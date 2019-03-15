Пользователи раскритиковали внешность Леонтьева после пластической операции

Надежда Бабкина так же, как и остальные артисты российского шоу-бизнеса, ведет свой аккаунт в инстаграм. Нередко она делится фотографиями из собственной жизни и снимками из-за кулис. Два дня назад артистка опубликовала фото с Валерием Леонтьевым.

Певица посетила концерт артиста и пожелала сфотографироваться с ним за кулисами. Пользователи, увидев данную публикацию, поразились тому, как сейчас выглядит Валерий Леонтьев.

Большинство комментариев сводилось к единому мнению, что многочисленные пластические операции и уколы красоты испортили лицо мужчины и сделали его неузнаваемым. По мнению пользователей, Леонтьев даже отдаленно не похож на себя. Кожа его выглядит очень плохо. Она обвисла и стала бугристой.

«Господи, на кого только похож. Да, деньги красивым точно не делают никого», «Зачем же так себя уродовать. Валерий как постаревший Майкл Джексон», «Зачем все эти операции, натяжки, утяжки… все стали на одно лицо. Скоро бейджи вешать будут, чтобы зрители различали их».

Досталось в комментариях и самой Надежде. По мнению фолловеров, пока что она выглядит лучше Валерия, но уколы красоты и ее лишили индивидуальности.