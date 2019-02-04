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Пожар в квартире дочки Юрия Башмета привел к гибели четверых человек


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В ночь с 3 на 4 февраля в элитной столичной многоэтажке, расположенной на Никитском бульваре, произошло возгорание. Огонь быстро распространился по квартирам. В общей сложности пострадало около 2 тыс. квадратных метров. Больше всего досталось четвертому и пятому этажу. По предварительной информации, эпицентром возгорания стала квартира дочки Юрия Башмета.

Сама Ксения не пострадала, но пожар унес жизни четырех человек. Еще четверо были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Всего же специалистами были эвакуированы 42 человека из них 8 детей.

На данный момент у следствия имеется две версии. По одной из них, нагрузку не выдержала электропроводка. Дом был возведен еще до революции и, вполне вероятно, что проводка была заменена на современную не во всех квартирах. По второй, произошел взрыв газа. На эту версию специалистов навели показания свидетелей, утверждающих, что перед началом пожара был слышен громкий хлопок.

Истинную причину возгорания уполномоченным специалистам предстоит еще выявить. Известно, что в элитном доме располагаются квартиры многих звезд: Никаса Сафронова, Любови Казарновской, а также Ингеборги Дапкунайте. Сами они еще никак не комментировали произошедшее. Пострадало ли их жилье, также неизвестно.


12 Не нравится 6 Нравится 04.02.2019 Теги: Юрий Башмет

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