Алексей Панин намерен лишить бывшую жену Юлию родительских прав
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Скандально известный Алексей Панин заявил о своём желании лишить бывшую жену Юлию Юдинцеву родительских прав на дочь Анну. Актера разозлил тот факт, что экс-супруга категорически отказалась давать свое разрешение на вывоз ребенка за границу.
О том что Алексей и Юлия долгое время не могли поделить после расставания свою единственную дочь Анну, было известно давно. Бывшие супруги неоднократно давали очерняющие друг друга интервью, открыто ссорились из-за девочки и даже похищали ее один у другого. Но теперь, кажется, этот этап остался позади, и Анна наконец на законных основаниях стала жить с отцом. Хотя при этом, родительских прав не была лишена и мать.
Однако вчера на своей официальной страничке в Инстаграм актер оставил пост, который начинался со слов "моя дочка потеряла мать". Далее Алексей пояснил, что между Юлей и Аней произошла неприятная ситуация. Оказывается, девочке нужно пройти профилактическое лечение. И сделать это, по рекомендации врачей, лучше в оздоровительном лагере за рубежом. Перспективе отдохнуть за границей Аня очень обрадовалась. И ради того, чтобы организовать для дочери эту поездку, Панин продал свой последний мотоцикл марки BMW. Когда же все было готово, выяснилось, что Юлия подписала письменный запрет, который не позволяет без её согласия выезжать дочери из страны. Со слов актёра, Анна сама позвонила маме, чтобы попробовать разрешить сложившуюся ситуацию, но Юдинцева даже не стала слушать девочку, из-за чего ребенок впоследствии сильно расплакался. Теперь актёр не видит другого выхода, кроме как лишить бывшую супругу родительских прав.
Моя дочка потеряла Мать ❗️ Нюся окончательно отказалась общаться со своей Матерью потому что она отказалась выпустить её на профилактическое лечение за границу. Она поставила письменный запрет на выезд. Врачи посоветовали нам посетить зарубежный оздоровительный лагерь, Аня ей позвонила, а Мать даже не стала её слушать. Аня очень плакала. Я продал ради этой поездки последний мотоцикл BMW. По суду ребёнок живёт со мной, но мать не лишена родительских прав. ТЕПЕРЬ ПРИДЁТСЯ ЛИШАТЬ! #АлексейПанин #АннаПанина
Напомним, что чуть ранее Алексей Панин давал интервью, где рассказал, что Юлия однажды даже отказалась приезжать к Анне на встречу. По его словам, бывшая супруга в последнюю минуту позвонила и отменила свидание под предлогом болезни. Причём было это фактически на глазах судебных приставов. Так что, в этом свете все заявления Юдинцевой о том, что актер просто не пускает ее к дочери, выглядят не очень правдоподобно. Впрочем, сама модель пока никаких комментариев относительно заявления бывшего мужа о лишении ее родительских прав не давала.
Краткая информация об Алексее Панине
Имя: Алексей Панин
Отчество: Вячеславович
День рождения: 10.09.1977
Возраст: 41 год
Место рождения: Москва
Рост: 187 см
Вес: 72 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
А вы согласны с таким решением Алексея Панина? 7
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Xm. Москва / 15.03.19 17:35Отец он её и это о многом говорит.Кровь в ней его.Голый ходил и что?Без одежды все одиновые( примерно).Странно что людей возмущают голые гениталии а ведь не будь этих органов размножения не было б все х нас!!!!Пора фаллосу и вагине памятники ставить-эти органы дают жизнь на Планете Земля!И никакой это не срам и не не приличность-это сама жизнь!Обычно люди все рождаются из места от куда писают а рядом в см.какают.Так что все ужасно не приличные дети апоиори должны бы быть по общему мнению а не прекрасные вылезшие из таких" вкусно пахнущих "мест.
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666 / 14.03.19 22:35У Панина миллион недостатков, но отец он хороший. Видно, что дочь любит очень.
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Ирэн / 15.03.19 10:17Не знаю, какой он отец, но брать ребенка на нудистский пляж, ходить перед девочкой в чем мать родила, выкладывать откровенные порно-ролики в интернет, где дочка посмотреть их может, это как-то, мягко говоря, ненормально. Меня не удивит совершенно, если "любовь" к девочке у него несколько не отцовская. Да и пример мужчины у нее перед глазами - просто трэш...
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Chirilla / 14.03.19 21:56Юля права, я бы тоже никогда в жизни не отпустила ребенка с таким отцом за границу. Панин тот человек, от которого можно ждать чего угодно. И если в России девочка живет пусть и с отцом, но в относительной доступности, то за границей шансы увидеть ее могут быть равны нулю. Сколько таких случаев уже было, когда отцы вывозили ребенка и прятали. Нет, мать тут права однозначно! А лишит ее родительских прав пусть еще постарается.
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Миланет / 14.03.19 21:14Меня вот больше удивляет, КТО после его подвигов доверил ему воспитывать дочь?! Ну, простите, у нас порой и за меньшее детей у родителей отнимают, чем те скандалы, в которых участвовал Панин.
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Мари 33 / 14.03.19 19:55Я даже не знаю, сколько лет прошло с тех пор, как я посмотрела первую передачу об их дележе ребенка, но кажется за это время ничего не поменялось. Люди даже договориться не пытаются, вот что страшно. Девочке в этой ситуации больше всего надо посочувствовать.