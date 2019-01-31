Максим Галкин ответил на критику Лии Ахеджаковой

Те, кто внимательно следит за новостями, знают, что буквально пару дней назад известная актриса,"королева эпизода" Лия Ахеджакова дала интервью, в котором негативно высказалась о шутках Максима Галкина в ее адрес. По мнению артистки, шоумен не имеет никакого права смеяться над ней, ее судьбой, и тем более над ее гражданской позицией. Естественно, Максим тут же поспешил ответить на такие претензии.

В первую очередь юморист поблагодарил 80-летнюю актрису за высокую оценку его творчества и признание таланта. Однако, с некоторыми "пунктами обвинения" он категорически не согласен. Так, шоумен заявил, что он никогда не ставит себе целей поиздеваться или высмеять кого-либо в своих монологах. Конечно, Галкин признаёт, что он занимается политической сатирой и такие "непримиримые борцы с режимом", как Лия Меджидовна всегда желанные герои его пародий. Но естественно, это не предусматривает никаких издевательств над судьбой или личностью человека.

Более того, Галкин утверждает, что яркая манера Лии Меджидовны подавать себя позволяет ему создавать очень интересные и узнаваемые образы, которые безгранично любимы зрителями. Отдельно Максим отметил, что очень часто он пародирует и Путина. И в его подаче президент получается значительно комичнее, чем является на самом деле. Ну и в заключении артист добавил, что считает Лию Ахеджакову достойной пародий. А уж нравится это, или нет - вопрос второй.

Что же касается той самой имитации на сцене Современника, то здесь юморист заметил, что сценка была воспринята публикой очень положительно. Более того, большинство зрителей, сидящих в зале, знали Лию Меджидовну лично. Также Галкин напомнил, что актриса и сама была в тот день в числе почетных гостей, так что свою пародию он отыграл, в том числе и для неё. А самое главное, всё это было не за глаза. Так что никакого намерения спекулировать на имени знаменитой актрисы, по словам Галкина, он не имел.