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Андрей Малахов осудил поведение Виктории Лопыревой


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Скандальные слухи вокруг имени Виктории Лопыревой не утихают вот уже который день. А виной всему роман модели с мужем подруги. Если говорить конкретнее, то, как оказалось, Виктория вступила в отношения с бизнесменом Игорем Булатовым, который длительное время состоял в браке с Татевик Карапетян. Такой поступок Лопыревой вызвал у многих представителей шоу-бизнеса подлинное негодование, а некоторые из них даже прекратили с Викой общение.

Так, достаточно резко высказался в адрес беременной Лопыревой давний знакомый и друг Андрей Малахов. На её страничке в социальной сети Инстаграм ведущий оставил комментарий: "Виктория, я не знаю, от кого ребёнок, но от фото в интернете из Майами у меня шок! Извини, я отписываюсь от твоей страницы". Позже модель удалила эту запись Малахова вместе с еще огромным количеством гневных высказываний. 

Спустя время и сам Андрей пояснил, что был неприятно удивлен, когда увидел вместе Вику и Игоря на отдыхе. А ещё ему вспомнился Николай Басков, который хотел взять Лопыреву в жёны. По признанию ведущего, он представляет, как сейчас разбито сердце певца и искренне сочувствует ему.

Помимо этого, Малахова до глубины души возмутило отношение Лопыревой к семье Карапетян, в дом которых она была вхожа. И ведь никому даже в голову не могло прийти, что Вика вступила в романтические отношения с супругом лучшей подруги, которая к тому же на момент начала их романа оказалась в положении. Впрочем, здесь Виктория попыталась оправдаться, заявив, что о беременности Таты ничего не знала.

Напомним, что чуть ранее негативно высказалась о романе Лопыревой и Булатова Ольга Бузова. Так, поющая ведущая, два года назад пережившая такую же ситуацию, заявила, что "спать с женатым мужчиной - это дно".  И многие ее поклонники с этим согласились.

Краткая информация об Андрее Малахове

Имя: Андрей Малахов

Отчество: Николаевич

День рождения: 11.01.1972

Возраст: 47 лет

Место рождения: Апатиты, Мурманская обл.

Рост: 183 см

Вес: 79 кг

Знак Зодиака: Козерог

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: телеведущий, шоумен

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0 Не нравится 1 Нравится 16.01.2019 Теги: Андрей Малахов

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  • Таля / 16.01.19 18:28
    -
    2
    +
    Группа аморальных людей стыдят свою товарку))). Очень смешно!! Малахов уж такую передачу ведёт, что Бесы чача танцуют и ещё кого то стыдит!
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  • МирТрудМай / 16.01.19 18:09
    -
    3
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    Этот Игорь правильно сказал - они взрослые люди и сами за всё ответят. Мужчина понимает ситуацию, но видимо поступить по-другому не мог. Давайте и мы не будем строить из себя святош и судить их. Всё это - не наше дело!
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  • Selli / 16.01.19 18:05
    -
    2
    +
    Не, это не по-человечески и Вика здесь явно облажалась. Мне лично сложно представить ситуацию, что я сплю с мужем подруги, даже если они в глубокой ссоре или разошлись. А эти ведут себя словно так и надо. Наверное, у меня просто другие моральные принципы и мне такого не понять.
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  • Ая / 16.01.19 17:39
    -
    1
    +
    Чтобы там ни было, спать с мужем подруги - это не комильфо! Я конечно не судья, но думаю, что счастья в этих отношениях не будет. Сейчас они мило нежатся под солнышком в Майами, а пару лет спустя мы будем слушать, кто кого там в чьи сети завлек.
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  • Анна К. / 16.01.19 15:56
    -
    5
    +
    Оставьте уже все эту Лопыреву в покое! Пусть спокойно носит и рожает своего ребёнка. В конце - концов это их дела, они люди взрослые и за свои поступки отвечать будут сами. Было бы в жизни всё так просто, ни у кого бы не было никаких проблем. Я считаю, что чем быстрее оставить парочку в покое, тем охотнее они прольют свет на всю эту ситуацию. Возможно, там все не так, как кажется сейчас.
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