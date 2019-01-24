Бывший директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский решил открыть новый проект. Теперь мужчина будет заниматься проведением выездных бизнес-тренингов. Причём проходить они будут в весьма необычной обстановке.

То, что в 2015 году бывшие коллеги по шоу обвинили артиста в махинациях с гонорарами за выступления, Сергея похоже уже нисколько не смущает. Мужчина продолжает активно заниматься деятельностью, в том числе и творческой, много путешествует, а также преподает семинары и тренинги для начинающих бизнесменов. По его словам, это приносит ему удовольствие, наряду с активным отдыхом и любованием дикой природой.

И вот Нетиевский объявляет об открытии нового проекта. Оказывается, кто-то из друзей предложил ему совместить приятное с полезным и провести интерактивный мастер-класс в очередном путешествии для всех желающих научиться грамотно вести свое дело. Правда, сразу следует оговориться, что получить наставления от экс-директора "Уральских пельменей" - удовольствие не из дешевых. Ведь мероприятие будет проходить на Сейшельских островах, на огромной круизной яхте и продлится целых 10 дней. За это время Сергей проведет для начинающих (но уже хорошо зарабатывающих) предпринимателей мастер-класс не только по бизнесу, а также по актерскому мастерству. А еще он обещает раскрыть все свои секреты по ведению успешной бизнес-деятельности, преодолению страхов и умению импровизировать.

А тем временем на родине продолжаются судебные разбирательства по иску участников шоу к бывшему директору. Впрочем, сам Нетиевский с обвинениями категорически не согласен. И совсем недавно он заявил, что считает, что его бывшие коллеги перешли все возможные границы "из-за звездности и жажды денег".