Неожиданная новость для поклонников группы "The Prodigy" пришла сегодня из английского графства Эссекс. Утром 4 марта стало известно, что в своём доме был найден мертвым 49-летний вокалист, лицо коллектива, Кит Флинт.

Как сообщается, британские правоохранительные органы не обнаружили на месте никаких следов насильственной смерти исполнителя. По предварительным данным, кончина музыканта была естественной. Тем временем британское издание The Sun передает, что весь день около дома певца находилась полиция, однако ничего подозрительного, связанного с внезапной кончиной Кита Флинта они не нашли. И все же, пока ведутся следственные мероприятия, официальная причина смерти не называется.

Впрочем, на официальной страничке группы в Instagram коллеги певца написали, что уверены, в том, что Кит покончил с собой. Для них новость о его уходе также оказалась полной неожиданностью. Продюсер и участник группы Лиам Хоулетт сообщил подписчикам, что его сердце из-за самоубийства Флинта разбито. Он зол и огорчен произошедшим.

Напомним, что Кит Флинт числился в составе группы "The Prodigy" со дня её основания в 1990 году. Начинал он с танцев, чем и занимался вплоть до 1996 года, пока при работе над знаменитым синглом "Firestarter" не было принято решение задействовать Флинта еще и как вокалиста. Тогда же был создан и его знаменитый панк-образ, ставший настоящей визитной карточкой группы "The Prodigy".

Летом 2019 года коллектив должен был выступить в Москве на ежегодном музыкальном фестивале Park Live. Однако, в настоящее время их визит в российскую столицу под вопросом.