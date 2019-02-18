Марат Башаров возмущен: о разводе с супругой он узнал из интернета
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Супруга Марата Башарова на днях объявила о том, что она разводится. Елизавета сделала это, опубликовав пост в инстаграме. Как оказалось, до этого момента свое решение Марату она не озвучивала. Происходящее стало для актера большим сюрпризом. О том, что скоро предстоит бракоразводный процесс, он, как и остальные пользователи, прочел в инстаграме своей супруги.
Башаров не сдержался. В гневе он заявил, что на протяжении последнего месяца жена его отдыхает вместе с ребенком и своей подругой в Таиланде. Он, тем временем, трудится в Москве и регулярно переводит им деньги.
Мужчина предположил, что таким странным образом на Елизавету повлиял тайский массаж и потребовал от нее не носить больше его фамилию.
К ставшему публичным конфликту подключилась теща актера. В словесной перепалке на странице артиста она начала делить имущество. Немного остыв, мужчина удалил публикацию.
Напомним, что о проблемах в семье нынешняя жена Марата объявила на прошлой неделе. Причиной она назвала зависимость мужа от алкоголя и рукоприкладство. Также женщина пояснила, что долгое время замалчивала о происходящем внутри семьи, поскольку ей было стыдно. Сам же Башаров не видел в их взаимоотношениях ничего сверх обычного.
Причиной развода Башарова с предыдущей женой также стало злоупотребление алкоголем и рукоприкладство. Тогда Екатерина Архарова попала в больницу с диагнозом перелом носа и сотрясение мозга.
Краткая информация о Марате Башарове
Имя: Марат Башаров
Отчество: Алимжанович
День рождения: 22.08.1974
Возраст: 44 года
Место рождения: Москва
Рост: 184 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Тигр
Деятельность: актер, телеведущий
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Елизавета поступила правильно, не обсудив решение с мужем? 4
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Мила / 19.02.19 09:44Как же он раньше мне нравился, и какой же чудак оказался на букву м.
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Тамада / 18.02.19 20:27Не исключено, что на так сделала, т.к. боится (за свою жизнь и что ребенка может отобрать). А дистанционно началась шумиха, он уже во внимании прессы и общественности.
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Micha / 18.02.19 19:47Почему он до сих пор на свободе? Или хотя бы не в психбольнице для лечения алкоголизма и агрессии? Конечно, он не видит ничего необычного в их отношениях, он всех своих жён бил, бьёт и будет бить. Для него это нормально. А женщины сами виноваты, каждый раз со скандалом разводится и находится следующая, которая за него выходит и думает, что с ней то всё будет по-другому. Он больной человек, ему лечиться надо, а не жениться и детей заводить.
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Sun / 18.02.19 15:03Добрая подруга насоветовала))))