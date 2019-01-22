СМИ: Максим Виторган разбил нос Константину Богомолову

По сообщениям СМИ, вчера в одном из кафе, расположенном в центре Москвы, произошел конфликт между Максимом Виторганом и режиссером Константином Богомоловым. Как рассказали очевидцы, мужчины подрались на улице возле заведения, после чего режиссер зашел в кафе с разбитым носом.

Мужчина сразу удалился в уборную и привел себя в порядок, отказавшись от госпитализации. Что стало причиной драки, он сообщать не стал. Пользователи сети предположили, что стычка между мужчинами напрямую связана со слухами о разладе в семье Ксении Собчак и Максима Виторгана.

Напомним, слухи о том, что в паре не все хорошо, появились еще в декабре прошлого года. Причиной был назван факт появления у Ксении Собчак любовника. Об этом аудитории телеграмм-канала рассказала Божена Рынска. Она же поделилась информацией, что Новый год супруги вместе встречать не планируют. После этого скандально известный блогер открестилась от сказанных слов, но новогодние праздники пара действительно провела раздельно.

Максим находился в Европе, а Ксения предпочла отдыхать с подругами на Мальдивах. Сложив косвенные факты в одну шкатулку, поклонники стали сочувствовать обманутому мужу. Максим не выдержал и прокомментировал данную ситуацию. Он опубликовал видео, в котором грустно сообщил: «Все, разлетелись!». После этого актер перевал камеру смартфона на заспанную и завтракающую жену.

Между тем предполагаемый любовник Ксении официально все еще связан узами брака с Дарьей Мороз. Вместе супруги при этом не живут. Их отношения разладились давно. Пара пыталась сохранить семью ради ребенка, но из этого ничего не получилось.