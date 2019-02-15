Дана Борисова рассказала, что дочь ударила ее ногой в грудь

Тем, кто следит за жизнью телеведущей Даны Борисовой известно, что совсем недавно между ней и ее одиннадцатилетней дочерью Полиной произошла крупная ссора, в результате которой девочка ушла из дома и перебралась к дедушке. Но, как оказалось, тогда мать рассказала далеко не все о скандальном поведении своего чада.

Со слов расстроенной телеведущей становится ясно, что Полина уже некоторое время назад начала демонстрировать по-настоящему хамское отношение и к ней, и к бабушке. Девочка не стесняясь ругалась матом, грубила, переговаривалась, вела себя агрессивно. А когда позвонила учительница и сообщила, что подобное поведение Поля демонстрирует и в школе, Борисова поняла, что пора принимать меры. И в первую очередь она ограничила ей карманные деньги и доступ к Сети, поменяв пароль от wi-fi в квартире, а также отключив мобильный интернет в телефоне девочки. После чего в семье разгорелась настоящая война.

Как утверждает Дана, она неоднократно пыталась поговорить с дочерью о её поведении. Но подросток не хотел идти на контакт. И в одну из таких попыток начать диалог Борисова получила удар в грудь ногой. Для женщины это было настолько неожиданно и больно, что она согнулась пополам и едва не потеряла сознание. Впрочем, состояние мамы нисколько не вызвало у Полины сочувствия и она просто собралась и ушла из дома. Из-за случившегося у Борисовой поднялось давление и она вынуждена была вызвать скорую. Врачи посоветовали Дане снять побои и обратиться в полицию. Но, по понятным причинам, делать этого она не стала.

На следующий день телеведущая все же попыталась встретиться со своей дочерью и поговорить по-взрослому. Но из этого ничего не вышло, девочка просто публично нахамила матери. А чуть позже Дана узнала, что оказывается Полину во всем этом поддерживает отец - Максим Аксёнов.

Несколько дней спустя, после того, как о случившемся стало известно на всю страну, Борисову вызвали в органы опеки. О чем там шёл разговор - неизвестно, но вышла телеведущая оттуда расстроенной. Впрочем, так просто она сдаваться не собирается, и единственной возможностью для Поли вернуться домой станут извинения.