Полина, дочь Даны Борисовой, утверждает, что не била свою мать

Семейные противостояния в семье Даны Борисовой продолжают набирать обороты. Так, несколько дней назад в Сети появилось интервью телеведущей, где она рассказала, как Полина сильно ударила ее ногой в грудь, что пришлось вызывать скорую помощь. Однако девочка категорически отрицает эти обвинения и заявляет, что "мама сочиняет всякий бред, только для того, чтобы попиариться".

Конфликт между Даной Борисовой и ее 11-летней дочерью произошел из-за того, что поведение девочки начало резко меняться. Она стала ругаться матом, в том числе в школе, капризничать, вести себя агрессивно. Для того, чтобы совладать с ребёнком, телеведущая отключила её от интернета и ограничила в карманных деньгах. Но всё это привело к ещё большему обострению ситуации, так что дело дошло даже до рукоприкладства со стороны подростка. После чего Полина ушла жить к дедушке, а Борисова полетела в Тайланд в клинику, где ранее проходила лечение от наркозависимости. Телеведущая честно призналась, что опасается срыва из-за напряженных отношений в семье.

Впрочем, и сама Полина не стала молчать. С помощью Инстаграм она поделилась с подписчиками своей версией событий. По её словам, Дана придумала всю эту небылицу с избиением чтобы попиариться, но на самом деле ничего подобного не было. "Да, мы поругались", - призналась девочка. "Но я никого не била!" А конфликт произошел из-за того, что "мать начала сочинять какой-то бред". Сейчас же Полина всячески пытается дозвониться до матери, но та не берёт трубку и не отвечает на SMS. Девочка жалуется, что не может попасть домой хотя бы для того, чтобы забрать свои вещи и учебники.

Со своей стороны Дана Борисова старается относиться к конфликту с Полиной хладнокровно. Ведущая проводит время в Тайланде с максимальной пользой для своего психического здоровья. Там она общается с психологами, которые и советуют ей не терпеть столь вызывающее поведение Полины и продолжать настаивать на извинениях. "Сюсюкать нельзя", - заявила телеведущая, и назвала свою дочь вруньей и хамкой.