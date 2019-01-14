Лобода устроила скандал в Шереметьево

На днях работники и пассажиры аэропорта Шереметьево стали свидетелями скандала, который устроила знаменитая певица Светлана Лобода. Артистка, не стесняясь присутствующих, отчитывала работницу аэропорта. Причиной гнева певицы стало ненадлежащее обслуживание.

Как оказалось, сотрудники не встретили ее у паспортного контроля. Светлане пришлось самостоятельно идти в помещение VIP-зала. Работница аэропорта, выслушав претензии, принесла свои извинения, однако Лободу такой вариант разрешения конфликта не устроил. Она потребовала вернуть ей заплаченные за дополнительные услуги деньги.

Возмущаясь, звезда отметила, что она готовит и отрабатывает свои концерты по полной программе и с максимальной самоотдачей, чтобы приходящим поклонникам было интересно смотреть шоу. По словам Лободы, во время каждого выхода на сцену, она работает как в последний раз. Такого же профессионализма звезда требует и от других людей.

По мнению Светланы, сотрудники аэропорта, придя на работу, обязаны были сделать все для комфорта клиентов компании, но не удосужились.

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Отметим, что о требовательности Светланы Лободы в профессиональном плане уже неоднократно рассказывали коллегии и продюсер певицы. Трудоголизм артистки не так давно сказался на ее здоровье. Осенью 2018 года прямо с репетиционной площадки она была доставлена в больницу на операционный стол. Вынужденная отменить концерты, Светлана обещала поклонникам вернуться на сцену как можно скорее, и обещание выполнила.