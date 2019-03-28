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Пользователи сети обсуждают фото располневшей Семенович


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Сегодня утром на сайте «Комсомольской правды» были опубликованы снимки Анны Семенович. На них певица запечатлена изрядно располневшей. Если верить изображению на фотографиях, вес певицы уже давно перевалил за отметку 100 кг.

Журналисты издания пишут, что снимки артистки им прислал один из источников. Анна якобы запечатлена в собственном подъезде сразу после фитнес-тренировки.

Снимки издания тут же разлетелись по пабликам в социальных сетях, и пользователи принялись яро обсуждать, фотошоп это или нет. Звучали версии, что так артистка выглядит на самом деле, а в инстаграм выкладывает тщательно отретушированные снимки либо старые фото.

Некоторые поклонники предполагали, что на певице надет специальный костюм, добавляющий килограммов. Подобные звезды используют для съемок в фильмах и клипах. Похожие перевоплощения уже были у Дмитрия Нагиева и Светланы Лободы. Правдоподобности данной версии добавляет странная прическа Семенович. Слишком дешево и старомодно она смотрится для ухоженной Анны.

Были среди обсуждающих и те, кто поверил в правдоподобность снимков. Пользователи писали, что в таком виде Семенович им не нравится и ей срочно нужно похудеть.

Сама Анна пока что публикацию никак не комментировала.

Краткая информация об Анне Семенович

Имя: Анна Семенович

Отчество: Григорьевна

День рождения: 01.03.1980

Возраст: 39 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 168 см

Вес: 65 кг

Знак Зодиака: Рыбы

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: певица, фигуристка

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11 Не нравится 6 Нравится 28.03.2019 Теги: Анна Семенович

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