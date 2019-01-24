Прохор Шаляпин подозревал, что его биологическим отцом был дед

Прохор Шаляпин оказался в центре очередного семейного скандала. Молодой человек пришел в студию к Андрею Малахову с громким заявлением: у него есть серьезные основания полагать, что его отцом на самом деле являлся дед.

Певец даже прошел ДНК-тест, чтобы убедиться в своих подозрениях. Ведь оказывается, что подобные слухи ходят вокруг него с детства. И даже родной отец - Андрей Захаренков всегда был уверен в том, что Прохор на самом деле ему не сын, а брат. Возможно, именно этим и объяснялось жестокое обращение Андрея Ивановича со своей семьёй. Из воспоминаний Прохора Шаляпина и его матери становится ясно, что мужчина много выпивал в молодости и поднимала руку на жену и маленького сына. И это при всём при том, что семья никогда не испытывала материальных трудностей.

Не смогла пролить свет на ситуацию и мама певца - Елена Колесникова. Женщина рассказала, что её свёкор Иван Андреевич действительно был любвеобильным человеком, хорошо к ней относился и даже симпатизировал. Более того, однажды, когда её муж Андрей был на работе в ночную смену, его отец всю ночь проспал на одном диване рядом с невесткой. Правда, Елена сразу дала понять, что они оба проснулись одетыми. Однако, на прямой вопрос, было ли у неё что-то со своим свёкром, или нет, женщина отвечать не стала.

Хотя, как оказалось, Прохора совершенно не смущает тот факт, что его биологическим отцом может оказаться дед. Напротив, молодой человек очень тепло вспоминает Ивана Андреевича, утверждая, что именно он-то всегда и занимался его воспитанием. В отличие от отца, который сыном совершенно не интересовался. При этом, Шаляпин понимает, что вся эта история очень некрасивая и если она подтвердится, то это негативно скажется на репутации матери, которую артист очень любит. Однако, узнать правду для него гораздо важнее.

Впрочем, ждать ответа долго не пришлось, и сданный накануне съемок ДНК-тест подтвердил, что биологическим отцом Прохора является всё-таки не дед, а Андрей Захаренков.