Андрей Малахов осудил поведение Виктории Лопыревой

Скандальные слухи вокруг имени Виктории Лопыревой не утихают вот уже который день. А виной всему роман модели с мужем подруги. Если говорить конкретнее, то, как оказалось, Виктория вступила в отношения с бизнесменом Игорем Булатовым, который длительное время состоял в браке с Татевик Карапетян. Такой поступок Лопыревой вызвал у многих представителей шоу-бизнеса подлинное негодование, а некоторые из них даже прекратили с Викой общение.

Так, достаточно резко высказался в адрес беременной Лопыревой давний знакомый и друг Андрей Малахов. На её страничке в социальной сети Инстаграм ведущий оставил комментарий: "Виктория, я не знаю, от кого ребёнок, но от фото в интернете из Майами у меня шок! Извини, я отписываюсь от твоей страницы". Позже модель удалила эту запись Малахова вместе с еще огромным количеством гневных высказываний.

Спустя время и сам Андрей пояснил, что был неприятно удивлен, когда увидел вместе Вику и Игоря на отдыхе. А ещё ему вспомнился Николай Басков, который хотел взять Лопыреву в жёны. По признанию ведущего, он представляет, как сейчас разбито сердце певца и искренне сочувствует ему.

Помимо этого, Малахова до глубины души возмутило отношение Лопыревой к семье Карапетян, в дом которых она была вхожа. И ведь никому даже в голову не могло прийти, что Вика вступила в романтические отношения с супругом лучшей подруги, которая к тому же на момент начала их романа оказалась в положении. Впрочем, здесь Виктория попыталась оправдаться, заявив, что о беременности Таты ничего не знала.

Напомним, что чуть ранее негативно высказалась о романе Лопыревой и Булатова Ольга Бузова. Так, поющая ведущая, два года назад пережившая такую же ситуацию, заявила, что "спать с женатым мужчиной - это дно". И многие ее поклонники с этим согласились.