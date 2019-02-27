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Светлана Разина разводится с мужем, укравшим ее автомобиль


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Светлана Разина и Борис Карпов знакомы уже очень много лет. Мужчина был и до сих пор остается концертным директором исполнительницы. В 2018 году он официально стал мужем артистки. Поклонники первое время радовались за пару и поздравляли их. Со стороны Светлана и Борис производили приятное впечатление. Однако не прошло и года, как певица подала на развод.

Журналисты попытались выяснить, что же стало причиной разлада между супругами. По словам Разиной, моментов которые ее смущали в этом браке, было много. Они оба подозревали друг друга в неверности и даже появились в одном из шоу на федеральном канале, обсудив данную проблему.

Но точкой кипения в недолговечной истории любви для Светланы стал обман. Борис предложил ей отремонтировать дорогостоящий автомобиль «Cadillac» с приличной скидкой и при этом качественно. Правда, для этого нужно было отогнать машину в Белоруссию. Муж объяснил, что там у него живут друзья, которые специализируются на подобных транспортных средствах.

Не подозревая подвоха, Светлана согласилась. Спустя 2 недели после отъезда мужчина перестал выходить с ней на связь. Когда Разина стала выяснять судьбу автомобиля и мужа, оказалось, что транспортное средство находится на территории Латвии. Сам Борис также нашелся но объяснить ей, каким образом авто оказалось в другой стране, не смог.

Вместо внятных пояснений, стали появляться свидетели, которые предоставили Светлане информацию о том, что мужчина пересекал границу вместе со своей бывшей супругой. Были они замечены рядом и в другие дни. Причем мужчина проводил время с бывшей женщиной в периоды, когда объяснял Светлане, что едет договариваться об очередном концерте.

Такого обмана певица не выдержала и подала на развод. Когда состоится слушание, на данный момент неизвестно.

Краткая информация о Светлане Разиной

Имя: Светлана Разина

Отчество: Альбертовна

День рождения: 23.06.1962

Возраст: 56 лет

Место рождения: г. Москва

Рост: 165 см

Вес: 63 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: певица, автор песен

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1 Не нравится 0 Нравится 27.02.2019 Теги: Светлана Разина

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