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Елена Степаненко была замечена на консультации у пластического хирурга


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Официально Елена Степаненко и Евгений Петросян уже разведены, но споры между ними еще не улажены. Процесс о разделе совместного нажитого имущества продолжается. Непосредственного участия в нем юмористы не принимают. Вместо них в суде появляются адвокаты. Евгений Ваганович и его бывшая супруга предпочитают заниматься работой и личными делами. Так, Елена решилась на серьезную операцию.

Такой вывод сделали журналисты, в чьи руки попала свежая видеозапись. Сделана она была очевидцами в столичном институте, специализирующемся на челюстно-лицевой хирургии. На кадрах видно, как в кабинет пластического хирурга входит Елена Степаненко вместе со своей помощницей. В помещении женщины проводят примерно около часа и после выходят из него. При этом на лице юмористки видны следы разметки от хирургического маркера.

Журналисты предположили, что после развода Елена Степаненко решила сделать круговую подтяжку лица. Женщина известна тем, что следит за своей внешностью. Порядка 10 лет назад она сильно похудела, изменила прическу и визуально помолодела. Очевидно, теперь артистка решила побороться за молодость более радикальным способом. Сама Елена данную информацию никак не комментировала.

Напомним, что Евгений Ваганович не так давно отправился в Барселону вместе со своей юной помощницей. Именно ее называют причиной ставшего скандальным развода.

Краткая информация о Елене Степаненко

Имя: Елена Степаненко

Отчество: Григорьевна

День рождения: 08.04.1953

Возраст: 65 лет

Место рождения: г. Волгоград

Рост: 168 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: артистка разговорного жанра

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3 Не нравится 0 Нравится 28.01.2019 Теги: Елена Степаненко

Как вы считаете, Елене стоит делать операцию? 4  

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