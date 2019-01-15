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Евгений Петросян и Татьяна Брухунова отдыхают в Барселоне


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По окончании новогодних праздников Евгений Петросян решил устроить себе отдых и отправился в Барселону. Как выяснили поклонники, полетел в Испанию Евгений Ваганович не один, а в компании своей помощницы Татьяны Брухуновой.

Юморист и его спутница не публикуют никаких совместных фотографий, однако по постам в инстаграм понятно, что время они проводят вместе.

По прилету Петросян и его помощница заселились в гостиницу. После этого пара отправилась в ресторан. Практически одновременно они опубликовали снимки праздничного ужина.

Евгений Ваганович в эмоциях был сдержан, а вот Татьяна восторга не скрывала. Фото каждого блюда она публиковала в сториз, попутно отмечая, что наконец-то добралась до любимых деликатесов.

Накануне Нового года Татьяна Брухунова впервые рассказала об отношениях с Евгением Вагановичем и его бывшей супругой. Она вспомнила, что с самого начала трудоустройства, ей не удалось найти общий язык с Еленой Степаненко. На протяжении нескольких лет между ними периодически возникали конфликты. Последней каплей терпения для самой Татьяны стало обвинение в воровстве.

Относительно юмориста девушка отметила, что изначально видела в нем талантливого, но при этом одинокого артиста, который нуждается в дружеской поддержке. Напомним, что к тому времени Елена Степаненко и Евгений Ваганович уже несколько лет не проживали вместе.

Краткая информация о Евгении Петросяне

Имя: Евгений Петросян

Отчество: Ваганович

День рождения: 16.09.1945

Возраст: 73 года

Место рождения: Баку

Рост: 168 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: артист эстрады, телеведущий, писатель-юморист

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1 Не нравится 0 Нравится 15.01.2019 Теги: Евгений Петросян

Как вы думаете, между Татьяной Брухуновой и Евгением Петросяном действительно любовь? 7  

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