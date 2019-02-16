Жена Марата Башарова сообщила о расставании с актером

Елизавета Шевыркова, нынешняя супруга Марата Башарова, приняла решение подать на развод. Девушка призналась, что всеми силами стремилась сохранить брак, и верила, что муж ради их маленького ребёнка изменится в лучшую сторону. А главное, избавится от своего пагубного пристрастия к алкоголю. Но, судя по всему, этого не произошло и Лиза решилась разорвать отношения с актером.

Этой новостью она поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram. Там девушка призналась, что любила мужа искренне и всей душой, глубоко погружалась в эти отношения. Изначально она вообще не верила в слухи, которые ходили вокруг актера, и была уверена в том, что он изменился и осознал всё свои прошлые ошибки. Однако жизнь очень быстро расставила все по своим местам.

Основной причиной расставания Елизавета называет пристрастие Марата к алкоголю. Девушка признается, что она пыталась уговорить мужа обратиться к специалистам, но из этого ничего не вышло - у него не было желания лечиться, чтобы покончить с этой вредной привычкой. Естественно, не может забыть Шевыркова и конец 2018 года, когда Башаров, ударив ее, сломал ей нос. Напомним, что после этого Лиза попала в больницу. А о рукоприкладстве журналистам сообщил её брат. Однако, даже после этого девушка верила, что всё ещё можно исправить, ведь в семье растет сын. Именно поэтому она не стала писать заявление в полицию. Долго она надеялась, что Марат найдёт в себе силы и прокомментирует случившееся. Но, вернувшись с горнолыжного курорта, актер предпочел сделать вид, что ничего не произошло.

Также, в интервью журналистам Елизавета призналась, что этот случай избиения не был единичным. Оказывается, за те несколько лет, что они жили вместе, актёр стал ещё жестче и требовательнее. "Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно было говорить", - призналась Лиза своим подписчикам.