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Жена Марата Башарова сообщила о расставании с актером


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Елизавета Шевыркова, нынешняя супруга Марата Башарова, приняла решение подать на развод. Девушка призналась, что всеми силами стремилась сохранить брак, и верила, что муж ради их маленького ребёнка изменится в лучшую сторону.  А главное, избавится от своего пагубного пристрастия к алкоголю. Но, судя по всему, этого не произошло и Лиза решилась разорвать отношения с актером.

Этой новостью она поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram. Там девушка призналась, что любила мужа искренне и всей душой, глубоко погружалась в эти отношения. Изначально она вообще не верила в слухи, которые ходили вокруг актера, и была уверена в том, что он изменился и осознал всё свои прошлые ошибки. Однако жизнь очень быстро расставила все по своим местам.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Есть вещи о которых не хочется рассказывать... Потому что это не повод для гордости и радости.Это боль и разочарование. Я полюбила искренне и чисто, с большим наслаждением падала в эти отношения. Я как и любая другая девушка верила в сказку и мечтала о ней. Да, я отказывалась верить слухам и была уверенна на 100% ,что такого просто не может быть...Я верила в человека. Не может быть ,чтобы у этой медали было две стороны. Но увы...Позже я свято верила,что любовь может всё изменить,исправить,излечить.Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдёт в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и всё хорошо. Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей,ради своей карьеры. Много было хорошего, много было вложено сил, терпения и любви. Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни это наш сын Марсель. Ради него надеюсь ,что мы сохраним хорошие, дружеские отношения. 🖤 #маратбашаров #мармарыч

Публикация от Елизавета Башарова (@elizavetabasharova)

Основной причиной расставания Елизавета называет пристрастие Марата к алкоголю. Девушка признается, что она пыталась уговорить мужа обратиться к специалистам, но из этого ничего не вышло - у него не было желания лечиться, чтобы покончить с этой вредной привычкой. Естественно, не может забыть Шевыркова и конец 2018 года, когда Башаров, ударив ее, сломал ей нос. Напомним, что после этого Лиза попала в больницу. А о рукоприкладстве журналистам сообщил её брат. Однако, даже после этого девушка верила, что всё ещё можно исправить, ведь в семье растет сын. Именно поэтому она не стала писать заявление в полицию. Долго она надеялась, что Марат найдёт в себе силы и прокомментирует случившееся. Но, вернувшись с горнолыжного курорта, актер предпочел сделать вид, что ничего не произошло.

Также, в интервью журналистам Елизавета призналась, что этот случай избиения не был единичным. Оказывается, за те несколько лет, что они жили вместе, актёр стал ещё жестче и требовательнее. "Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно было говорить", - призналась Лиза своим подписчикам.

 

Краткая информация о Марате Башарове

Имя: Марат Башаров

Отчество: Алимжанович

День рождения: 22.08.1974

Возраст: 44 года

Место рождения: Москва

Рост: 184 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Тигр

Деятельность: актер, телеведущий

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4 Не нравится 3 Нравится 16.02.2019 Теги: марат Башаров

А как вы думаете, правильно ли поступает Лиза? 5  

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  • 111111 / 16.02.19 21:48
    -
    2
    +
    Просто он - неудачник...
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  • Лена Москва / 16.02.19 20:38
    -
    10
    +
    Вот уже интересно. Когда появится женщина, которая посадит его за побои. Пока все чинят свои сломанные носы по очереди. Вот тогда и излечится от алкоголизма сразу. А так. Баб много пей, лупи, ахай по желанию. Можно на выбор, а можно и все сразу. И ничего. Починятся и на выход и можно снова выбирать целую и влюбленную.
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  • Екатерина П. Саратовская обл. / 16.02.19 19:26
    -
    2
    +
    Лиза, молодец, что решилась на этот шаг. Башаров не тот мужчина, который сделает тебя счастливой. А осталась бы с ним дальше, рисковала бы здоровьем психическим ребенка. Обычно дети тяжело воспринимают скандалы между родителями. А если бы он ударил тебя у него на глазах, травма у мальчика была бы на всю жизнь. А сердце поболит и перестанет. Встретишь еще достойного человека.
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  • МарусЯ / 16.02.19 18:55
    -
    3
    +
    Мне вот интересно, что вообще у Башарова в голове?! Третья жена уходит из-за его алкоголизма и побоев. Неужели нет желания что-то изменить в своей жизни? Хотя бы попытаться?! Откуда такая жестокость к женщинам, которые рядом с тобой живут?
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  • Миланет / 16.02.19 17:56
    -
    3
    +
    Конечно на все 100 % правильно поступает! Ради себя, ради сына ей надо не то что уходить, бежать! Это не мужчина, это страшное существо, которое чувствует вседозволенность и безнаказанность. И тут надо было после первого раза, когда он ей руку повредил, хватать сынишку и уходить как можно быстрее. Но вот любила она его и верила во что-то там хорошее. Как итог - все к разводу и пришло.
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