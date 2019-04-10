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Агата Муцениеце опубликовала селфи без макияжа и фильтров


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На днях актриса Агата Муцениеце опубликовала в аккаунте селфи. На нем девушка предстала без макияжа. Фильтры жена Павла Прилучного также предпочла не использовать. Актриса сразу отметила, что на этом снимке она себе нравится, иначе бы не публиковала его в социальных сетях. Раскрыла Агата и некоторые закулисные секреты.

Оказывается, иногда кастинг-директора проектов просят актрис прислать свои живые фотографии, чтобы продемонстрировать, в какой форме они сейчас находятся. Агата отметила, что это фото она бы отправила менеджерам.

Поклонникам артистка также понравилась. Многие отмечали, что она выглядит отлично. Между тем сама Агата не скрывает, как именно ухаживает за кожей. Она признается, что двое родов, а также длительное нахождение на курорте в прошлом году сказались на ее коже негативно. По возвращении домой она обнаружила, что покровы стали сухими, появились мелкие морщины, и все это в сумме прибавило ей лет.

Актриса решила обратиться к косметологу, который порекомендовал ей уколы гиалуроновой кислоты. По словам Агаты это было не так болезненно, как роды, но несколько дней после процедуры она выглядела опухшей и отекшей, как женщина злоупотребляющая алкоголем.

После того, как отек ушел эффект инъекций приятно поразил артистку. Она отметила, что кожа стала влажной и упругой. Лицо в целом посвежело. Девушка решила, что впредь по мере необходимости обязательно будет увлажнять кожу с помощью уколов.

Что касается ботокса, вкалывать его Агата боится. Актриса знает, что выбранная ею профессия требует наличия живой мимики на лице, в противном случае эмоции героя передать будет сложно.

Краткая информация об Агате Муцениеце

Имя: Агата Муцениеце

День рождения: 01.03.1989

Возраст: 30 лет

Место рождения: Рига, Латвия

Рост: 172 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: актриса

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3 Не нравится 3 Нравится 10.04.2019 Теги: Агата Муцениеце

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