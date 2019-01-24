Экс-директор "Уральских пельменей" занялся бизнесом на Сейшелах
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Бывший директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский решил открыть новый проект. Теперь мужчина будет заниматься проведением выездных бизнес-тренингов. Причём проходить они будут в весьма необычной обстановке.
То, что в 2015 году бывшие коллеги по шоу обвинили артиста в махинациях с гонорарами за выступления, Сергея похоже уже нисколько не смущает. Мужчина продолжает активно заниматься деятельностью, в том числе и творческой, много путешествует, а также преподает семинары и тренинги для начинающих бизнесменов. По его словам, это приносит ему удовольствие, наряду с активным отдыхом и любованием дикой природой.
И вот Нетиевский объявляет об открытии нового проекта. Оказывается, кто-то из друзей предложил ему совместить приятное с полезным и провести интерактивный мастер-класс в очередном путешествии для всех желающих научиться грамотно вести свое дело. Правда, сразу следует оговориться, что получить наставления от экс-директора "Уральских пельменей" - удовольствие не из дешевых. Ведь мероприятие будет проходить на Сейшельских островах, на огромной круизной яхте и продлится целых 10 дней. За это время Сергей проведет для начинающих (но уже хорошо зарабатывающих) предпринимателей мастер-класс не только по бизнесу, а также по актерскому мастерству. А еще он обещает раскрыть все свои секреты по ведению успешной бизнес-деятельности, преодолению страхов и умению импровизировать.
А тем временем на родине продолжаются судебные разбирательства по иску участников шоу к бывшему директору. Впрочем, сам Нетиевский с обвинениями категорически не согласен. И совсем недавно он заявил, что считает, что его бывшие коллеги перешли все возможные границы "из-за звездности и жажды денег".
Краткая информация о Сергее Нетиевском
Имя: Сергей Нетиевский
Отчество: Александрович
День рождения: 27.03.1971
Возраст: 47 лет
Место рождения: Басьяновский, Свердловская обл.
Рост: 182 см
Вес: 85 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Кабан
Деятельность: шоумен, телеведущий, продюсер
А вам нравились шоу "Уральских пельменей"? 3
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Алина Киров / 24.01.19 20:01Да ладно, ребята молодцы! Столько лет на сцене, на телевидении, высокие рейтинги и т. д. Очень жалко, что распались. А виной всему явно деньги. Не знаю, уж на сколько там виноват Нетиевский, но артист он неплохой. Думаю, и новый бизнес у него пойдет. Поклонников много, так что, народ потянется. Желаю ему удачи!
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Пчелка / 24.01.19 19:58Я всегда удивлялась, как и эти "Уральские пельмени" могли собирать полный зал. Ну ничего прикольного в их шутках не было! За все время две-три сценки можно насчитать, над которыми реально можно было посмеяться. Всё остальное - исключительная ерунда. А из состава мне нравились всего два человека - Слава Мясников и Сергей Ершов, что в "Реальных пацанах" снялся.
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Против ТВ / 24.01.19 19:53Нет, они мне никогда особо не нравились. И в первую очередь из-за своего юмора. Особенно в самом начале он у них был невероятно глупым. Потом стал чуть лучше, насколько могла судить, слушая и смотря фоном канал СТС, где этих "пельменей" крутили сутками напролёт. Сейчас, надеюсь перестали. Хотя, мне все равно, так как ТВ я уже не смотрю второй год ))