Алексей Панин намерен лишить бывшую жену Юлию родительских прав

Скандально известный Алексей Панин заявил о своём желании лишить бывшую жену Юлию Юдинцеву родительских прав на дочь Анну. Актера разозлил тот факт, что экс-супруга категорически отказалась давать свое разрешение на вывоз ребенка за границу.

О том что Алексей и Юлия долгое время не могли поделить после расставания свою единственную дочь Анну, было известно давно. Бывшие супруги неоднократно давали очерняющие друг друга интервью, открыто ссорились из-за девочки и даже похищали ее один у другого. Но теперь, кажется, этот этап остался позади, и Анна наконец на законных основаниях стала жить с отцом. Хотя при этом, родительских прав не была лишена и мать.

Однако вчера на своей официальной страничке в Инстаграм актер оставил пост, который начинался со слов "моя дочка потеряла мать". Далее Алексей пояснил, что между Юлей и Аней произошла неприятная ситуация. Оказывается, девочке нужно пройти профилактическое лечение. И сделать это, по рекомендации врачей, лучше в оздоровительном лагере за рубежом. Перспективе отдохнуть за границей Аня очень обрадовалась. И ради того, чтобы организовать для дочери эту поездку, Панин продал свой последний мотоцикл марки BMW. Когда же все было готово, выяснилось, что Юлия подписала письменный запрет, который не позволяет без её согласия выезжать дочери из страны. Со слов актёра, Анна сама позвонила маме, чтобы попробовать разрешить сложившуюся ситуацию, но Юдинцева даже не стала слушать девочку, из-за чего ребенок впоследствии сильно расплакался. Теперь актёр не видит другого выхода, кроме как лишить бывшую супругу родительских прав.

Напомним, что чуть ранее Алексей Панин давал интервью, где рассказал, что Юлия однажды даже отказалась приезжать к Анне на встречу. По его словам, бывшая супруга в последнюю минуту позвонила и отменила свидание под предлогом болезни. Причём было это фактически на глазах судебных приставов. Так что, в этом свете все заявления Юдинцевой о том, что актер просто не пускает ее к дочери, выглядят не очень правдоподобно. Впрочем, сама модель пока никаких комментариев относительно заявления бывшего мужа о лишении ее родительских прав не давала.