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С 1 апреля: Хейли Болдуин беременна, а Ди Каприо готов отдать свой Оскар Петрову


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Первого апреля Джастин Бибер опубликовал в своем аккаунте снимок УЗИ, на котором изображен ребенок. В комментариях к посту отметилась Хейли Болдуин. Она написала: «Очень смешно!»

Пользователи недоумевали, то ли поздравлять пару, то ли это розыгрыш, приуроченный к первому апреля. Чтобы развеять все сомнения подписчиков, спустя еще несколько часов Джастин опубликовал целую серию снимков, на которых Хейли запечатлена во время приема в клинике.

На фотографиях девушка обнажает живот, в то время как нижняя часть ее тела прикрыта медицинской простыней. Положение модели на кушетке наводило на мысль, что это прием у акушера-гинеколога.

После этого пару стали поздравлять не только их поклонники в сети, но и близкие знакомые из числа звезд.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

If U thought it was April fools

Публикация от Justin Bieber (@justinbieber)

Завершил день смеха Джастин снимком УЗИ с изображением собаки. Публикацию он сопроводил подписью, в которой поздравлял всех с 1 апреля.

Еще одна голливудская знаменитость Леонардо Ди Каприо в официальном аккаунте Twitter написал, что готов отдать все, включая награду Оскар, российскому актеру Александру Петрову. Взамен он попросил предоставить ему возможность сыграть Гоголя в следующей части фильма.

Как расценивать обращение Леонардо, поклонники не поняли. Говорил он все всерьез или в шутку, хвалил он актера Александра Петрова или, напротив, писал с сарказмом, подписчики знаменитости не поняли. На вопросы комментаторов актер предпочел не отвечать и вскоре удалил провокационный пост.

Краткая информация о Леонардо Ди Каприо

Имя: Леонардо Ди Каприо

День рождения: 11.11.1974

Возраст: 44 года

Место рождения: г. Лос-Анджелес, Калифорния

Рост: 183 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Скорпион

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актер

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1 Не нравится 0 Нравится 02.04.2019 Теги: Леонардо ди Каприо

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