Актер Джонни Депп подал на бывшую жену в суд за клевету
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Джонни Депп, молчавший почти два года, наконец решил рассказать свою правду о семейной жизни с Эмбер Хёрд. Актер, чья карьера начала стремительно разрушаться после развода и последующего за ним скандала, подал на свою бывшую жену судебный иск. В нем он потребовал моральную компенсацию в размере пятидесяти миллионов долларов.
И первым пунктом в заявлении указано, что все обвинения Эмбер в его адрес являются не более чем фальшивкой. Напомним, ещё в 2018 году авторитетная газета "The Washington Post" опубликовала статью с интервью Хёрд, в котором актриса рассказывала, что подверглась домашнему насилию. И даже несмотря на то, что открыто имени экс-супруга она не называла, все поняли, о ком идет речь.
Но основной удар от бывшей жены Джонни Депп получил еще в 2016 году, когда случился их громкий бракоразводный процесс. Именно тогда Эмбер публично и рассказала о том, что на протяжении всей семейной жизни терпела побои от известного супруга. Голливуд харизматичному Деппу такого отношения к женщине не простил, и кинокомпании одна за одной стали отказывать ему в ролях. Дошло даже до того, что Джонни убрали из "Пиратов Карибского моря", где он играл неподражаемого Джека Воробья, что разочаровало немало поклонников франшизы.
Пролил актёр свет и на ситуацию с отрезанным пальцем. Все в том же 2016 году Эмбер поведала журналистам, что в пылу очередного пьяного ревнивого скандала Депп отсек себе часть пальца. Адвокатами актрисы в суде были даже предъявлены снимки его окровавленной руки, после чего все ещё больше стали считать актера неуравновешенным, ведь у него якобы даже не срабатывал инстинкт самосохранения. Впрочем, со стороны Джонни ситуация выглядит несколько иначе. По его словам, это Эмбер бросила в стену рядом с ним бутылку водки, осколок которой и рассек ему палец.
Депп признается, что вся эта клевета нанесла ему такую моральную травму, что теперь он твердо намерен взыскать с бывшей супруги кругленькую сумму. А заодно и доказать всем, что она сфабриковала дело о домашнем насилии.
Краткая информация о Джонни Деппе
Имя: Джонни Депп
День рождения: 09.06.1963
Возраст: 55 лет
Место рождения: г. Овенсборо, штат Кентуки, США
Рост: 178 см
Вес: 78 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
А кому верите больше вы, Джонни или Эмбер? 4
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nolkf / 07.03.19 22:10Отличный актер! Желаю выпутаться из всех передряг и побольше новых стоящих ролей.
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99 / 07.03.19 22:01Вот не знаю почему, но мне его версия как-то больше правдоподобнее кажется! Ну не поход он на человека, который будет себе отрезать палец из-за ссоры с женой. А вот Херд похожа на женщину, которая может кинуть в мужа стеклянной бутылкой.
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светлана / 07.03.19 21:12Ну, нищим и несчастным Джонни тоже не назвать. По меркам простых людей он и остается богатым, как Крез. А в сравнении со своей привычной жизнью на широкую ногу может да, где-то и просел. Выкрутится. Он слишком ярок и талантлив, чтобы о нем так быстро забыли. Все равно найдутся режиссеры, которые захотят снимать именно его.
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Анна П. / 07.03.19 20:15Что тут скажешь?! Уж лучше бы он остался с Ванессой Паради. Столько времени вместе прожили, и тут на тебе, молоденькая подвернулась. Как итог - один из величайших актеров современности (да,я действительно так считаю!) погряз в скандалах, имя его опорочено, сидит без работы и денег. Мне искренне жаль Джонни. Очень надеюсь, что этот тяжелый период он успешно переживет.