так. Уильям и Кейт - образец семьи во всех смыслах этого слова. А уж на Роуз эту вообще без слез не взглянешь. Надеюсь всё-таки, что история с судом не показуха со стороны принца, а действительно искреннее желание защитить свою семью, и в первую очередь жену, от отвратительных сплетен. Хотя, исключать ничего нельзя.
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