С 1 апреля: Хейли Болдуин беременна, а Ди Каприо готов отдать свой Оскар Петрову

Первого апреля Джастин Бибер опубликовал в своем аккаунте снимок УЗИ, на котором изображен ребенок. В комментариях к посту отметилась Хейли Болдуин. Она написала: «Очень смешно!»

Пользователи недоумевали, то ли поздравлять пару, то ли это розыгрыш, приуроченный к первому апреля. Чтобы развеять все сомнения подписчиков, спустя еще несколько часов Джастин опубликовал целую серию снимков, на которых Хейли запечатлена во время приема в клинике.

На фотографиях девушка обнажает живот, в то время как нижняя часть ее тела прикрыта медицинской простыней. Положение модели на кушетке наводило на мысль, что это прием у акушера-гинеколога.

После этого пару стали поздравлять не только их поклонники в сети, но и близкие знакомые из числа звезд.

Завершил день смеха Джастин снимком УЗИ с изображением собаки. Публикацию он сопроводил подписью, в которой поздравлял всех с 1 апреля.

Еще одна голливудская знаменитость Леонардо Ди Каприо в официальном аккаунте Twitter написал, что готов отдать все, включая награду Оскар, российскому актеру Александру Петрову. Взамен он попросил предоставить ему возможность сыграть Гоголя в следующей части фильма.

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Как расценивать обращение Леонардо, поклонники не поняли. Говорил он все всерьез или в шутку, хвалил он актера Александра Петрова или, напротив, писал с сарказмом, подписчики знаменитости не поняли. На вопросы комментаторов актер предпочел не отвечать и вскоре удалил провокационный пост.