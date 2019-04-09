Марат Башаров отдал Шевырковой квартиру, заявив, что Лиза его шантажировала
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В отношениях Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой наконец поставлена "жирная" точка. Развод подтвержден, пара разъехалась, фамилии поделены. И не только фамилии. Как признался актер в одной из социальных сетей, Лиза шантажом вынудила его подписать доверенность на самую большую из имеющихся у него квартир, забрав, тем самым, при расставании еще и часть его имущества.
Еще недавно отрицавший расставание с третей супругой, Башаров решил поделиться с подписчиками своим негодованием - находчивая Елизавета шантажировала его заявлением в полицию, вынуждая отдать ей самую большую жилплощадь, из имеющихся у актера. И, судя по всему, чтобы избежать ещё более громкого скандала с участием полиции, который непременно стоил бы Марату карьеры, он вынужден был согласиться с требованиями жены. Теперь артист успокаивает себя тем, что в любом случае жилплощадь отойдет его сыну Марселю, в котором Башаров всегда души не чаял. Шевыркову же он назвал "госпожой, которая ищет халявы" и отправил ее жить под фамилией матери и брата.
Впрочем, не все подписчики актера в социальной сети Facebook, где и был опубликован пост, согласились с его высказываниями в адрес Елизаветы. Они напомнили Марату историю со сломанным носом, которая произошла за пару дней до Нового года. Тогда Башаров даже не извинившись перед женой за свое агрессивное поведение, уехал отдыхать в Куршавель на все выходные, а Лиза с маленьким ребёнком на руках осталась в России залечивать полученные от пьяного супруга травмы. Следует заметить, что такие нападки со стороны подписчиков очень не понравились актеру и он быстро удалил пост.
Что же касается Елизаветы, то она в своих комментариях ко всему происходящему оказалась немногословна, заявив, что "поведение Марата похоже на абсурд". Известно, что девушка вместе с двухлетним сыном уже перебрались в отдельные апартаменты, где намерена начать новую жизнь.
Краткая информация о Марате Башарове
Имя: Марат Башаров
Отчество: Алимжанович
День рождения: 22.08.1974
Возраст: 44 года
Место рождения: Москва
Рост: 184 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актер, телеведущий
Фотографии
Фотографии
А как вы думаете, правильно ли Лиза поступила, вынудив Башарова отдать ей квартиру? 3
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Лада / 09.04.19 21:19За всё надо платить, пупсик. Привык без последствий руки распускать. Так пусть скажет спасибо, что в тюрьму не посадила, а взяла квартирой.
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Зая / 09.04.19 16:53У Башарова прям черная полоса началась. Но в комментарии ниже правильно написали - его абсолютно не жалко. Он машет кулаками направо и налево, сочиняя несусветную чушь про то, что жены сами себя калечат, а он агнец безвинный, весь "грех" которого в том, что пьет много и ничего не помнит после. И женто он любит, и все для них делает, а они, стервы корыстные, только и думают, как бедного Маратика очернить да обобрать. Вот очередная такая свентила, оторвав нехилый кусок квадратных метров. Да еще и шантажировала ведь такого прекрасного человека. Ну, пусть и сидит теперь никому не нужной Шевырковой, а он другую себе найдет. Смех же! Женщины, будьте бдительны!
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Ната / 09.04.19 13:53Конечно правильно! С паршивой овцы хоть шерсти клок. Он ее ославил на всю страну, избил, нос сломал, и хочет просто развестись и жить себе, как ни в чем не бывало, "жертву" новую искать? Лиза все сделала абсолютно правильно. Неглупая женщина, не исключаю, что и расчетливая. Но, Башарова здесь абсолютно не жалко.