Актер Джонни Депп подал на бывшую жену в суд за клевету

Джонни Депп, молчавший почти два года, наконец решил рассказать свою правду о семейной жизни с Эмбер Хёрд. Актер, чья карьера начала стремительно разрушаться после развода и последующего за ним скандала, подал на свою бывшую жену судебный иск. В нем он потребовал моральную компенсацию в размере пятидесяти миллионов долларов.

И первым пунктом в заявлении указано, что все обвинения Эмбер в его адрес являются не более чем фальшивкой. Напомним, ещё в 2018 году авторитетная газета "The Washington Post" опубликовала статью с интервью Хёрд, в котором актриса рассказывала, что подверглась домашнему насилию. И даже несмотря на то, что открыто имени экс-супруга она не называла, все поняли, о ком идет речь.

Но основной удар от бывшей жены Джонни Депп получил еще в 2016 году, когда случился их громкий бракоразводный процесс. Именно тогда Эмбер публично и рассказала о том, что на протяжении всей семейной жизни терпела побои от известного супруга. Голливуд харизматичному Деппу такого отношения к женщине не простил, и кинокомпании одна за одной стали отказывать ему в ролях. Дошло даже до того, что Джонни убрали из "Пиратов Карибского моря", где он играл неподражаемого Джека Воробья, что разочаровало немало поклонников франшизы.

Пролил актёр свет и на ситуацию с отрезанным пальцем. Все в том же 2016 году Эмбер поведала журналистам, что в пылу очередного пьяного ревнивого скандала Депп отсек себе часть пальца. Адвокатами актрисы в суде были даже предъявлены снимки его окровавленной руки, после чего все ещё больше стали считать актера неуравновешенным, ведь у него якобы даже не срабатывал инстинкт самосохранения. Впрочем, со стороны Джонни ситуация выглядит несколько иначе. По его словам, это Эмбер бросила в стену рядом с ним бутылку водки, осколок которой и рассек ему палец.

Депп признается, что вся эта клевета нанесла ему такую моральную травму, что теперь он твердо намерен взыскать с бывшей супруги кругленькую сумму. А заодно и доказать всем, что она сфабриковала дело о домашнем насилии.