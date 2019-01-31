Максим Галкин ответил на критику Лии Ахеджаковой
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Те, кто внимательно следит за новостями, знают, что буквально пару дней назад известная актриса,"королева эпизода" Лия Ахеджакова дала интервью, в котором негативно высказалась о шутках Максима Галкина в ее адрес. По мнению артистки, шоумен не имеет никакого права смеяться над ней, ее судьбой, и тем более над ее гражданской позицией. Естественно, Максим тут же поспешил ответить на такие претензии.
В первую очередь юморист поблагодарил 80-летнюю актрису за высокую оценку его творчества и признание таланта. Однако, с некоторыми "пунктами обвинения" он категорически не согласен. Так, шоумен заявил, что он никогда не ставит себе целей поиздеваться или высмеять кого-либо в своих монологах. Конечно, Галкин признаёт, что он занимается политической сатирой и такие "непримиримые борцы с режимом", как Лия Меджидовна всегда желанные герои его пародий. Но естественно, это не предусматривает никаких издевательств над судьбой или личностью человека.
Сегодня было опубликовано интервью Лии Ахеджаковой, где она критикует меня за пародию на неё. Вы можете полистать видео, я разместил фрагмент интервью Лии Меджидовны, а также отрывки из номера, о котором идёт речь. Ниже моё обращение к прославленной актрисе. Уважаемая Лия Меджидовна, спасибо, что не отказываете мне в таланте, но не лишайте меня права на свободу слова и самовыражения, за что Вы же сами много лет боретесь. Целью моих пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было. Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении. Занимаюсь я и политической сатирой, а соответственно Вы как давний непримиримый борец с режимом - желанный участник моих пародий, тем более Ваша яркая манера талантливой актрисы позволяет это делать интересно и узнаваемо. Конечно, пародии присущ гротеск и Вы в жизни говорите несколько по-другому, весомее и серьёзнее, но и Путин в моём изображении гораздо комичнее, чем оригинал. Я могу нравиться или нет, но я делаю то, что по моему усмотрению достойно пародии. И Вы её достойны, как и наш президент, и другие участники политического процесса. Пародия и сатира - это часть того свободного общества, за которое Вы выступаете. А сделано это убедительно или нет - решает публика, и зал на юбилее Галины Борисовны Волчек воспринял пародию на Вас, не побоюсь этого слова, восторженно, что особенно ценно, так как среди зрителей были в основном люди, знающие Вас лично, Вы в интервью не упомянули, что также были в зале, я изображал Вас не за глаза. Я не имел никакого намерения спекулировать на Вашем имени, а хотел исключительно порадовать Вас и Ваших коллег.
Более того, Галкин утверждает, что яркая манера Лии Меджидовны подавать себя позволяет ему создавать очень интересные и узнаваемые образы, которые безгранично любимы зрителями. Отдельно Максим отметил, что очень часто он пародирует и Путина. И в его подаче президент получается значительно комичнее, чем является на самом деле. Ну и в заключении артист добавил, что считает Лию Ахеджакову достойной пародий. А уж нравится это, или нет - вопрос второй.
Что же касается той самой имитации на сцене Современника, то здесь юморист заметил, что сценка была воспринята публикой очень положительно. Более того, большинство зрителей, сидящих в зале, знали Лию Меджидовну лично. Также Галкин напомнил, что актриса и сама была в тот день в числе почетных гостей, так что свою пародию он отыграл, в том числе и для неё. А самое главное, всё это было не за глаза. Так что никакого намерения спекулировать на имени знаменитой актрисы, по словам Галкина, он не имел.
Краткая информация о Максиме Галкине
Имя: Максим Галкин
Отчество: Александрович
День рождения: 18.06.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: Наро-Фоминский район, Московская обл.
Рост: 178 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: юморист, шоумен
Фотографии
Фотографии
А вам нравятся пародии Максима Галкина? 6
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Ники / 01.02.19 08:11просмотрела видео, ничего криминального, все в норме, чего Ахеджакова на него взъелась, если бы другого пародировал, она бы ничего не сказала
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Никольски / 01.02.19 10:56Да просто о себе напомнить. Он же ее в своем монологе не назвал, а работал на ее образе из " Служебного романа" . Вот и обиделась. И о ВВП он гораздо более иронично прошелся. Нет же. Надо пукнуть на всю страну о себе. Вдруг , кто не понял. Фильм то старый.
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Маргарита Волошина / 01.02.19 00:44Шоумен талантливый. Но местами он реально перегибает палку.
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99999 / 31.01.19 16:58Отличный юморист! Чего придрались к человеку?!
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Сергей / 31.01.19 16:57Далеко не всё, что делает Галкин, лично мне нравится, но, некоторые его пародии действительно смешные. А вот политики я бы ему тоже советовал остерегаться. Дело это неблагодарное и не все такие шутки правильно воспринимают. Время сейчас непростое, люди очень сильно расходятся во взглядах и спекулировать на этом не стоит.
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Галина Пенза / 31.01.19 16:54Вообще, сложно отрицать, что Максим Галкин очень талантливый артист. Хотя некоторые его пародии действительно "на грани". Но Лие Ахеджаковой здесь обижаться, по большому счёту, не на что. Он же действительно не оскорбил ее, как человека, или как актрису, а просто "проехался" по политическим взглядам. Но, в конце концов она же сама в открытую их афиширует, а значит будь готова к тому, что все, кому не лень будут и насмехаться и издеваться. Лично я сама неоднократно встречала фото-жабы а интернете, "лицом" которых была Лия Меджидовна. Цеплялись в основном к ее громким политическим заявлениям.