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Виктория Бэкхем рассказала о маниакальном педантизме мужа


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Виктория Бекхэм поддалась модным тенденциям и стала немного ближе к своим поклонникам. Она начала вести личный влог на телеканале YouTube. В нем Виктория рассказывает о секретах своей красоты, демонстрирует закулисье бизнеса и часто делится личными моментами, о которых поклонники даже не подозревают. Так, в одном из последних выпусков бывшая перчинка рассказала, что ее муж является маниакальным педантом.

Она продемонстрировала гостиничный номер, в котором проживала несколько дней. Пользователи увидели не застеленную кровать, разбросанные вещи и косметику. Виктория отметила, что Дэвид не смог бы спокойно зайти в подобную комнату. Он сразу стал бы нервничать и требовать навести в ней идеальный порядок.

Как оказалось, знаменитый футболист страдает обсессивно-компульсивным расстройством. Это выражается в его стремлении навести идеальный порядок вокруг себя. К примеру, продукты в их доме сортируются сразу по нескольким холодильникам. Один предназначен для воды, второй для овощей, а третий для сладостей. При этом число бутылок воды должно соответствовать количеству, заявленному Дэвидом, и домашние обязаны тщательно следить за этим.

Ненормально идеальный порядок царит и в гардеробе спортсмена. Вещи в нем распределены по сезону, стилю и даже цвету. Виктория рассказала, что мелкие предметы, лежащие не на своем месте, могут довести супруга до приступа панической атаки.

При этом сама Виктория к порядку относится равнодушно. У нее есть другой пункт. Женщина призналась, что на протяжении последних нескольких лет дезинфицирует абсолютно все, что ей попадается под руки. Эта черта супруги вызывает у Дэвида раздражение.


3 Не нравится 1 Нравится 04.03.2019 Теги: Дэвид Бэкхем

Как вы думаете, настолько педантичным людям легко жить? 2  

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