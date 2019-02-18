Марат Башаров возмущен: о разводе с супругой он узнал из интернета

Супруга Марата Башарова на днях объявила о том, что она разводится. Елизавета сделала это, опубликовав пост в инстаграме. Как оказалось, до этого момента свое решение Марату она не озвучивала. Происходящее стало для актера большим сюрпризом. О том, что скоро предстоит бракоразводный процесс, он, как и остальные пользователи, прочел в инстаграме своей супруги.

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Башаров не сдержался. В гневе он заявил, что на протяжении последнего месяца жена его отдыхает вместе с ребенком и своей подругой в Таиланде. Он, тем временем, трудится в Москве и регулярно переводит им деньги.

Мужчина предположил, что таким странным образом на Елизавету повлиял тайский массаж и потребовал от нее не носить больше его фамилию.

К ставшему публичным конфликту подключилась теща актера. В словесной перепалке на странице артиста она начала делить имущество. Немного остыв, мужчина удалил публикацию.

Напомним, что о проблемах в семье нынешняя жена Марата объявила на прошлой неделе. Причиной она назвала зависимость мужа от алкоголя и рукоприкладство. Также женщина пояснила, что долгое время замалчивала о происходящем внутри семьи, поскольку ей было стыдно. Сам же Башаров не видел в их взаимоотношениях ничего сверх обычного.

Причиной развода Башарова с предыдущей женой также стало злоупотребление алкоголем и рукоприкладство. Тогда Екатерина Архарова попала в больницу с диагнозом перелом носа и сотрясение мозга.