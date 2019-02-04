Федор Добронравов оказался в больнице в предынсультном состоянии

Актёр Федор Викторович Добронравов снова оказался в больнице. К великому огорчению его поклонников, он не смог выйти на сцену Рязанского театра драмы из-за того, что его состояние резко ухудшилось.

Как сообщают врачи, у Народного артиста России вновь возникло предынсультное состояние. Незадолго до начала спектакля "Ловушка для мужа", где Федор Викторович играет главную роль, он почувствовал себя плохо и стал измерять давление. Оказалось, что оно буквально зашкаливает. Тут же организаторы мероприятия вызвали актеру скорую помощь, которая экстренно его госпитализировала.

О том, что Добронравов не выйдет на сцену, зрителем сообщила его коллега - Татьяна Васильева. Актриса также заявила, что при желании они могут сдать билеты, ведь встреча с любимым артистом не состоится. А следом за Рязанью было отменено выступление Федора Викторовича и в Туле. Хотя, поначалу сообщалось, что он все-таки примет участие в заявленном спектакле. Однако вскоре руководство театра сообщило, что на сцену выйдут все артисты, кроме Федора Добронравова.

Напомним, что в прошлом году Федор Викторович уже перенес один инсульт. Тогда ему стало плохо прямо во время спектакля. К счастью, это очень быстро заметила Татьяна Васильева, ведь коллега совершенно не мог шевелить рукой. А чуть позже, во время антракта, она убедилась что у Добронравова налицо все первые признаки инсульта и вызвала скорую.

В настоящее время родственники состояние Федора Викторовича никак не комментируют. А до этого сам артист подчеркивал, что теперь он внимательно следит за своим здоровьем - занимается регулярными физическими упражнениями, гуляет на свежем воздухе и посещает бассейн. Теперь же поклонникам остаётся надеяться, что этот кризис тоже быстро минует и они вновь скоро увидят любимого артиста на сцене.