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Марат Башаров возмущен: о разводе с супругой он узнал из интернета


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Супруга Марата Башарова на днях объявила о том, что она разводится. Елизавета сделала это, опубликовав пост в инстаграме. Как оказалось, до этого момента свое решение Марату она не озвучивала. Происходящее стало для актера большим сюрпризом. О том, что скоро предстоит бракоразводный процесс, он, как и остальные пользователи, прочел в инстаграме своей супруги.

Башаров не сдержался. В гневе он заявил, что на протяжении последнего месяца жена его отдыхает вместе с ребенком и своей подругой в Таиланде. Он, тем временем, трудится в Москве и регулярно переводит им деньги.

Мужчина предположил, что таким странным образом на Елизавету повлиял тайский массаж и потребовал от нее не носить больше его фамилию.

К ставшему публичным конфликту подключилась теща актера. В словесной перепалке на странице артиста она начала делить имущество. Немного остыв, мужчина удалил публикацию.

Напомним, что о проблемах в семье нынешняя жена Марата объявила на прошлой неделе. Причиной она назвала зависимость мужа от алкоголя и рукоприкладство. Также женщина пояснила, что долгое время замалчивала о происходящем внутри семьи, поскольку ей было стыдно. Сам же Башаров не видел в их взаимоотношениях ничего сверх обычного.

Причиной развода Башарова с предыдущей женой также стало злоупотребление алкоголем и рукоприкладство. Тогда Екатерина Архарова попала в больницу с диагнозом перелом носа и сотрясение мозга.

Краткая информация о Марате Башарове

Имя: Марат Башаров

Отчество: Алимжанович

День рождения: 22.08.1974

Возраст: 44 года

Место рождения: Москва

Рост: 184 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актер, телеведущий

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1 Не нравится 1 Нравится 18.02.2019 Теги: марат Башаров

Как вы считаете, Елизавета поступила правильно, не обсудив решение с мужем? 4  

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  • Мила / 19.02.19 09:44
    -
    0
    +
    Как же он раньше мне нравился, и какой же чудак оказался на букву м.
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  • Тамада / 18.02.19 20:27
    -
    6
    +
    Не исключено, что на так сделала, т.к. боится (за свою жизнь и что ребенка может отобрать). А дистанционно началась шумиха, он уже во внимании прессы и общественности.
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  • Micha / 18.02.19 19:47
    -
    11
    +
    Почему он до сих пор на свободе? Или хотя бы не в психбольнице для лечения алкоголизма и агрессии? Конечно, он не видит ничего необычного в их отношениях, он всех своих жён бил, бьёт и будет бить. Для него это нормально. А женщины сами виноваты, каждый раз со скандалом разводится и находится следующая, которая за него выходит и думает, что с ней то всё будет по-другому. Он больной человек, ему лечиться надо, а не жениться и детей заводить.
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  • Sun / 18.02.19 15:03
    -
    -2
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    Добрая подруга насоветовала))))
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