В ежедневное меню Елизаветы II входит вино и шоколадный бисквит

Личный шеф-повар британской королевской семьи рассказал в интервью о гастрономических предпочтениях Елизаветы II. Женщине уже совсем скоро исполнится 93 года, но она держится молодцом, принимая участие в благотворительных мероприятиях и выполняя другие рутинные обязанности. По словам Дэвида МакГреди, Елизавета – сладкоежка.

Утро королевы всегда начинается с чашечки чая и куска шоколадного бисквита. При этом Елизавета требует, чтобы содержание какао в коржах было высоким. Также до обеда она стабильно выпивает бокал вина. Иногда виноградный напиток монаршая особа просит заменить коктейлем на основе джина.

Повар отметил, что кроме винных напитков Елизавета II любит мартини. Бывают дни, когда она может выпить до 4-х бокалов.

В целом в еде женщина неприхотлива. Из-за своей любви к сладкому, она просит, чтобы других углеводов в рационе было как можно меньше. В ее тарелке редко появляется паста, рис и картофель. Подобные гарниры она может употребить исключительно до обеда.

Королева предпочитает блюда из рыбы и курицы. Также она требует, чтобы на столе всегда были сезонные овощи и фрукты. Появление свежей клубники зимой может вызвать у монаршей особы приступ гнева. К сезонности женщина относится принципиально.

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Еще одним категоричным требованием Елизаветы II является отсутствие в блюдах чеснока. Добавлять его в еду в любом виде поварам запрещено. Женщина не переносит специфический резкий запах чеснока.