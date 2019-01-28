Елена Степаненко была замечена на консультации у пластического хирурга
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Официально Елена Степаненко и Евгений Петросян уже разведены, но споры между ними еще не улажены. Процесс о разделе совместного нажитого имущества продолжается. Непосредственного участия в нем юмористы не принимают. Вместо них в суде появляются адвокаты. Евгений Ваганович и его бывшая супруга предпочитают заниматься работой и личными делами. Так, Елена решилась на серьезную операцию.
Такой вывод сделали журналисты, в чьи руки попала свежая видеозапись. Сделана она была очевидцами в столичном институте, специализирующемся на челюстно-лицевой хирургии. На кадрах видно, как в кабинет пластического хирурга входит Елена Степаненко вместе со своей помощницей. В помещении женщины проводят примерно около часа и после выходят из него. При этом на лице юмористки видны следы разметки от хирургического маркера.
Журналисты предположили, что после развода Елена Степаненко решила сделать круговую подтяжку лица. Женщина известна тем, что следит за своей внешностью. Порядка 10 лет назад она сильно похудела, изменила прическу и визуально помолодела. Очевидно, теперь артистка решила побороться за молодость более радикальным способом. Сама Елена данную информацию никак не комментировала.
Напомним, что Евгений Ваганович не так давно отправился в Барселону вместе со своей юной помощницей. Именно ее называют причиной ставшего скандальным развода.
Краткая информация о Елене Степаненко
Имя: Елена Степаненко
Отчество: Григорьевна
День рождения: 08.04.1953
Возраст: 65 лет
Место рождения: г. Волгоград
Рост: 168 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Змея
Деятельность: артистка разговорного жанра
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Елене стоит делать операцию? 4
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Marina / 28.01.19 13:16Лицо – ее рабочий инструмент. Естественно, имея возможность, она хочет себя же улучшить.
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Радистка / 28.01.19 13:13Был бы мужчина рядом, понимаю еще. Но она же одна. К чему этот риск неоправданный.
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Лисовая Анна / 28.01.19 13:29Успокойтесь, у женщины ни котенка, ни ребенка, зато есть состояние. Что хочет, то и делает.
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Васаби / 28.01.19 14:43Именно что нет мужчины рядом. Сейчас совем глаза натягет на затылок и купит себе юношу. Чем она хуже Бондарчукини с ее альфонсом и прочими разведенными дамами? У них у каждой первой план - пластика+ мальчик.
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