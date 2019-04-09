Марат Башаров отдал Шевырковой квартиру, заявив, что Лиза его шантажировала

В отношениях Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой наконец поставлена "жирная" точка. Развод подтвержден, пара разъехалась, фамилии поделены. И не только фамилии. Как признался актер в одной из социальных сетей, Лиза шантажом вынудила его подписать доверенность на самую большую из имеющихся у него квартир, забрав, тем самым, при расставании еще и часть его имущества.

Еще недавно отрицавший расставание с третей супругой, Башаров решил поделиться с подписчиками своим негодованием - находчивая Елизавета шантажировала его заявлением в полицию, вынуждая отдать ей самую большую жилплощадь, из имеющихся у актера. И, судя по всему, чтобы избежать ещё более громкого скандала с участием полиции, который непременно стоил бы Марату карьеры, он вынужден был согласиться с требованиями жены. Теперь артист успокаивает себя тем, что в любом случае жилплощадь отойдет его сыну Марселю, в котором Башаров всегда души не чаял. Шевыркову же он назвал "госпожой, которая ищет халявы" и отправил ее жить под фамилией матери и брата.

Впрочем, не все подписчики актера в социальной сети Facebook, где и был опубликован пост, согласились с его высказываниями в адрес Елизаветы. Они напомнили Марату историю со сломанным носом, которая произошла за пару дней до Нового года. Тогда Башаров даже не извинившись перед женой за свое агрессивное поведение, уехал отдыхать в Куршавель на все выходные, а Лиза с маленьким ребёнком на руках осталась в России залечивать полученные от пьяного супруга травмы. Следует заметить, что такие нападки со стороны подписчиков очень не понравились актеру и он быстро удалил пост.

Что же касается Елизаветы, то она в своих комментариях ко всему происходящему оказалась немногословна, заявив, что "поведение Марата похоже на абсурд". Известно, что девушка вместе с двухлетним сыном уже перебрались в отдельные апартаменты, где намерена начать новую жизнь.