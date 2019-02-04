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Федор Добронравов оказался в больнице в предынсультном состоянии


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Актёр Федор Викторович Добронравов снова оказался в больнице. К великому огорчению его поклонников, он не смог выйти на сцену Рязанского театра драмы из-за того, что его состояние резко ухудшилось.

Как сообщают врачи, у Народного артиста России вновь возникло предынсультное состояние.  Незадолго до начала спектакля "Ловушка для мужа", где Федор Викторович играет главную роль, он почувствовал себя плохо и стал измерять давление. Оказалось, что оно буквально зашкаливает. Тут же организаторы мероприятия вызвали актеру скорую помощь, которая экстренно его госпитализировала.

О том, что Добронравов не выйдет на сцену, зрителем сообщила его коллега - Татьяна Васильева. Актриса также заявила, что при желании они могут сдать билеты, ведь встреча с любимым артистом не состоится. А следом за Рязанью было отменено выступление Федора Викторовича и в Туле.  Хотя, поначалу сообщалось, что он все-таки примет участие в заявленном спектакле. Однако вскоре руководство театра сообщило, что на сцену выйдут все артисты, кроме Федора Добронравова.

Напомним, что в прошлом году Федор Викторович уже перенес один инсульт. Тогда ему стало плохо прямо во время спектакля. К счастью, это очень быстро заметила Татьяна Васильева, ведь коллега совершенно не мог шевелить рукой. А чуть позже, во время антракта, она убедилась что у Добронравова налицо все первые признаки инсульта и вызвала скорую.

В настоящее время родственники состояние Федора Викторовича никак не комментируют.  А до этого сам артист подчеркивал, что теперь он внимательно следит за своим здоровьем - занимается регулярными физическими упражнениями, гуляет на свежем воздухе и посещает бассейн. Теперь же поклонникам остаётся надеяться, что этот кризис тоже быстро минует и они вновь скоро увидят любимого артиста на сцене.

Краткая информация о Федоре Добронравове

Имя: Федор Добронравов

Отчество: Викторович

День рождения: 11.09.1961

Возраст: 57 лет

Место рождения: г. Таганрог

Рост: 186 см

Вес: 90 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: актер театра и кино

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0 Не нравится 0 Нравится 04.02.2019 Теги: Федор Добронравов

А вам нравится сериал "Сваты"? 5  

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  • Персикова / 05.02.19 12:24
    -
    1
    +
    И тут одной рукой 3 коммента и с разницей в минуты.... Ну, Клео , до чего вы опустились ?
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  • игорь / 05.02.19 06:55
    -
    0
    +
    да их там все равно целый клан
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  • Елена Рязань / 04.02.19 20:36
    -
    0
    +
    Я как раз из Рязани. И кстати, планировала сходить на спектакль "Ловушка для мужа". Своего молодого человека все уговаривала купить билет. Но у него случилась командировка на эти дни и мы никуда не пошли. А хотела сходить на постановку именно из-за Добронравова. Уж очень он харизматичный актер, хотелось посмотреть на него на сцене в живую. Но, видимо пока не судьба. Очень надеюсь, что когда он поправится, то снова вернется в наш город и выступит при полном аншлаге.
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  • 777 / 04.02.19 20:31
    -
    0
    +
    И "Сваты", и другие работы с его участием - мне всё очень нравится. Он действительно замечательный актёр и безгранично талантливый человек. Хочется пожелать ему здоровья и скорейшего выздоровления.
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  • Марина / 04.02.19 20:26
    -
    0
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    Обожаю этого актера! Он просто неподражаем! Фёдор Викторович - выздоравливайте и берегите себя, на сколько это возможно.
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