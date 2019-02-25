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Полина, дочь Даны Борисовой, утверждает, что не била свою мать


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Семейные противостояния в семье Даны Борисовой продолжают набирать обороты. Так, несколько дней назад в Сети появилось интервью телеведущей, где она рассказала, как Полина сильно ударила ее ногой в грудь, что пришлось вызывать скорую помощь. Однако девочка категорически отрицает эти обвинения и заявляет, что "мама сочиняет всякий бред, только для того, чтобы попиариться".

Конфликт между Даной Борисовой и ее 11-летней дочерью произошел из-за того, что поведение девочки начало резко меняться. Она стала ругаться матом, в том числе в школе, капризничать, вести себя агрессивно. Для того, чтобы совладать с ребёнком, телеведущая отключила её от интернета и ограничила в карманных деньгах. Но всё это привело к ещё большему обострению ситуации, так что дело дошло даже до рукоприкладства со стороны подростка. После чего Полина ушла жить к дедушке, а Борисова полетела в Тайланд в клинику, где ранее проходила лечение от наркозависимости. Телеведущая честно призналась, что опасается срыва из-за напряженных отношений в семье.

Впрочем, и сама Полина не стала молчать. С помощью Инстаграм она поделилась с подписчиками своей версией событий. По её словам, Дана придумала всю эту небылицу с избиением чтобы попиариться, но на самом деле ничего подобного не было. "Да, мы поругались", - призналась девочка. "Но я никого не била!" А конфликт произошел из-за того, что "мать начала сочинять какой-то бред". Сейчас же Полина всячески пытается дозвониться до матери, но та не берёт трубку и не отвечает на SMS. Девочка жалуется, что не может попасть домой хотя бы для того, чтобы забрать свои вещи и учебники.

Со своей стороны Дана Борисова старается относиться к конфликту с Полиной хладнокровно. Ведущая проводит время в Тайланде с максимальной пользой для своего психического здоровья. Там она общается с психологами, которые и советуют ей не терпеть столь вызывающее поведение Полины и продолжать настаивать на извинениях. "Сюсюкать нельзя", - заявила телеведущая, и назвала свою дочь вруньей и хамкой.

Краткая информация о Дане Борисовой

Имя: Дана Борисова

Отчество: Александровна

День рождения: 13.06.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: Мозырь, Беларусь

Рост: 170 см

Вес: 58 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: телеведущая, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 25.02.2019 Теги: Дана Борисова

Кому в этом споре вы верите больше - Дане, или ее дочери? 3  

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  • Эрика / 25.02.19 22:14
    -
    2
    +
    Помирятся. Ни они первые, ни они последние. Главное не упустить ребенка в этот время.
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  • 99 / 25.02.19 20:59
    -
    2
    +
    тяжелая ситуация на самом дела. Борисовой не завидую. вся эта история с запрещенными веществами очень на ее репутации плохо сказалась. И вся страна к тому же ее "недуг" обсуждала. Естественно и девочку коснулось. Она же не слепая и не глухая, видит, что про маму в Интернете пишут, знает, какой скандал был. А тут еще и переходный возраст начался, вот и пошли конфликты, упреки, обвинения. Надо перетерпеть и много говорить друг с другом Отворачиваться нельзя!
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  • Наташка / 25.02.19 20:15
    -
    1
    +
    Борисовой больше верю. Девочка откровенная провокаторша. Ведет себя просто отвратительно. Типичный избалованный подросток. Если сейчас упустить, дальше будет только хуже. Дана правильно пока все делает. На поводу идти нельзя, как бы больно и обидно не было.
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