Дана Борисова рассказала, что дочь ударила ее ногой в грудь
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Тем, кто следит за жизнью телеведущей Даны Борисовой известно, что совсем недавно между ней и ее одиннадцатилетней дочерью Полиной произошла крупная ссора, в результате которой девочка ушла из дома и перебралась к дедушке. Но, как оказалось, тогда мать рассказала далеко не все о скандальном поведении своего чада.
Со слов расстроенной телеведущей становится ясно, что Полина уже некоторое время назад начала демонстрировать по-настоящему хамское отношение и к ней, и к бабушке. Девочка не стесняясь ругалась матом, грубила, переговаривалась, вела себя агрессивно. А когда позвонила учительница и сообщила, что подобное поведение Поля демонстрирует и в школе, Борисова поняла, что пора принимать меры. И в первую очередь она ограничила ей карманные деньги и доступ к Сети, поменяв пароль от wi-fi в квартире, а также отключив мобильный интернет в телефоне девочки. После чего в семье разгорелась настоящая война.
Как утверждает Дана, она неоднократно пыталась поговорить с дочерью о её поведении. Но подросток не хотел идти на контакт. И в одну из таких попыток начать диалог Борисова получила удар в грудь ногой. Для женщины это было настолько неожиданно и больно, что она согнулась пополам и едва не потеряла сознание. Впрочем, состояние мамы нисколько не вызвало у Полины сочувствия и она просто собралась и ушла из дома. Из-за случившегося у Борисовой поднялось давление и она вынуждена была вызвать скорую. Врачи посоветовали Дане снять побои и обратиться в полицию. Но, по понятным причинам, делать этого она не стала.
На следующий день телеведущая все же попыталась встретиться со своей дочерью и поговорить по-взрослому. Но из этого ничего не вышло, девочка просто публично нахамила матери. А чуть позже Дана узнала, что оказывается Полину во всем этом поддерживает отец - Максим Аксёнов.
Несколько дней спустя, после того, как о случившемся стало известно на всю страну, Борисову вызвали в органы опеки. О чем там шёл разговор - неизвестно, но вышла телеведущая оттуда расстроенной. Впрочем, так просто она сдаваться не собирается, и единственной возможностью для Поли вернуться домой станут извинения.
Краткая информация о Дане Борисовой
Имя: Дана Борисова
Отчество: Александровна
День рождения: 13.06.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: Мозырь, Беларусь
Рост: 170 см
Вес: 58 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: телеведущая, актриса
Фотографии
Фотографии
А что вы думаете об агрессивном поведении Полины? 3
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Я / 15.02.19 20:44Непростая ситуация. С одной стороны явные капризы ребенка, с которыми естественно следует бороться. А с другой стороны страх потерять дочь, которую только недавно вернула, муж бывший в числе врагов, который ребенка против науськивает и, как вишенка на торте, органы опеки, готовые чуть что девочку забрать. Вот и приходится Борисовой терпеть от любимой дочурки побои. Как говориться, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. И сделать практически нельзя ничего, кроме уговоров.
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Мари / 15.02.19 20:18Избалованный подросток, которому, пардон, все в попу дули. И то, что девочка свою мать наркоманкой назвала, тоже вполне закономерно. (Я не говорю, что это хорошо и правильно, а именно закономерно!). Конечно, ошибки совершают все, но Дане в первую очередь следовало думать о дочери и ее будущем, прежде чем прикасаться к запрещенным веществам.Подростки же редко бывают мудрыми, вот ситуация Борисовой и аукается. Сейчас ей следует проявить терпение. Дочь обязательно вернется.