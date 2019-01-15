Евгений Петросян и Татьяна Брухунова отдыхают в Барселоне
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По окончании новогодних праздников Евгений Петросян решил устроить себе отдых и отправился в Барселону. Как выяснили поклонники, полетел в Испанию Евгений Ваганович не один, а в компании своей помощницы Татьяны Брухуновой.
Юморист и его спутница не публикуют никаких совместных фотографий, однако по постам в инстаграм понятно, что время они проводят вместе.
По прилету Петросян и его помощница заселились в гостиницу. После этого пара отправилась в ресторан. Практически одновременно они опубликовали снимки праздничного ужина.
Евгений Ваганович в эмоциях был сдержан, а вот Татьяна восторга не скрывала. Фото каждого блюда она публиковала в сториз, попутно отмечая, что наконец-то добралась до любимых деликатесов.
Накануне Нового года Татьяна Брухунова впервые рассказала об отношениях с Евгением Вагановичем и его бывшей супругой. Она вспомнила, что с самого начала трудоустройства, ей не удалось найти общий язык с Еленой Степаненко. На протяжении нескольких лет между ними периодически возникали конфликты. Последней каплей терпения для самой Татьяны стало обвинение в воровстве.
Относительно юмориста девушка отметила, что изначально видела в нем талантливого, но при этом одинокого артиста, который нуждается в дружеской поддержке. Напомним, что к тому времени Елена Степаненко и Евгений Ваганович уже несколько лет не проживали вместе.
Краткая информация о Евгении Петросяне
Имя: Евгений Петросян
Отчество: Ваганович
День рождения: 16.09.1945
Возраст: 73 года
Место рождения: Баку
Рост: 168 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: артист эстрады, телеведущий, писатель-юморист
Фотографии
Фотографии
Как вы думаете, между Татьяной Брухуновой и Евгением Петросяном действительно любовь? 7
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Таня / 15.01.19 22:40Такую красотку из нее сделали его деньги.
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Симона / 15.01.19 12:53С его стороны может и любовь, а вот Таня – расчетливый прагматик.
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Tory / 15.01.19 12:41Степаненко сразу претендентку на богатства увидела, вот и стала зубы точить.
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Неелова О. / 15.01.19 12:24То есть, вариант, что они там по работе, вообще не рассматривается?
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Банально / 15.01.19 12:02История стара как мир. Сценарий «По стопам Джигарханяна» готов. Я бы на месте Прохора Шаляпина уже эту даму окучивать начинал)))
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Аглая / 15.01.19 11:59Бедная Таня, продалась за еду…